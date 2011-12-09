ASUS döner ekranlı Ultrabook modellerini Windows 8 resmi satışı için hazırlıyor olabilir

Dizüstü segmentinde yeni bir akım başlatmak ve ultra taşınabilirlik konseptini Windows cihazlarına getirmek amacıyla Intel'in öncülüğünde satışa başlayan Ultrabook modellerinin Windows 8 ile birlikte dokunmatik özellikler kazanacağı artık resmi olarak dillendirilmeye başladı.





Hali hazırda piyasada olan dönen ekranlı tablet PC tasarımını temel alacak Ultrabook modelleri DigiTimes'ın iddiasına göre ilk olarak ASUS'tan gelecek. ASUS kendi Ultrabook modeli Zenbook ile piyasada yerini alan ilk firmalardan. Dokunmatik modellerde de yine ilk olarak yer alacaklardan birisi olabilir.





Ivy Bridge platformunu taşıyacak olan dokunmatik Ultrabook modeli Computex 2012 fuarında görücüye çıkacak. Eylül ayında Windows 8'in yaygın satışa başlamasıyla model de bu işletim sistemi yüklü olarak piyasaya çıkacak. DigiTimes iddiasını endüstri içindeki kaynaklarına dayandırıyor.





Netbookların yaygınlaşmasıyla Eee PC T91 ve Eee PC T101MT gibi dönen ekrana sahip dokunmatik tablet PC modelleri de kendisine yer bulmuştu. Ultrabook modelleri de yine aynı şekilde bir ayrıma gidebilir. Ancak burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ultrabook iken Windows 8 çalıştıran model tablet haline geçince Windows 8 Metro stiline dönüşebilecek mi?





Microsoft böyle bir konsepte destek vereceğini resmi olarak açıklamadı. Windows 7 yüklü tablet PC'lerde bu sorun oluşturmuyor. Konu Windows 8 olunca ortaya böyle bir sorun çıkıyor. Çünkü bir cihazda iki farklı işletim sistemi olması gerekiyor. Ayrıca Windows 8 ve Windows 8 Metro stilinde uygulamalar birbiriyle uyumlu değil.