ASUS'dan CES 2012 için netbook atağı

Intel'in yeni nesil Atom işlemci serisi Cedar Trail'i duyurmasının ardından çöküş sürecine girdiği iddia edilen netbook segmenti için ASUS'dan büyük bir hamle geldi. Notebook Italia sitesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre CES 2012 fuarı için ASUS, Eee PC ailesine ait netbookları Intel Cedar Trail veya AMD Fusion işlemcileri ile güncelliyor.





ASUS'un daha önceki netbook modelleri Seashell olarak piyasaya sürülmüştü. Bu modeller ise daha parlak renklere sahip olarak Flare adını alacak ve Seashell ailesi ile yer değiştirecek.





Asus Eee PC Flare olarak lanse edilecek seride 10 ve 12 inçlik modeller bulunacak. Flare ibaresi ise klavyenin sol süt tarafına işlenmiş durumda. Ekran açıldığı zaman alt kenarı netbookun tabanıyla paralel hale geliyor. Klavye için ise chiclet tasarımı seçilmiş. Genel tasarımda ise eğimli ve kıvrımlı bir profil kullanılmış.





ASUS, Flare serisi için EE PC devrimi olarak bahsediyor. Daha kişisel, daha trende uygun ve daha taşınabilir bir tasarım stili Flare serisi için ilham kaynağı oldu.





Asus Eee PC Flare serisinin 12 inçlik modelleri 1225 model numarasını kullanacak. Eee PC 1225B modeli AMD Fusion platformunu, Eee PC 1225C de Cedar Trail platformunu temel alıyor. 10 inçlik modeller ise 1025 model numarasıyla anılacak, Eee PC 1025C ve Eee PC 1025CE şeklinde ayrıma gidilecek.