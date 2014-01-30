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ASUS akıllı saat pazarına girmeye hazır

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS akıllı saat pazarına girmeye hazır

CES 2014 fuarında akıllı saat ve fitness takip cihazlarının bu yıl çok sık karşımıza çıkacağına dair kesin işaretlere şahit olduk. Fuarda boy göstermeyip yıl içerisinde ilk ürünlerini pazara sunmayı planlayan firmalar da mevcut.

ASUS başkanı Johnny Shih verdiği bir demeçte akıllı saat pazarına kesinlikle gireceklerini ve mobil cihaz pazarındaki tecrübelerini de bu segmente taşıyacaklarını belirtti. 

ASUS'un yeni akıllı telefonu tüketicinin standart saatinin yerini alacak fonksiyonelliğe sahip olacak. Firma bunu karşılayamayan bir akıllı saatin kullanışlı olacağına inanmıyor.

ASUS bu aşamada standart özelliklerin yanında özel bazı fonksiyonlar sunmayı da planlıyor. Böylece cihaz tüketicinin ilgisini çekmeyi başaracak. Firmanın mobil cihaz segmentinden hatırlayacağımız tasarım ögeleri de akıllı saat modelinin en büyük destekçisi olacak. ASUS'un yılın ilk yarısı itibariyle akıllı saat modelini satışa sunması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/01/asus-is-indeed-working-on-a-smartwatch-to-focus-on-quality-design-and-pack-it-with-features.html Yorum Yaz
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Dark Knıght 5 yıl

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okan_cehapelioglu 5 yıl
sanki çok tecrübeleri var mobilde
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yasin.25 5 yıl
şimdi onlar düşünsün.
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umut_baris 5 yıl
Çoğu iade ediyor bu saatleri ama Asus büyük ihtimal farklı bir şey deneyecek. Umarım yerinde bir model olur. Asus kalitesi olmalı ama kar odaklı üretim değil.
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outspoken 5 yıl
Millet asus da mı gircek bu piyasaya diyor fakat firmalar arasındaki rekabet kullanıcılara yarar.Şu anda saatler pek yeterli görünmüyo Asus da = donanım ise bataryayı ve ekranı sağlam koyması lazım en başta.
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CertificatedStaff 5 yıl
Gel gel rekabet olsun biraz
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Master_Evil 5 yıl
yine zarar eder çıkar
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Brky 5 yıl
Asus yaparsa kaliteli olur.
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darkdiva 5 yıl
Sen de gel, panayır var gel
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BaranGunduz 5 yıl
BATARYA KOYSUN O ZAMAN BATARYA!
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kımyasal 5 yıl
Şirketler teker teker nabız yoklayacaklar,talep ne durumda diye.
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Morphinz 5 yıl
Pazara girmeden yarışmanın sonucunu açıklasa iyi olur :)
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Pi 5 yıl
Beyler bende karar aldım kendi ismimle saat pazarına açılıyorum. Bekleyin beni :p
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