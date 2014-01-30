ASUS akıllı saat pazarına girmeye hazır





CES 2014 fuarında akıllı saat ve fitness takip cihazlarının bu yıl çok sık karşımıza çıkacağına dair kesin işaretlere şahit olduk. Fuarda boy göstermeyip yıl içerisinde ilk ürünlerini pazara sunmayı planlayan firmalar da mevcut.





ASUS başkanı Johnny Shih verdiği bir demeçte akıllı saat pazarına kesinlikle gireceklerini ve mobil cihaz pazarındaki tecrübelerini de bu segmente taşıyacaklarını belirtti.





ASUS'un yeni akıllı telefonu tüketicinin standart saatinin yerini alacak fonksiyonelliğe sahip olacak. Firma bunu karşılayamayan bir akıllı saatin kullanışlı olacağına inanmıyor.





ASUS bu aşamada standart özelliklerin yanında özel bazı fonksiyonlar sunmayı da planlıyor. Böylece cihaz tüketicinin ilgisini çekmeyi başaracak. Firmanın mobil cihaz segmentinden hatırlayacağımız tasarım ögeleri de akıllı saat modelinin en büyük destekçisi olacak. ASUS'un yılın ilk yarısı itibariyle akıllı saat modelini satışa sunması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/01/asus-is-indeed-working-on-a-smartwatch-to-focus-on-quality-design-and-pack-it-with-features.html