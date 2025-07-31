Karşınızda Core Ultra destekli dünyanın en küçük fansız mini PC’si

108 x 95 x 43 mm boyutlarındaki bu mini bilgisayar, yalnızca 0.44 litre hacme sahip. Ağırlığı ise 600 gram. Tamamen fansız tasarımı sayesinde endüstriyel robotlar ve otonom taşıma araçları (AGV) gibi dar alanlı ve sessiz çalışmanın kritik olduğu uygulamalarda kolayca entegre edilebiliyor.
Cihaz, çevresel birimlerle entegrasyonu kolaylaştırmak için çok sayıda bağlantı noktası ve genişleme yuvası da sunuyor. Donanım tarafında ise iki farklı işlemci seçeneği mevcut: Intel Core Ultra 5 125U ve Intel Core Ultra 7 165U.
Her iki işlemci de 15W temel güç tüketimine sahip ve 57W’a kadar turbo güç değerine çıkabiliyor. Sistem, tek kanallı 32 GB LPDDR5-6400 RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise PCIe Gen 4 ve SATA M.2 2280 SSD desteği sunuluyor.
Endüstriyel kullanımı hedefliyor
Ayrıca sistemde, bekleme modunda güç sağlamaya yardımcı olan 3V/240mAh kapasiteli lityum yedekleme pili bulunuyor. İşletim sistemi yüklü gelmeyen PICO-MTU4-SEMI, 64-bit Windows 10/11 ve Ubuntu 22.04.2 ve sonrası sürümlerle uyumlu. Ürünün satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak Aaeon, sistemin halihazırda üretimde olduğunu ve OEM ile endüstriyel entegrasyon projelerine yönelik geliştirildiğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: