ASUS'tan harici ekran kartına sahip Zenbook UX32VD Ultrabook modeli

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Zenbook çizgisiyle, Ultrabook konseptine farklı bir tasarım katan ASUS, harici ekran kartına sahip Zenbook UX32VD modelini ülkemizde resmi olarak satışa sundu.
ASUS Zenbook UX32VD modelinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3517U işlemcisine yer veriliyor. 13.3 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuluyor. Intel HD 4000 dahili grafik biriminin yanında, NVIDIA GeForce GT 620M harici ekran kartı da bulunuyor. ASUS, ürünün harici ekran kartı barındıran ilk 13.3 inçlik Ultrabook modeli olduğunu belirtiyor.
Arka aydınlatmalı klavye, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, 24GB SSD önbelleğe sahip 500GB HDD, Bang & Olufsen işbirliğiyle geliştirilmiş SonicMaster ses sistemi, 4GB DDR3 1600MHz RAM, 7 saate kadar kullanım süresi, 18mm kalınlık, 1.45kg ağırlık, cihazlarınızı USB üzerinden şarj eden USB Charger+ teknolojisi, WiFi, Bluetooth 2.1, USB 3.0, USB 2.0, HD kamera şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.
Bu konfigürasyon 2500TL fiyat etiketine sahip. Modelin Intel Core i5 3317U işlemci, 1366 x 768 piksel çözünürlük, 256GB SSD ön bellekli 256GB SSD, Windows 7 Pro şeklinde çeşitli konfigürasyonlar sunan varyantları da mevcut.
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2- Asus kimseye zorla harici ekran kartlı notebook satmıyor! o işin piri apple'dır. harici ekran kartı lüks oluyorsa ux31 alın: asus.com/...
kısa bir süre sonra gt650m'li versiyonu gelince neler söylersiniz merak ediyorum. bu ebatlarda bir cihazın bu donanıma sahip olması devrimdir. samsung başlattı sonrasında asus daha iyisini yaptı.
Ultrabook'ta harici ekran kartı gayet başarılı bir girişim. Her ne kadar gelişse de entegre GPU'lar, Gpu'lar kadar güçlü olamaz. Elinize alıp test ettiğinizde arada ki farkı görürsünüz.
Samsung'un bir ultrabooku vardı 2. nesil i5 kullanıyordu, yanında AMD HD7670 1gb, ekran kartını devre dışı bıraktığınızda PES 2012 oynamak ölümdü, Ekran kartı devreye girince gayet başarılı bir oyun deneyimi sunuyordu, aynı olayı Cod:Black Ops gibi oyunlarda denedim. Tabi ki ULTRA özelliklerde oynatmaz.
KATILIYORUM COK DOĞRU
1 aydır falan kullanıyorum ux32vd-r4002v modelini ve mesajınıza katılmıyorum.. en ufak örnekle şunu söyleyebilirim; pes 2013 kurdum bilgisayara, hd4000 ekran kartıyla açarken özelliklerde sıkıntı çıkarırken, harici ekran kartı ile aç dediğimde full hd çözünürlüğe kadar sçenek sunuyor bana ve saniye takılma olmadan akıcı şekilde oynanabiliyor oyun.. giriş seviyesi bir notebook fanım var, her ne kadar fanın kendisine bile hayrı olmasa da fanla beraber ısınma sorunu da yaşamadım oyun oynarken bunu da belirtmek gerekir.. birçok yeni oyun kurdum açtım, daha sıkıntı çıkarana rastlamadım.