ASUS İngiltere, Transformer Prime modelinde sıkıntı yaşayan müşteriler için geri iade programı başlattı

Haber Editörü
Ülkemizde de klavye dock üniteli 1400TL, ünitesi hariç 1200TL civarında satışa sunulan dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti ASUS Transformer Prime, Android Honeycomb işletim sistemi ile piyasaya sürüldükten sonra geçen haftaki CES 2012 fuar tarihinden itibaren Ice Cream Sandwich güncellemesini almaya başlamıştı.
Ancak piyasaya çıktığı ilk günlerde GPS ve WiFi sorunları ile boğuşan Transformer Prime, güncellemenin ardından bilinmeyen seri numarası, donmalar veya hiç güncelleyememe gibi yeni sorunlar yaşamaya başladı.
ASUS bunun üzerine İngiltere'deki problem yaşayan müşterilerinden özür dileyerek geri iade ve uzatılmış garanti programını başlattığını duyurdu. Program kapsamında müşteriler Transformer Prime cihazlarını koşulsuz geri iade edebiliyorlar. İade etmek istemeyip kullanmaya devam edecekler için ise ASUS 18 aylık ek bir garanti daha veriyor.
Yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ASUS yeni bir yama yayınlamak üzere. Yamanın donma veya seri numarasının kaybolması gibi yazılımsal hataları gidermesi bekleniyor. Programın Tayvan ve ABD'de ne zaman hayata geçirileceğine dair bir açıklama yapılmadı.
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ASUS Türkiye böyle bir iadeyi teyit etmiyor. Donanım haber olarak bu haberi hangi resmi ASUS sitesinden bulduğunuzu kaynak gösterebiliyor musunuz?
not:apple fanı değilim
Bende bahsettigin sorunlar yok donma, takilma pek olmuyor yuklenen uygulamalara bagli olablir sorunun hangi uygulamadan sonra olduysa kaldirmayi dene faydasi olur
Android markette tablet market diye app. Var onu kullaniyorum
Bu arada 4.0 ics guncellemesi ne zaman gelecek bilgisi olan varmi
Birde bu cihazin performansina yakisir tablet uygulama ve oyunlari nasil bulabiliriz bilgin var mi
mail aşağıdadır, daha düzenli gözükmeyebilir kopyala yapıştır ancak bu kadar oluyor..
Merhaba,
Öncelikle bu kadar çabuk geri dönüş yaptığınız için ben teşekkür ederim..
Wifi ve araştırmalarıma devam sonrası Gps sorunlarının linkleri aşağıdadır.
Bu sorunlar hakikaten karakteristik ise ülkemizdeki satışları mutlak etkileyecektir.
Tabii satış sonrası desteği de.
Asus’un ülkemizdeki tavrı çok önemli. Gps sorunu sonrası “..biz profesyonel gps cihazı yapmadık..” gibi bir açıklama ya da wifi sorununa net çözüm olunamaması, asusa sert bir imaj sonrası asus gibi güvenilir markaya güven kaybı sağlayabilir.
Dock’lu satışlara kadar bende çözümleri bekleyeceğim. Sizlere tekrar teşekkür ederim ilgi ve alakanız için..
Linkler aşağıdadır.
İyi çalışmalar
Wifi
transformerforums.com/...
Bu linkte taptalkla ilgili yazılar mevcut
change.org/...
Paylaşımların sonunda “..mademki bir sorun yok neden yeni çıkacak modelin (TF700T) arka kapağı plastik..” denmiş.. +2mp kamera, sorunları çözecek olan plastik arka kapak ve göze çok alımlı gelmeyen ekran çözünürlüğü için 100 dolar fark vermek anlamsız denilmiş. 3 yorum gözüküyor fakat alttaki butona tıklandığında daha ayrıntılı problemler mevcut. Çoğu duyulan bu problemlerden siparişlerini iptal etmişler.
transformerforums.com/...
Linkte de asus’un bir şeyler yapması için yollar söylenmiş.
Türkiye’den de çok takipçisi olan site;
engadget.com/...
Yeni yazılımla cihazın daha da hızlandığını fakat gps’e çözümün olmadığını aktarmışlar.
anandtech.com/...
Bu paylaşım daha yapıcı, diğer tabletlerle karşılaştırma var. Fakat bu kadar güçlü bir cihazın wifi özelliğinin daha iyi olabileceği aktarılmış.
Wifi -Test
youtube.com/...
101 modeliyle 201 modeli karşılaştırılıyor..
Çerçeveli olan 101 modeli ve test sonuçları 50mb’lik yayın yapan bir evde modem yayın uzaklığına göre gayet iyi.
Arka kapağın şık ama alüminyum olması sinyalin hem kesilmesine hem de algının zayıflamasına neden oluyor gibi.
Gps-1 theverge.com/...
Gps-2
androidpolice.com/...
Burada asus’tan gelen cevap biraz sert olmuş J
Gps-3
androidcommunity.com/...
En alttaki yoruma bende katılıyorum, pek de önemli değil fakat ürünü sadece ben kullanmayacağımdan nerdeyse bir notebook fiyatında bir tablet alanlar gps’i kullanmak isteyeceklerdir.
Örn.
youtube.com/...
İngiltere sanırım, arabasında kullanan bir sürücü.
Çözüm.
forum.xda-developers.com/...
Aslında yazılım güncelleme sonrası düzelme ihtimalleri konuşulmuş, sonrasında asus amerika’daki sitesinden gps özelliğini kaldırmış..
From: destek@asus.com
To: aliyasin***@*****.com
Subject: RE: Eee Pad Transformer Prime TF201 hakkında
Date: Thu, 12 Jan 2012 14:03:37 +0200
Merhaba Ali Bey;
Öncelikle ASUS ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.
TF201 tablet modelimiz ile ilgili olarak kablosuz bağlantı konusunda teknik servislerimize ulaşan veya yurtdışı genel merkezimiz tarafından açıklanan genel bir sorun bulunmamaktadır. Ancak bahsedilen duruma ait linki paylaşmanız halinde konuyu merkezimize sorabilir, yanıt gelmesi halinde tarafınızla paylaşabiliriz.
Klavye ve batarya ünitesi (dock) ile birlikte satışlar veya sadece dock satışı önümüzdeki aylarda planlanmaktadır. Vatan, Teknosa ve Gold gibi zincir mağazalardan takibini yapmanızı rica ederiz.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
ASUS Müşteri Hizmetleri
APAC Region
RC-TR Istanbul
destek@asus.com asus.com.tr/...
Tel : +90.216.524.30.00
Fax : +90.216.481.83.80
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Açıklama: Açıklama: Açıklama: Description: untitled
From: ali**** [mailto:aliyasin***@******.com]
Sent: Thursday, January 12, 2012 2:29 AM
To: destek@asus.com
Subject: Eee Pad Transformer Prime TF201 hakkında
merhaba,
tf201 almak istiyorum,
fakat yabancı sitelerin çoğunda wifi sorununu taptalk dedikleri yere bildirdiklerini söylemekteler..
aldığım zaman böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyorum..
modelin böyle bir sorunu var mıdır?
birde dockla birlikte henüz bir satış yok, satışa ne zaman başlanılacak?
iyi çalışmalar..
Telefon tamircisine (Teleservice) servis hizmeti verdiren Asus servisinin iyi olduğundan eminmisin , büyük anadolu şehirlerindeki servisinde bir haftalık makinenin bozulan 20 tl ye gittigidiyordan aldığım adaptör ellerinde yoktu ve teknik servis desteği bile yoktu , adaptörü istanbulda test edilip yenisini gönderilmesini bekleyecekmişiz.