ASUS İngiltere, Transformer Prime modelinde sıkıntı yaşayan müşteriler için geri iade programı başlattı

Ülkemizde de klavye dock üniteli 1400TL, ünitesi hariç 1200TL civarında satışa sunulan dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti ASUS Transformer Prime, Android Honeycomb işletim sistemi ile piyasaya sürüldükten sonra geçen haftaki CES 2012 fuar tarihinden itibaren Ice Cream Sandwich güncellemesini almaya başlamıştı.





Ancak piyasaya çıktığı ilk günlerde GPS ve WiFi sorunları ile boğuşan Transformer Prime, güncellemenin ardından bilinmeyen seri numarası, donmalar veya hiç güncelleyememe gibi yeni sorunlar yaşamaya başladı.





ASUS bunun üzerine İngiltere'deki problem yaşayan müşterilerinden özür dileyerek geri iade ve uzatılmış garanti programını başlattığını duyurdu. Program kapsamında müşteriler Transformer Prime cihazlarını koşulsuz geri iade edebiliyorlar. İade etmek istemeyip kullanmaya devam edecekler için ise ASUS 18 aylık ek bir garanti daha veriyor.





Yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ASUS yeni bir yama yayınlamak üzere. Yamanın donma veya seri numarasının kaybolması gibi yazılımsal hataları gidermesi bekleniyor. Programın Tayvan ve ABD'de ne zaman hayata geçirileceğine dair bir açıklama yapılmadı.