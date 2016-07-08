AVG satılıyor

Yıllardır internet dünyasında kendisine has bir kitle oluşturan ve önemli işler yapan anti virüs devi AVG Technologies, yine sektörün diğer bir önemli ismi olan Avast Software tarafından satın alınıyor.

Avast Software tarafından yapılan açıklamaya göre, AVG Technologies firması hisse başı 25$ ödenerek bünyeye dahil edildi. Normalde AVG hisseleri 19$ civarındaydı ve yaklaşık yüzde 33 daha yüksek bir meblağdan satın alınmış oldu. Satın alım bedeli toplamda 1.3 milyar dolar oldu.

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Avast, daha gelişmiş kişisel güvenlik ve gizlilik ürünleri geliştirmek amacıyla AVG’yi satın aldığını ifade ediyor. Avast özellikle, AVG teknolojilerini mobil yazılım güvenliği pazarına entegre etmek niyetinde. Maliyetin tamamı peşin olarak ödenecek.

İki firmanın güçlerini birleştirmesi ile toplamda 400 milyon uç noktaya ulaşılmış oluyor. Bunların 160 milyonu ise mobil sektörde yer alıyor. Son dönemde mobil dünyanın yükselişini iyi gören Avast, bu satın alma ile önemli bir hamle yapmayı istiyor.