ATHENA lazer silahı üretime geçiyor

Yıllardır askeri amaçlarla lazer silahları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Filmlerde gördüğümüz patlamaların aksine yakıcı veya elektrik aksamı bozucu etkileri olan bu lazer silahları artık üretime hazır.





Lazer silahları konusunda çalışmalar yapan ABD ordusunun tedarikçilerinden Lockheed Martin, ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) adındaki lazer sistemini ordu için seri üretime geçireceğini açıkladı.





ATHENA rakipleri gibi yakıcı özelliğe sahip bir lazer silahı. LM geçtiğimiz aylarda bir kamyon kasasına monte ettiği silahı ile 30kW gücünde atış yaparak bir aracın kaputunu ve altındaki motor aksamını yakmayı başarmıştı. Test sürecinden başarılı bir şekilde geçen ATHENA, ordudan büyük bir ihale kapmayı başardı.





ATHENA'nın en önemli özelliği modüler olması. Sistem birkaç fiber modülü bir araya getirerek yani birkaç lazer ışınını birleştirerek daha yoğun lazer ışınları elde edebiliyor. Böylece ortaya çıkan arızalar modül değişimi ile sahada kolayca giderilebiliyor.





Modüler olmasının bir diğer avantajı da atış gücünün modül azaltarak veya artırarak değiştirilebilmesi. Örneğin hali hazırda 60kW gücünde atış yapabilen baz model modül değişimi ile gücünü 120kW seviyesine kadar çıkarabiliyor. ATHENA'nın gelecek yıl savaş alanında olması bekleniyor.





Şimdilik çok büyük etkileri olmasa da lazer silahlarının yetenekleri oldukça etkileyici. Çeşitli sosyal paylaşım platformlarında kendi lazer silahını geliştiren mucitlere de rastlanıyor. Bununla birlikte savaş alanında her askerin bir lazer silahı ile donanarak düşmana yürümesi maliyetler yüzünden ancak uzak gelecekte gerçekleşebilir gibi duruyor.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/lockheed-martin-athena-laser-weapon/