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ASUS'tan harici ekran kartına sahip Zenbook UX32VD Ultrabook modeli

6 yıl
3,6b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zenbook çizgisiyle, Ultrabook konseptine farklı bir tasarım katan ASUS, harici ekran kartına sahip Zenbook UX32VD modelini ülkemizde resmi olarak satışa sundu.

ASUS Zenbook UX32VD modelinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3517U işlemcisine yer veriliyor. 13.3 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuluyor. Intel HD 4000 dahili grafik biriminin yanında, NVIDIA GeForce GT 620M harici ekran kartı da bulunuyor. ASUS, ürünün harici ekran kartı barındıran ilk 13.3 inçlik Ultrabook modeli olduğunu belirtiyor.

Arka aydınlatmalı klavye, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, 24GB SSD önbelleğe sahip 500GB HDD, Bang & Olufsen işbirliğiyle geliştirilmiş SonicMaster ses sistemi, 4GB DDR3 1600MHz RAM, 7 saate kadar kullanım süresi, 18mm kalınlık, 1.45kg ağırlık, cihazlarınızı USB üzerinden şarj eden USB Charger+ teknolojisi, WiFi, Bluetooth 2.1, USB 3.0, USB 2.0, HD kamera şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Bu  konfigürasyon 2500TL fiyat etiketine sahip. Modelin Intel Core i5 3317U işlemci, 1366 x 768 piksel çözünürlük, 256GB SSD ön bellekli 256GB SSD, Windows 7 Pro şeklinde çeşitli konfigürasyonlar sunan varyantları da mevcut. 
ASUS'tan harici ekran kartına sahip Zenbook UX32VD Ultrabook modeli
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jovian 6 yıl
Endüstri artık tamamen ultrabooklar üzerine olmalı. kimse eski tugla ekolü notebook istemiyor artık
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AhmetSelçuk 6 yıl
Bu cihazı Vatan'dan 2 ay önce aldım. Yeni gelmiş gibi açılmış konu sanki.
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aspirin_00 6 yıl
bıktım 13 14 inçlerden
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halloven 6 yıl
ultrabooklarda bari oyun oynamayın...bence bu makine canavar...hem hızlı hem şık hemde incecik...
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Guest 6 yıl
1- Notebook türkiyeye gireli 1 aydan fazla oluyor. hatta corei7 1.9 ghz versiyonun stokları 2 hafta önce tükendi. vatan'da 2,350 tl'ye satıldı.
2- Asus kimseye zorla harici ekran kartlı notebook satmıyor! o işin piri apple'dır. harici ekran kartı lüks oluyorsa ux31 alın: asus.com/...
kısa bir süre sonra gt650m'li versiyonu gelince neler söylersiniz merak ediyorum. bu ebatlarda bir cihazın bu donanıma sahip olması devrimdir. samsung başlattı sonrasında asus daha iyisini yaptı.
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meego 6 yıl
cahil cahil yorumlar yapıyorsunuz harici ekran kartı her zaman iyidir.
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gahst 6 yıl
Arkadaşlar cahil misiniz ?
Ultrabook'ta harici ekran kartı gayet başarılı bir girişim. Her ne kadar gelişse de entegre GPU'lar, Gpu'lar kadar güçlü olamaz. Elinize alıp test ettiğinizde arada ki farkı görürsünüz.
Samsung'un bir ultrabooku vardı 2. nesil i5 kullanıyordu, yanında AMD HD7670 1gb, ekran kartını devre dışı bıraktığınızda PES 2012 oynamak ölümdü, Ekran kartı devreye girince gayet başarılı bir oyun deneyimi sunuyordu, aynı olayı Cod:Black Ops gibi oyunlarda denedim. Tabi ki ULTRA özelliklerde oynatmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ismailcbk 6 yıl gahst
gahst

Arkadaşlar cahil misiniz ?
Ultrabook'ta harici ekran kartı gayet başarılı bir girişim. Her ne kadar gelişse de entegre GPU'lar, Gpu'lar kadar güçlü olamaz. Elinize alıp test ettiğinizde arada ki farkı görürsünüz.
Samsung'un bir ultrabooku vardı 2. nesil i5 kullanıyordu, yanında AMD HD7670 1gb, ekran kartını devre dışı bıraktığınızda PES 2012 oynamak ölümdü, Ekran kartı devreye girince gayet başarılı bir oyun deneyimi sunuyordu, aynı olayı Cod:Black Ops gibi oyunlarda denedim. Tabi ki ULTRA özelliklerde oynatmaz.

KATILIYORUM COK DOĞRU
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Hobar 6 yıl
hd 4000 zaten iyi kötü giriş seviyesine yetiyor. Yetmediği yerde 620 de yetmez. Koymasa hem daha az masraf hem, hem daha az tüketim olurdu. Sırf 1gb harici ekran kartı var demek için konmuş işte
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TuffkiLLe 6 yıl Hobar
Hobar

hd 4000 zaten iyi kötü giriş seviyesine yetiyor. Yetmediği yerde 620 de yetmez. Koymasa hem daha az masraf hem, hem daha az tüketim olurdu. Sırf 1gb harici ekran kartı var demek için konmuş işte

1 aydır falan kullanıyorum ux32vd-r4002v modelini ve mesajınıza katılmıyorum.. en ufak örnekle şunu söyleyebilirim; pes 2013 kurdum bilgisayara, hd4000 ekran kartıyla açarken özelliklerde sıkıntı çıkarırken, harici ekran kartı ile aç dediğimde full hd çözünürlüğe kadar sçenek sunuyor bana ve saniye takılma olmadan akıcı şekilde oynanabiliyor oyun.. giriş seviyesi bir notebook fanım var, her ne kadar fanın kendisine bile hayrı olmasa da fanla beraber ısınma sorunu da yaşamadım oyun oynarken bunu da belirtmek gerekir.. birçok yeni oyun kurdum açtım, daha sıkıntı çıkarana rastlamadım.
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umtcnkrt 6 yıl
Ultrabooklarda harici ekran kartı intel tarafından destekleniyor mu?Yani ultrabooklarda harici ekran kartı yasak değil miydi?
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sahoron 6 yıl
harici ekran kartı koydum demek için yapılmış 620m yi koymasaydı daha iyiydi en azından daha az masraflı olurdu
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