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ATHENA lazer silahı üretime geçiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,9b
1
43
Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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ATHENA lazer silahı üretime geçiyor

Yıllardır askeri amaçlarla lazer silahları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Filmlerde gördüğümüz patlamaların aksine yakıcı veya elektrik aksamı bozucu etkileri olan bu lazer silahları artık üretime hazır. 

Lazer silahları konusunda çalışmalar yapan ABD ordusunun tedarikçilerinden Lockheed Martin, ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) adındaki lazer sistemini ordu için seri üretime geçireceğini açıkladı. 

ATHENA rakipleri gibi yakıcı özelliğe sahip bir lazer silahı. LM geçtiğimiz aylarda bir kamyon kasasına monte ettiği silahı ile 30kW gücünde atış yaparak bir aracın kaputunu ve altındaki motor aksamını yakmayı başarmıştı. Test sürecinden başarılı bir şekilde geçen ATHENA, ordudan büyük bir ihale kapmayı başardı.

ATHENA'nın en önemli özelliği modüler olması. Sistem birkaç fiber modülü bir araya getirerek yani birkaç lazer ışınını birleştirerek daha yoğun lazer ışınları elde edebiliyor. Böylece ortaya çıkan arızalar modül değişimi ile sahada kolayca giderilebiliyor. 

Modüler olmasının bir diğer avantajı da atış gücünün modül azaltarak veya artırarak değiştirilebilmesi. Örneğin hali hazırda 60kW gücünde atış yapabilen baz model modül değişimi ile gücünü 120kW seviyesine kadar çıkarabiliyor. ATHENA'nın gelecek yıl savaş alanında olması bekleniyor. 

Şimdilik çok büyük etkileri olmasa da lazer silahlarının yetenekleri oldukça etkileyici. Çeşitli sosyal paylaşım platformlarında kendi lazer silahını geliştiren mucitlere de rastlanıyor. Bununla birlikte savaş alanında her askerin bir lazer silahı ile donanarak düşmana yürümesi maliyetler yüzünden ancak uzak gelecekte gerçekleşebilir gibi duruyor.  

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/lockheed-martin-athena-laser-weapon/ Yorum Yaz
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umut_baris 4 yıl en beğenilen 20likcivi
20likcivi

ulan ülkede bu romantik socular kadar boş konuşan yok vallahi bıktık.

Madem o kadar konuşuyon sen ne yaptın? NE ülkeye ne dünyaya faydanız var

konuşmak kolay salla babam salla

Neden nobel bilim ödülü bu ülkede yapılan çalışmalarla alınmadı?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduysa o da Atatürk döneminde ülkemize gelen Alman bilim insanlarıyla oluşturulan kütüphaneler sayesindedir.

Olanaklarımız yeterli olsaydı Einstein bile ülkemize gelecekti.

Siz ne yaptınız akrabayı zengin eden ihaleler dışında?

FED 2002 yazında dünyaya yatırımlar için dolar dağıtırken siz bu dolarları taşınmaz mülke ve szevki sefanıza yatırım yaptınız.

Siz köprüden önceki son çıkıştasınız artık.
20likciviulan ülkede bu romantik socular kadar boş konuşan yok vallahi bıktık.Madem o kadar konuşuyon sen ne yaptın? NE ülke...
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Yanıtla +10
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casperfriendly 4 yıl
Enteresandır ki, buraya, oruç vesair hususları dile getirmek suretiyle, bizlerin onlardan geri olduğu noktasına vurgu yapmak isteyenler;

Madem ki, mevcut sistemi beğenmiyorsunuz ama üzücüdür ki, onu düzeltmek için sizlerde bir hamle yapmıyor, olanı kabul etmiş gibi bir tavır sergiliyorsunuz.

Unutulmamalıdır ki, toplumları değiştiren, ilerilere gitmesini sağlayan yegane etken: toplumdaki her bireyin üzerine düşen yükümlülerin bilincinde olup, bu bilinci nazara alarak sürekli üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, hatta ve hatta birilerinin yaptığı icraattaki eksikleri görerek, onları düzeltmeye çalışmasıdır.
Saygılarımla ve sevgilerimle...
Enteresandır ki, buraya, oruç vesair hususları dile getirmek suretiyle, bizlerin onlardan geri olduğu noktasına vurgu yapmak isteyenler;Madem ...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
Lazer silahı orucu bozarmı?
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Aimstein 4 yıl
Firaristt
Siz İskandinav ülkelerinden birinde yaşıyorsunuz sanırım. Daha dün 100 kişi öldü, 250 kişi yaralandı bu ülkenin başkentinde. İşsiz kalırsanız sizi hastahanede görmek isterim. Üniversite öğrencisi olarak dediğiniz tamamen hikaye. Hiç bir parti bağı bulunmayan iki insanın evladı olarak bana ne burs ne başka bir yardım çıkıyor. Liseye giderken kuyumcular, firma sahipleri burs alırken ben burs sınavına bile giremiyordum. Dediklerinize inanmak için ya çocuk ya da yandaş olmak gerek.

Olay hakkında bir gram bilgin yok o 250 kişiye insan demek için 1000 şahit ister keşke hepsi öleydi.Orda bulunma amacı ne hocam ? Ne işi var eylemde " Kanlı Meydan" diye bağırıp barış adı altında terörü desteklemekte ?
Hepsi öleydi biraz daha gülerdim...
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Firaristt 4 yıl Aimstein
Yeterince bilgim var ama öyle istediğimiz gibi yazamıyoruz ki forumda
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Patren 4 yıl
daha yaygınlaşmaşı daha çok var
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ilker90 4 yıl
sayın aktrol yaşını bilmem fakat sen sanırım paralel evrende yaşıyorsun
türkiye de sigortasız işci kalmamış :)öylemi
sağlık sistemi mükemmelmiş sen hayatında özel hastanede ameliyat oldun mu?
sana şuraya dedemin ve amcamın olduğu hastanenin faturalarını bulup koysamda dünyayı tersten görsen..
ha gelirin yüksektir sana koymaz ona lafım yok!
ama taşrada yaşayan için gerçekten büyük paralar senin tuzun kuru olabilir
bir diğer husus gelde şu bana devletin her ay bindirdiği GSS borçlarını ödede bende oyumu o partiye vereyim olur mu
hesabımı yazayım istersen 5bin lira civarı
bu arada işsizim işsiz adamdan alınan haraçtır bu tamam mı güzel kardeşim
öğrencilere çok kolaylıklar falan sağlanmış vs 25 ten sonra görürüm sizi öğrencilik bitsinde:)
aynen çok şey yaptı yol yaptı mesala ama benzin 4le 5 lira arası dolanıyor
mtv de lerde zaten sudan ucuz bizim için çerez parası
senin partinin projesi hazır emekliye 100 lira zam :)
bu arada nükleer santral kuruluncada yıllık 500 milyon tl rusyadan yakıt alacakmışsız iyikide kuruyorlar allah razı olsun yapandan
çok trolsün keşke akıllansan ama
deve diken ilişkisi her zaman geçerlidir
neo01470
Firaristt Bilim için, eğitim için ne yapıldı? Asgari ücret ve hayat standardı olarak ne yapıldı? Özgür, hızlı ve ucuz internet için ne yapıldı? Geliri olmayan insana sağlık için ne yapıldı? Borç yazıldı, ödemezsen doktorun yüzünü bile göremezsin. Yapmayın, çalıyor ama çalışıyor diyenler gibi yazmışsınız. Şimdikilerin projesi nedir, ne yapmışlar? Satmaktan, vergi arttırmaktan başka ne yaptılar?
Abicim yapılan onca şeyi görmemek için kör olmak bile yetmez yapma gözünü Seveyim. Eskiden kartı yok sigortası yok diye insanlara müdahale bile edilmiyordu. Hastahaneler hasta kabul etmiyordu şimdi öyle mi ??? Üniversite öğrencilerine onca kolaylık yapıldı onca devlet desteği var iş kurmak isteyen herkese tarım hayvancılık desen yığınla destek var senin bunlardan haberin yok mu yapma gözünü Seveyim. Nükleer santral neden yapılıyor ? Sadece enerji mi sanıyorsun ülkeye nükleer teknoloji giriyor. Yakın zaman da haberide yapıldı yarı iletken üretim tesisi kuruluyor. Askeri alanda yapılan helikopter tank uçak gemisi deniz altı vs lazer silah senin bunlardan haberin yok mu ? Tübitak birçok projeye destek veriyor sanayi olarak devlet her türlü destekliyor daha ne yapsın ?Sigortasız adam kalmadı piyasada. İlahiyatta imam hatipte okudu diye insanlar devlet kurumlarına alınmadı. Baş örtüsü desen bu adamlar düzeltti havalimanı vs neler neler. yapma bunları görmezden gelme nankörlük yapma.. Yanlışlarıda var elbette ama doğruları çok daha fazla hem AK Partiden Tayyip Erdoğan dan daha iyi olacak kim var Kılıçdaroğlu mu Bahçeli mi Demirtaş mı ??? Bunlar iki koyunu bile güdemez güldürme adamı... Eğri oturalım doğru konuşalım gerçeklere bakalım lafa değil.. Herkese saygılar.

1 Yanıt Yanıtla
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neo01470 4 yıl ilker90
ilker90
sayın aktrol yaşını bilmem fakat sen sanırım paralel evrende yaşıyorsun
türkiye de sigortasız işci kalmamış :)öylemi
sağlık sistemi mükemmelmiş sen hayatında özel hastanede ameliyat oldun mu?
sana şuraya dedemin ve amcamın olduğu hastanenin faturalarını bulup koysamda dünyayı tersten görsen..
ha gelirin yüksektir sana koymaz ona lafım yok!
ama taşrada yaşayan için gerçekten büyük paralar senin tuzun kuru olabilir
bir diğer husus gelde şu bana devletin her ay bindirdiği GSS borçlarını ödede bende oyumu o partiye vereyim olur mu
hesabımı yazayım istersen 5bin lira civarı
bu arada işsizim işsiz adamdan alınan haraçtır bu tamam mı güzel kardeşim
öğrencilere çok kolaylıklar falan sağlanmış vs 25 ten sonra görürüm sizi öğrencilik bitsinde:)
aynen çok şey yaptı yol yaptı mesala ama benzin 4le 5 lira arası dolanıyor
mtv de lerde zaten sudan ucuz bizim için çerez parası
senin partinin projesi hazır emekliye 100 lira zam :)
bu arada nükleer santral kuruluncada yıllık 500 milyon tl rusyadan yakıt alacakmışsız iyikide kuruyorlar allah razı olsun yapandan
çok trolsün keşke akıllansan ama
deve diken ilişkisi her zaman geçerlidir
neo01470
Orijinalden alıntı: Firaristt Bilim için, eğitim için ne yapıldı? Asgari ücret ve hayat standardı olarak ne yapıldı? Özgür, hızlı ve ucuz internet için ne yapıldı? Geliri olmayan insana sağlık için ne yapıldı? Borç yazıldı, ödemezsen doktorun yüzünü bile göremezsin. Yapmayın, çalıyor ama çalışıyor diyenler gibi yazmışsınız. Şimdikilerin projesi nedir, ne yapmışlar? Satmaktan, vergi arttırmaktan başka ne yaptılar?
Abicim yapılan onca şeyi görmemek için kör olmak bile yetmez yapma gözünü Seveyim. Eskiden kartı yok sigortası yok diye insanlara müdahale bile edilmiyordu. Hastahaneler hasta kabul etmiyordu şimdi öyle mi ??? Üniversite öğrencilerine onca kolaylık yapıldı onca devlet desteği var iş kurmak isteyen herkese tarım hayvancılık desen yığınla destek var senin bunlardan haberin yok mu yapma gözünü Seveyim. Nükleer santral neden yapılıyor ? Sadece enerji mi sanıyorsun ülkeye nükleer teknoloji giriyor. Yakın zaman da haberide yapıldı yarı iletken üretim tesisi kuruluyor. Askeri alanda yapılan helikopter tank uçak gemisi deniz altı vs lazer silah senin bunlardan haberin yok mu ? Tübitak birçok projeye destek veriyor sanayi olarak devlet her türlü destekliyor daha ne yapsın ?Sigortasız adam kalmadı piyasada. İlahiyatta imam hatipte okudu diye insanlar devlet kurumlarına alınmadı. Baş örtüsü desen bu adamlar düzeltti havalimanı vs neler neler. yapma bunları görmezden gelme nankörlük yapma.. Yanlışlarıda var elbette ama doğruları çok daha fazla hem AK Partiden Tayyip Erdoğan dan daha iyi olacak kim var Kılıçdaroğlu mu Bahçeli mi Demirtaş mı ??? Bunlar iki koyunu bile güdemez güldürme adamı... Eğri oturalım doğru konuşalım gerçeklere bakalım lafa değil.. Herkese saygılar.


Elbette Türkiye de yaşıyorum. Ben sizlerin ya görmediği yada göremediği fakat yinede üzerini örttüğü gerçekleri söylüyorum. Burada kimseyi kandırmanıza gerek yok. Sokağa çıkın biraz iş bakın sonra bi kosgebe uğrayın neler var yaşadığınız yerde görün vs vs.. Sağlık sistemi mükemmel felan demedim ama çok şükür kimse hastahanede tedavi beklemiyor dedim.. AK partiye karşısın madem, soruyorum kime oy vereceğiz bi söyler misin lütfen ??
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enemywalker 4 yıl
120kW ile artık soğutma için LN2 kullanılır.
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Dj_Mami 4 yıl
Tartışmaları okudum ve midem kalktı, kusasım geldi.. Siyasi maymunluk, insan ayırmacılık, kendini diğerinden üstün görme ve ukalalık..
İki satır bilip, kitaplarca biliyor gibi konuşmak..
Bu zihniyet işte lazer üretemez, ancak lazerin karşısındaki hedef olur!
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profecco 4 yıl
Call of Duty Advenced Warfare oyununda da Athena adlı bir şirket vardı :)
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20likcivi 4 yıl
ulan ülkede bu romantik socular kadar boş konuşan yok vallahi bıktık.
Madem o kadar konuşuyon sen ne yaptın? NE ülkeye ne dünyaya faydanız var
konuşmak kolay salla babam salla
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 4 yıl 20likcivi
20likcivi

ulan ülkede bu romantik socular kadar boş konuşan yok vallahi bıktık.

Madem o kadar konuşuyon sen ne yaptın? NE ülkeye ne dünyaya faydanız var

konuşmak kolay salla babam salla

Neden nobel bilim ödülü bu ülkede yapılan çalışmalarla alınmadı?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduysa o da Atatürk döneminde ülkemize gelen Alman bilim insanlarıyla oluşturulan kütüphaneler sayesindedir.

Olanaklarımız yeterli olsaydı Einstein bile ülkemize gelecekti.

Siz ne yaptınız akrabayı zengin eden ihaleler dışında?

FED 2002 yazında dünyaya yatırımlar için dolar dağıtırken siz bu dolarları taşınmaz mülke ve szevki sefanıza yatırım yaptınız.

Siz köprüden önceki son çıkıştasınız artık.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Allah aşkına virgül ile noktalı virgülü nerede ve nasıl kullanacağını dahi bilmeyenler bir zahmet bunları kullanmaya çalışmasın. Yukarıda birisi noktalı virgülü, diğeri ise virgülü defalarca yanlış kullanmış. Bu kadar Türkçe özürlü nasıl olunur, bilemiyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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casperfriendly 4 yıl Be All My Sins Remembered
Öncelikle belirtmem gerekir ki, yorumunuz direkt benim üzerime. Bunun için size tesekkür ederim. Zira yanlışlarımı görüp, düzeltmeme vesile oldunuz.
İkincisi ve belki de en mühimi, bizi eleştirmeniz çok hoş. Yine de, bizi eleştirirken amiyane tabirler ( özürlü ve sair ) kullanmamanızı naçizane tavsiye olarak, söylemek isterim.
Tekrar sağolun.
Sevgilerimle ve saygılarımla.
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cntrl 4 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Allah aşkına virgül ile noktalı virgülü nerede ve nasıl kullanacağını dahi bilmeyenler bir zahmet bunları kullanmaya çalışmasın. Yukarıda birisi noktalı virgülü, diğeri ise virgülü defalarca yanlış kullanmış. Bu kadar Türkçe özürlü nasıl olunur, bilemiyorum.

noktayla virgülle bi yere varamazsın geç bunları boş işler
1 Yanıt Yanıtla +1
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kadirirdem 4 yıl
çok iyi bir sistem olmuş adamlar yapıyor abi....
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casperfriendly 4 yıl
Enteresandır ki, buraya, oruç vesair hususları dile getirmek suretiyle, bizlerin onlardan geri olduğu noktasına vurgu yapmak isteyenler;

Madem ki, mevcut sistemi beğenmiyorsunuz ama üzücüdür ki, onu düzeltmek için sizlerde bir hamle yapmıyor, olanı kabul etmiş gibi bir tavır sergiliyorsunuz.

Unutulmamalıdır ki, toplumları değiştiren, ilerilere gitmesini sağlayan yegane etken: toplumdaki her bireyin üzerine düşen yükümlülerin bilincinde olup, bu bilinci nazara alarak sürekli üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, hatta ve hatta birilerinin yaptığı icraattaki eksikleri görerek, onları düzeltmeye çalışmasıdır.
Saygılarımla ve sevgilerimle...
2 Yanıt Yanıtla +6
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umut_baris 4 yıl casperfriendly
barakli87

Enteresandır ki, buraya; oruç vesair hususları dile getirmek suretiyle; bizlerin onlardan geri olduğu noktasına vurgu yapmak isteyenler;

Madem ki, mevcut sistemi beğenmiyorsunuz ama üzücüdür ki, onu düzeltmek için sizlerde bir hamle yapmıyor; olanı kabul etmiş gibi bir tavır sergiliyorsunuz.

Unutulmamalıdır ki, toplumları değiştiren, ilerilere gitmesini sağlayan yegane etken; toplumdaki her bireyin üzerine düşen yükümlülerin bilincinde olup; bu bilinci nazara alarak sürekli üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, hatta ve hatta birilerinin yaptığı icraattaki eksikleri görerek, onları düzeltmeye çalışmasıdır.
Saygılarımla ve sevgilerimle...

Destek vardı da adam gibi eğitim sistemi vardı da biz yapmadık zaten.

Her seçimde akp nin aldığı oy oranı belli. Eğitim sisteminin ne hale geldiği belli.

Öyle yorum yapanların niyeti aynı olacak diye bir durum yok.

Sistem emeğe değil etikete, kimden olduğuna bakıyor.

Referansın yoksa işe alınmazsın, onlardan değilsen üst makamlarda kadro bulamazsın.

Halk zaten bir havalar hallerde.

Ne yapacağız tek başımıza?

Birlik duygusu desen yok, maaşlar daha önemli.

Ortadoğu ülkesi olduk iyice.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Firaristt 4 yıl casperfriendly
barakli87

Enteresandır ki, buraya, oruç vesair hususları dile getirmek suretiyle, bizlerin onlardan geri olduğu noktasına vurgu yapmak isteyenler;

Madem ki, mevcut sistemi beğenmiyorsunuz ama üzücüdür ki, onu düzeltmek için sizlerde bir hamle yapmıyor, olanı kabul etmiş gibi bir tavır sergiliyorsunuz.

Unutulmamalıdır ki, toplumları değiştiren, ilerilere gitmesini sağlayan yegane etken: toplumdaki her bireyin üzerine düşen yükümlülerin bilincinde olup, bu bilinci nazara alarak sürekli üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, hatta ve hatta birilerinin yaptığı icraattaki eksikleri görerek, onları düzeltmeye çalışmasıdır.
Saygılarımla ve sevgilerimle...

Sistemi değiştirmek için şu anda baştaki kişileri değiştirmek için oy kullanacağız. Biz birey olarak bir şey yapamıyoruz. Çünkü sistemin diğer üyeleri sisteme bağlı hareket ediyor. Komple değişmesi gerekiyor yani. Bu da tepeden tırnağa oluyor.

Kimi ömrünü adıyor, sonuç alamıyor, kimi çabalıyor ama yetmiyor, kimi de sistemi daha iyi olan yerleri tercih ediyor. Bize sanat öğretilmedi. Hep biz öğrendik. Sistem tamamen sakat. Sanattan, kültürden anlamayan, asosyal, ders manyağına dönmüş öğrencilerin dünya görüşü de dar oluyor.
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