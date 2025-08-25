Nvidia, en güçlü mini PC’si Jetson AGX Thor'u duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, geliştiriciler için özel olarak tasarladığı Jetson AGX Thor Developer Kit adlı yeni mini PC’sini resmi olarak duyurdu. Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en küçük ama aynı zamanda en güçlü mini PC modeli olan cihaz, 2070 TFLOPS’a kadar performans sunacak.

Donanım özellikleri dikkat çekiyor

Yeni sistem, Nvidia’nın tüketiciye yönelik Jetson serisinin en son üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kalbinde yer alan Jetson T5000 System-on-Module (SoM), şirketin en yeni Blackwell mimarisi üzerine inşa edilmiş durumda. Bu mimari sayesinde özellikle robotik, mühendislik ve uç bilişim uygulamaları için son derece yüksek işlem gücü sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Jetson T5000, 2560 çekirdekli Blackwell GPU ile geliyor. GPU tarafında 96 beşinci nesil Tensor Core ve Multi-Instance GPU (MIG) desteği bulunuyor. Sistemde ayrıca 14 çekirdekli Arm Neoverse-V3AE CPU, 128 GB LPDDR5X bellek, dört adet 25 GbE ağ bağlantısı ve PCIe yuvaları üzerinden NVMe depolama desteği yer alıyor.

Cihaz, aynı anda birden fazla 4K ve 8K video akışını kodlama ve çözme yeteneğiyle de öne çıkıyor. Yüksek donanım gücü gerektirmeyen uygulamalar için Nvidia, ayrıca T4000 modelini de duyurdu. Bu versiyon, 1200 TFLOPS performans, 1536 çekirdekli GPU ve 64 GB bellek ile geliyor. Güç tüketiminde ise T5000 modeli 40–130W, T4000 ise 40–75W aralığında çalışıyor.

Nvidia, Jetson AGX Thor Developer Kit için 3.499 dolar fiyat etiketi belirledi. Cihaz şu anda ön siparişe açılmış durumda ve 20 Kasım 2025 itibarıyla gönderimlere başlanacak.

