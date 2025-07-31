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    Karşınızda Core Ultra destekli dünyanın en küçük fansız mini PC’si

    Aaeon, Intel Core Ultra işlemcili dünyanın en küçük fansız mini PC’si PICO-MTU4-SEMI’yi tanıttı. Yeni kompakt sistem, OEM ve endüstriyel alanlarda çalışmayı hedefliyor.

    Core Ultra destekli dünyanın en küçük fansız mini PC’si Tam Boyutta Gör
    Endüstriyel IoT ve yapay zekâ çözümleriyle tanınan Tayvan merkezli Aaeon, şimdi de kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni bir mini PC duyurdu. PICO-MTU4-SEMI adını taşıyan bu cihaz, Intel’in Meteor Lake mimarisine dayanan Core Ultra işlemcilerle çalışıyor ve dünyanın en küçük fansız Core Ultra sistemi olarak öne çıkıyor.

    108 x 95 x 43 mm boyutlarındaki bu mini bilgisayar, yalnızca 0.44 litre hacme sahip. Ağırlığı ise 600 gram. Tamamen fansız tasarımı sayesinde endüstriyel robotlar ve otonom taşıma araçları (AGV) gibi dar alanlı ve sessiz çalışmanın kritik olduğu uygulamalarda kolayca entegre edilebiliyor.

    Cihaz, çevresel birimlerle entegrasyonu kolaylaştırmak için çok sayıda bağlantı noktası ve genişleme yuvası da sunuyor. Donanım tarafında ise iki farklı işlemci seçeneği mevcut: Intel Core Ultra 5 125U ve Intel Core Ultra 7 165U.

    Her iki işlemci de 15W temel güç tüketimine sahip ve 57W’a kadar turbo güç değerine çıkabiliyor. Sistem, tek kanallı 32 GB LPDDR5-6400 RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise PCIe Gen 4 ve SATA M.2 2280 SSD desteği sunuluyor.

    Endüstriyel kullanımı hedefliyor

    Core Ultra destekli dünyanın en küçük fansız mini PC’si Tam Boyutta Gör
    Bağlantı tarafında ise cihazda biri 2.5GbE, diğeri ise 1GbE hızında iki LAN portu bulunuyor ve her ikisi de Intel sürücü desteğiyle geliyor. Ayrıca iki adet USB 3.2 Gen 2 portu, bir HDMI 1.4 çıkışı ve RS-232/422/485 protokollerini destekleyen iki adet COM portu yer alıyor. Kablosuz bağlantı ihtiyacı için ise M.2 2230 E-Key yuvası üzerinden isteğe bağlı Wi-Fi modülü takılabiliyor. Ek olarak, I2C veya SMBus bağlantısı için 5 pinli wafer, daha fazla giriş/çıkış ihtiyacı olanlar için ise GPIO konnektörü gibi genişleme seçenekleri de mevcut.

    Ayrıca sistemde, bekleme modunda güç sağlamaya yardımcı olan 3V/240mAh kapasiteli lityum yedekleme pili bulunuyor. İşletim sistemi yüklü gelmeyen PICO-MTU4-SEMI, 64-bit Windows 10/11 ve Ubuntu 22.04.2 ve sonrası sürümlerle uyumlu. Ürünün satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak Aaeon, sistemin halihazırda üretimde olduğunu ve OEM ile endüstriyel entegrasyon projelerine yönelik geliştirildiğini söylüyor.

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