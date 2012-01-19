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ASUS İngiltere, Transformer Prime modelinde sıkıntı yaşayan müşteriler için geri iade programı başlattı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde de klavye dock üniteli 1400TL, ünitesi hariç 1200TL civarında satışa sunulan dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti ASUS Transformer Prime, Android Honeycomb işletim sistemi ile piyasaya sürüldükten sonra geçen haftaki CES 2012 fuar tarihinden itibaren Ice Cream Sandwich güncellemesini almaya başlamıştı.

Ancak piyasaya çıktığı ilk günlerde GPS ve WiFi sorunları ile boğuşan Transformer Prime, güncellemenin ardından bilinmeyen seri numarası, donmalar veya hiç güncelleyememe gibi yeni sorunlar yaşamaya başladı. 

ASUS bunun üzerine İngiltere'deki problem yaşayan müşterilerinden özür dileyerek geri iade ve uzatılmış garanti programını başlattığını duyurdu. Program kapsamında müşteriler Transformer Prime cihazlarını koşulsuz geri iade edebiliyorlar. İade etmek istemeyip kullanmaya devam edecekler için ise ASUS 18 aylık ek bir garanti daha veriyor. 

Yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ASUS yeni bir yama yayınlamak üzere. Yamanın donma veya seri numarasının kaybolması gibi yazılımsal hataları gidermesi bekleniyor. Programın Tayvan ve ABD'de ne zaman hayata geçirileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba Donanım Haber Yetkilisi;
ASUS Türkiye böyle bir iadeyi teyit etmiyor. Donanım haber olarak bu haberi hangi resmi ASUS sitesinden bulduğunuzu kaynak gösterebiliyor musunuz?
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DH Misafiri 7 yıl
htechgjn
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DH Misafiri 7 yıl
mrb bende dün asus prime aldım kurulumunu ve güncellemesini yaptım. fakat google sayfasını aaçıp internete girmeye çalıştığımda error 404 die bi hata veriyo .yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 7 yıl
heh şimdi olmuş dediğim tablet de böyle çıktıysa tablet piyasasının liderinin ipad olduğunu yeniden anladım.
not:apple fanı değilim
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cglr08 7 yıl
Dock unitesini pek kullabmamistim iste kullanirim diye almistim ama dun gerekliligini anladim dun yola cikarken tableti docka bagladim tablet kapali ve sarji %50 ydi , dockun sarji fulldu 2-3 saat sonra baktim tableti sarj etmis %90 olmus sarj sasirtti beni
Bende bahsettigin sorunlar yok donma, takilma pek olmuyor yuklenen uygulamalara bagli olablir sorunun hangi uygulamadan sonra olduysa kaldirmayi dene faydasi olur
Android markette tablet market diye app. Var onu kullaniyorum
Bu arada 4.0 ics guncellemesi ne zaman gelecek bilgisi olan varmi
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_EFE_ 7 yıl
Bende 2 hafta once vatandan dock unitesiolmadan aldim. Ama bazen donma yapiyor ve arada web tarayici kendiliginden kapandigi oluyor. Arada sirada internet yavasliyor. Ozellikli donmanin oldugu zamanlarda. Bunlarda guncellemelerle giderilebilecek sorunlar. Bunun dışında pek bir sorunum olmadi. Ama asus sitesindeki guncellemeleri nasil yukleyebiliriz. Birde bu dock unitesini nerden bulabiliriz.Dock unitesinin olmamasi buyuk bir eksiklik olmayinca daha iyi anlaşılıyor

Birde bu cihazin performansina yakisir tablet uygulama ve oyunlari nasil bulabiliriz bilgin var mi
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DH Misafiri 7 yıl
asus'a danışmıştım almadan önce direkt olarak, son attığım mailden sonra geri dönüş yapılmamıştı sebep bundanmış belliki..
mail aşağıdadır, daha düzenli gözükmeyebilir kopyala yapıştır ancak bu kadar oluyor..
Merhaba,
Öncelikle bu kadar çabuk geri dönüş yaptığınız için ben teşekkür ederim..
Wifi ve araştırmalarıma devam sonrası Gps sorunlarının linkleri aşağıdadır.
Bu sorunlar hakikaten karakteristik ise ülkemizdeki satışları mutlak etkileyecektir.
Tabii satış sonrası desteği de.
Asus’un ülkemizdeki tavrı çok önemli. Gps sorunu sonrası “..biz profesyonel gps cihazı yapmadık..” gibi bir açıklama ya da wifi sorununa net çözüm olunamaması, asusa sert bir imaj sonrası asus gibi güvenilir markaya güven kaybı sağlayabilir.
Dock’lu satışlara kadar bende çözümleri bekleyeceğim. Sizlere tekrar teşekkür ederim ilgi ve alakanız için..
Linkler aşağıdadır.
İyi çalışmalar
Wifi
transformerforums.com/...
Bu linkte taptalkla ilgili yazılar mevcut
change.org/...

Paylaşımların sonunda “..mademki bir sorun yok neden yeni çıkacak modelin (TF700T) arka kapağı plastik..” denmiş.. +2mp kamera, sorunları çözecek olan plastik arka kapak ve göze çok alımlı gelmeyen ekran çözünürlüğü için 100 dolar fark vermek anlamsız denilmiş. 3 yorum gözüküyor fakat alttaki butona tıklandığında daha ayrıntılı problemler mevcut. Çoğu duyulan bu problemlerden siparişlerini iptal etmişler.
transformerforums.com/...
Linkte de asus’un bir şeyler yapması için yollar söylenmiş.
Türkiye’den de çok takipçisi olan site;
engadget.com/...
Yeni yazılımla cihazın daha da hızlandığını fakat gps’e çözümün olmadığını aktarmışlar.
anandtech.com/...
Bu paylaşım daha yapıcı, diğer tabletlerle karşılaştırma var. Fakat bu kadar güçlü bir cihazın wifi özelliğinin daha iyi olabileceği aktarılmış.

Wifi -Test
youtube.com/...
101 modeliyle 201 modeli karşılaştırılıyor..
Çerçeveli olan 101 modeli ve test sonuçları 50mb’lik yayın yapan bir evde modem yayın uzaklığına göre gayet iyi.
Arka kapağın şık ama alüminyum olması sinyalin hem kesilmesine hem de algının zayıflamasına neden oluyor gibi.
Gps-1 theverge.com/...
Gps-2
androidpolice.com/...
Burada asus’tan gelen cevap biraz sert olmuş J
Gps-3
androidcommunity.com/...
En alttaki yoruma bende katılıyorum, pek de önemli değil fakat ürünü sadece ben kullanmayacağımdan nerdeyse bir notebook fiyatında bir tablet alanlar gps’i kullanmak isteyeceklerdir.
Örn.
youtube.com/...
İngiltere sanırım, arabasında kullanan bir sürücü.

Çözüm.
forum.xda-developers.com/...
Aslında yazılım güncelleme sonrası düzelme ihtimalleri konuşulmuş, sonrasında asus amerika’daki sitesinden gps özelliğini kaldırmış..

From: destek@asus.com
To: aliyasin***@*****.com
Subject: RE: Eee Pad Transformer Prime TF201 hakkında
Date: Thu, 12 Jan 2012 14:03:37 +0200
Merhaba Ali Bey;

Öncelikle ASUS ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

TF201 tablet modelimiz ile ilgili olarak kablosuz bağlantı konusunda teknik servislerimize ulaşan veya yurtdışı genel merkezimiz tarafından açıklanan genel bir sorun bulunmamaktadır. Ancak bahsedilen duruma ait linki paylaşmanız halinde konuyu merkezimize sorabilir, yanıt gelmesi halinde tarafınızla paylaşabiliriz.

Klavye ve batarya ünitesi (dock) ile birlikte satışlar veya sadece dock satışı önümüzdeki aylarda planlanmaktadır. Vatan, Teknosa ve Gold gibi zincir mağazalardan takibini yapmanızı rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
ASUS Müşteri Hizmetleri

APAC Region
RC-TR Istanbul
destek@asus.com asus.com.tr/...
Tel : +90.216.524.30.00
Fax : +90.216.481.83.80
Address : Alemdağ Cad. Masaldan İş Mrk. C Blok D:1 Kısıklı/Üsküdar/İstanbul
ASUSTeK COMPUTER TURKIYE
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From: ali**** [mailto:aliyasin***@******.com]
Sent: Thursday, January 12, 2012 2:29 AM
To: destek@asus.com
Subject: Eee Pad Transformer Prime TF201 hakkında

merhaba,
tf201 almak istiyorum,
fakat yabancı sitelerin çoğunda wifi sorununu taptalk dedikleri yere bildirdiklerini söylemekteler..
aldığım zaman böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyorum..
modelin böyle bir sorunu var mıdır?
birde dockla birlikte henüz bir satış yok, satışa ne zaman başlanılacak?
iyi çalışmalar..
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Besiktask34 7 yıl
malesef tutmayacak
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım pek güzel olmamış ve küçük biraz.Problem lerin çıkmasına karşşın asusun geri iade alması iyi ve zorunlu bir davranış bence bu problem az miktarda olsa müşteri kaybettirir.
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müntekim 7 yıl
eğer asus dizüstündeki sağlamlık, garanti ve servis disiplini tablet için de geçerli ise buradaki ürünlerde de sorun olmayacaktır!
Telefon tamircisine (Teleservice) servis hizmeti verdiren Asus servisinin iyi olduğundan eminmisin , büyük anadolu şehirlerindeki servisinde bir haftalık makinenin bozulan 20 tl ye gittigidiyordan aldığım adaptör ellerinde yoktu ve teknik servis desteği bile yoktu , adaptörü istanbulda test edilip yenisini gönderilmesini bekleyecekmişiz.
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Xagdas 7 yıl
Bende iPad2 var, iPad(1)'im de vardı sattım. iPad2 kalsın ama bir tane Asus T.P. istiyorum ben...
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