ASUS döner ekranlı Ultrabook modellerini Windows 8 resmi satışı için hazırlıyor olabilir

Haber Editörü
Dizüstü segmentinde yeni bir akım başlatmak ve ultra taşınabilirlik konseptini Windows cihazlarına getirmek amacıyla Intel'in öncülüğünde satışa başlayan Ultrabook modellerinin Windows 8 ile birlikte dokunmatik özellikler kazanacağı artık resmi olarak dillendirilmeye başladı.
Hali hazırda piyasada olan dönen ekranlı tablet PC tasarımını temel alacak Ultrabook modelleri DigiTimes'ın iddiasına göre ilk olarak ASUS'tan gelecek. ASUS kendi Ultrabook modeli Zenbook ile piyasada yerini alan ilk firmalardan. Dokunmatik modellerde de yine ilk olarak yer alacaklardan birisi olabilir.
Ivy Bridge platformunu taşıyacak olan dokunmatik Ultrabook modeli Computex 2012 fuarında görücüye çıkacak. Eylül ayında Windows 8'in yaygın satışa başlamasıyla model de bu işletim sistemi yüklü olarak piyasaya çıkacak. DigiTimes iddiasını endüstri içindeki kaynaklarına dayandırıyor.
Netbookların yaygınlaşmasıyla Eee PC T91 ve Eee PC T101MT gibi dönen ekrana sahip dokunmatik tablet PC modelleri de kendisine yer bulmuştu. Ultrabook modelleri de yine aynı şekilde bir ayrıma gidebilir. Ancak burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ultrabook iken Windows 8 çalıştıran model tablet haline geçince Windows 8 Metro stiline dönüşebilecek mi?
Microsoft böyle bir konsepte destek vereceğini resmi olarak açıklamadı. Windows 7 yüklü tablet PC'lerde bu sorun oluşturmuyor. Konu Windows 8 olunca ortaya böyle bir sorun çıkıyor. Çünkü bir cihazda iki farklı işletim sistemi olması gerekiyor. Ayrıca Windows 8 ve Windows 8 Metro stilinde uygulamalar birbiriyle uyumlu değil.
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Bide driverlerin hepsini otamatik yuklmsi ck hsuma gitti
pardon ama nereden indirdin windows 8 i?
Pat Balmer (Intel kuzey avrupa direktörü) Apple ile bi tür yarış içinde olmadıklarını, amaçların yeni marka konsept yaratma olduğunu faln açıkladı. Ama işin ucu onların istediklerinden farklı noktalara varıyor. Apple aletlerde zaten Intel CPU var bu yüzden direk olarak rekabet ortamı peşinde olmadıklarını açıklarken, üreticilerin bu konsept altında her alandan müşteri çalma peşinde olduğu/olacağını üreticilerin Apple yada başka alanlardaki müşterilerin peşinde olacağını söylüyor. Hani biz bi kapı daha açtık ordan bulun yolunuzu der gibi.
Ancak dediğim gibi Ultrabook olayında intel karizma konsept peşinde koşarken üreticiler bunlardan olabildiğince çok satma derdinde. Böyle olunca da olabildiğince çok büyük bi kısıma hitap etmeleri gerekiyor ve gerekicek. Intel cpu veya şartları yüzünden yüksek fiyata mahkum olunursa, 860$lık asuslar gibi, sadece şık karizmatik diye aynı fiyata çok çok daha iyi bişeyler alabilecek bi büyük bi kitleyi cezbedemez.
Yine küçük bi pazar/hedef kitle olur. Amaç bi tür karizmacı elitevari pazar üretmek olabilir, intelin amacı yani, apple benzeri. Diğer yandan üreticiler ise bu kadar dar kapsamlı bişeyden rahatsızlar. Bi tane altın model çıkartayım, netbook tablet düşük özellikli notebook alacak herkez için süper bi alternatif olsun derdindeler. Netbooklar süper satmıyor, tabletler iyi satıyo ama yine de notebook veya netbook yada benzeri bi mobilite arayışı içinde olanlar var. Biraz ordan biraz burdan biraz karizma faln dendimi insanlar yönelebilir çünkü. Bide bunları tutup 1000$a koyarsan "ipad ile bile böyle kazık yemedik püüüü" derler.
Şimdi bile netbook/tablet karışımı aletler var. Bunlardan daha karizma ve biraz daha yüksek ürün ve performans için 350-450$ daha fazla vermek yine çok kişiyi memnun etmez. Win7 ile rahat rahat kullanılıyor, win8 ile de uygun bi ayar verilecektir diye düşünüyorum. Yok olmadı yine win7 benzeri şekilde kullanılmasını umursamayacaklar da var çnkü.