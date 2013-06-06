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ASUS'dan performans canavarı Tegra 4'lü tablet: Transformer Pad Infinity!
5 yıl
5b
1
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex fuarında tanıtılan ve Tegra 4 platformunu kullanan Transformer Pad Infinity'yi değerlendiriyoruz.
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DH Misafiri
3 yıl
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A fascinating discussion is worth comment. There's no doubt that that you ought to write more on this topic, it may not be a taboo subject but generally people do not speak about such topics. To the next! Cheers!!
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ketencilaw.com/...
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DH Misafiri
5 yıl
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4g çekirdeğinden kasıt bu model sim kart ve 3g bağlantı destekliyor mu?
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qiueya
5 yıl
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vay, bu telefon iyi ya da kötü? pahalı ya da değil mi? Ben oğlum için satın almak istiyorum. ama çevrimiçi satın almıyorum, beni emin olun yardımcı olabilir? bkz:
jelife.com/...
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malicalik13
5 yıl
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7850 bile 2K ya destek veriyor yani bu gerforce ulp 96 çekirdek falan hikaye ya kepler gpu kuollanırlar bu çözünürlüğe ya da oyun oynayamayız sadece internete gireriz kitap okuruz gerçi bunda crysis 3 oynamayacağız ama
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HumbiGumbi
5 yıl
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incelemesi yapılmamış bir tablete performans canavarı tabirini nasıl kullandınız onu anlamadım ekran çözünürlüğüne dayanarak mı ? eleştirmek için değil gerçekten soruyorum merak ettiğimden. birde bu ekran çözünürlüğünü işlemci nasıl kaldıracak malum bu işlemcinin rakibi ve benzer seviyede olacağını tahmin ettiğimiz s4 deki exynos, snapdragon 600 + adreeno 320 full hd de bile sıkıntı çıkartıyor ve gerçekten bu cihalarda ısınma sorunu var . bu çözünürlükle bunu nasıl başarmışlar gerçekten tegra 4 çok uçuk bir perfomans mı vadediyor ?
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Kusadasi76
5 yıl
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ben asus tf201 kullanıyorum tegra3 performansından memnunum ve günde en az 10 saat aktif şekilde kullanıyorum. Tegradan alıp vermediğiniz ne?benim yapamayıpta sizin yapabildginiz nedir? İnternette geziyorum maillere bakıyorum film izliyorum, oyun oynuyorum. yazı yazıyorumrsim video cekiyorum. bir tek gps sorunu var o malum onun harici cok güzel bir makina
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Caranzer
5 yıl
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Aynı şekilde sadece elimize alabildiğimiz bir tablet için de başlığa performans canavarı yazmak da aynı şekilde yanlış değil mi?
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Alpins951
5 yıl
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@orh01 Alışsan iyi olur :D
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cagataykoroglu
5 yıl
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@orhanyıldız şu videoya bakarak tegra 4 hayal kırıklığı olacak demek için sağlam bir şey içiyor olman lazım.
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orhanyıldız
5 yıl
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Tegra 3 deki hayal kırıklıgının aynısı olacağı belli.
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