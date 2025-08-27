Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Veri merkezlerine yönelik Nvidia'dan Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X

    Nvidia, Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X teknolojileriyle AI veri merkezlerinde enerji verimliliğini artırıyor, lazer sayısını azaltıyor ve veri aktarım hızını ciddi şekilde yükseltiyor.

    Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinde sürekli artan hız ve verimlilik, donanım altyapısının sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Öyle ki, binlerce GPU’nun yüksek bant genişliği ile birbirine bağlanması veri merkezi tasarımının en kritik sorunlarından biri haline geldi. Bu zorluğa yanıt olarak Nvidia, geleneksel elektriksel sinyalleri bırakıp silikon fotoniğe geçiş yapıyor. Bu kapsamda Quantum-X ve Spectrum-X Ethernet Photonics’i tanıtıyor. Şirket, bu teknolojinin AI veri merkezlerinde geleneksel optik bağlantıların yerini alacağını ve yapay zeka hesaplamalarını büyük ölçüde hızlandıracağını belirtiyor.

    Hot Chips 2025 etkinliğinde detaylandırılan ve 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Quantum-X ve Spectrum-X Ethernet Photonics adından da anlaşılacağı üzere ışık temelli bir yaklaşım.

    Mevcut sorun ne?

    Günümüzde büyük ölçekli AI kümelerinde birden fazla rafı (rack) kapsayan sunucular tek bir sistem gibi çalışmak zorunda. Bunun için switch’ler, tekil rafların tepesinden tüm sıraların sonuna taşındı ve GPU’lar ile ilk switch arasındaki mesafe arttı. 800 Gb/s hızında bakır kablolar bu mesafeleri güvenilir şekilde kat edemediği için optik bağlantılar zorunlu hale geldi. Ancak mevcuttaki standart olan plakaya takılan optik vericiler, ciddi dezavantajlar barındırıyor.

    Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrik sinyalleri, switch ASIC’ten çıkarak uzun yollar ve çok sayıda konektörden geçiyor ve ancak sonra ışığa dönüştürülüyor. Bu süreç, 200 Gb/s kanallarda yaklaşık 22 desibel sinyal kaybına yol açıyor ve ek dengeleme devreleri gerektiriyor. Sonuç olarak, port başına güç tüketimi yaklaşık 30 watt oluyor. Bu da ısıyı artırıyor, soğutma ihtiyacını yükseltiyor ve hata noktalarını çoğaltıyor.

    Nvidia’ya göre bir AI veri merkezi, geleneksel bulut veri merkezine kıyasla yaklaşık 17 kat daha fazla optik güç tüketiyor. Bunun temel nedeni, GPU kümelerinin artmasıyla birlikte, diğer GPU’larla iletişim kurmak için onlarca optik vericiye ihtiyaç duyulması. Network optiği maliyeti, toplam hesaplama gücünün %10’unu bulabiliyor.

    Nvidia’nın yeni çözümleri

    Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, birlikte paketlenmiş optik (co-packaged optics - CPO) yaklaşımı bu sorunları çözmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımda optik motor doğrudan switch ASIC ile entegre edilerek verimsizlikler ortadan kaldırılacak. Böyleliklle elektrik sinyalleri fiber optiğe hemen aktarılabilecek. Sinyal kaybı da yaklaşık dört desibele düşüyor ve port başına güç tüketimi yüzde 70 azalıyor. Ayrıca, çok sayıda dış konektör ve bileşen de ortadan kalkıyor.
    Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’ya göre, veri merkezlerinde kullanılacak bu fotonik çözüm, standart optik bağlantılara kıyasla 3.5 kat daha yüksek enerji verimliliği, 10 kat daha yüksek dayanıklılık ve 1.3 kat daha hızlı operasyon süresi sunuyor. Ek olarak teknolojinin öne çıkan özellikleri arasında 200 G/lane SerDes standardını kullanan ilk uygulaması olması da bulunuyor.
    Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics ve Quantum-X tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bu teknolojide TSMC ile işbirliği yapıyor. TSMC’nin COUPE (Compact Universal Photonic Engine) platformu üzerine inşa edilen teknoloji üç aşamada devreye alınacak.

    İlk nesil, OSFP konektörler için 1.6 Tb/s optik motorlar sunarken ikinci aşamada CoWoS paketlemeye geçişle 6.4 Tb/s bant genişliği sağlanacak. Son aşamada ise fotonik doğrudan işlemcilere entegre edilecek ve veri iletim hızı 12.8 Tb/s’ye kadar çıkarken gecikme ve güç tüketimi daha da azalacak.

    Quantum-X InfiniBand switch’leri 2026 başında piyasaya çıkacak ve her biri 144 port üzerinden toplam 115 Tb/s veri aktarımı sunacak. Bu platform, 14.4 teraflop ağ içi işlem kapasitesine sahip ASIC içeriyor ve AI iş yüklerinde iletişim gecikmesini azaltmayı amaçlayan dördüncü nesil SHARP teknolojisini destekliyor. Tüm Quantum-X switch’ler sıvı soğutmalı olacak.

    Aynı yılın ilerleyen döneminde Spectrum-X Photonics, CPO’yu Ethernet’e taşıyacak. Spectrum-6 ASIC ile çalışacak bu switch’ler iki modelle sunulacak. SN6810, 128 port üzerinden 102.4 Tb/s, SN6800 ise 512 port ve 409.6 Tb/s veri aktarımı sunacak. InfiniBand versiyonlarında olduğu gibi, bu Ethernet switch’ler de sıvı soğutma sistemine sahip olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manuel arabada yokuş nasıl çıkılır altın madeni para telegram 22 yaşında boy uzar mı ulustan şaşmaza nasıl gidilir malign melanom kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum