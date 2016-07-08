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AVG satılıyor

Güvenlik yazılımı sektörünün dev isimlerinden Avast, daha gelişmiş kişisel güvenlik ve gizlilik ürünleri geliştirmek amacıyla AVG Technologies’i satın aldığını duyurdu.
2 yıl
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır internet dünyasında kendisine has bir kitle oluşturan ve önemli işler yapan anti virüs devi AVG Technologies, yine sektörün diğer bir önemli ismi olan Avast Software tarafından satın alınıyor.

Avast Software tarafından yapılan açıklamaya göre, AVG Technologies firması hisse başı 25$ ödenerek bünyeye dahil edildi. Normalde AVG hisseleri 19$ civarındaydı ve yaklaşık yüzde 33 daha yüksek bir meblağdan satın alınmış oldu. Satın alım bedeli toplamda 1.3 milyar dolar oldu.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir Android zararlısı yılda 4 milyon dolar civarında gelir elde ediyor"

Avast, daha gelişmiş kişisel güvenlik ve gizlilik ürünleri geliştirmek amacıyla AVG’yi satın aldığını ifade ediyor. Avast özellikle, AVG teknolojilerini mobil yazılım güvenliği pazarına entegre etmek niyetinde. Maliyetin tamamı peşin olarak ödenecek.

İki firmanın güçlerini birleştirmesi ile toplamda 400 milyon uç noktaya ulaşılmış oluyor. Bunların 160 milyonu ise mobil sektörde yer alıyor. Son dönemde mobil dünyanın yükselişini iyi gören Avast, bu satın alma ile önemli bir hamle yapmayı istiyor. 

 

http://www.ibtimes.com/avast-software-buy-avg-technologies-13-billion-2389808 Yorum Yaz
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***Leopard*** 2 yıl en beğenilen
Zamaninda Avast kullanmistim,kendine virus bulastigini zannedip kendisini silmeye calisyordu
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alemburda34 1 yıl
Pc Tools (symantec) efsane programdi valla simdi olsun yine alirim adamlarin bir reg kayit taramasi vardi didik didik arayip zararli reg kaydi yada anasayfanizi otomatik degistiren programlari aninda yok ediyordu. Simdi cikmiyor o kadar kaliteli programlar keske norton birlestiriyorum diye sonlandirmasaydi.

Edit: su sitede asagi kaydirinca sayfa degismeleri beni benden aliyor cozum bulacagim ama

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DH Misafiri 2 yıl
Liglere katılamıyorum gnl 70 misafir olarak giriş yaptığım için olabilirmi
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umut_baris 2 yıl
Bunların koruduğuna inanların olması üzücü.

Reklam ve açılır pencere engelleyici kullansanız yeter.

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Alpha Centauri 2 yıl
yıllardır avast ile ücretsiz antivirüs pazarında rakipti,avast'ın işine yaradı bende 10yıldır avast kullanıyorum
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JustHuman101 2 yıl
AVG yi eskiden kullanıyodum baya iyi bir program ama avast la avg arasında hiç bir fark yok diye duymuştum
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TearsForFears 2 yıl
Bende orijinal aldım fiyatı çok uygundu şuan hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Virüs programı alınırmıymış diyenlere bakmayın. Saçma sapan siteler indirdiğiniz dosyalarda virüs olabiliyor. En azından bir koruma olmuş olur.
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hakyurek 2 yıl
zamaninda kaspersky kullaniyordum .. o zamanlar meshurdu korsan key mevzulari.. sonra yeter yaa kim ugrasacak bunlarla dedim avasta gectim
belki 5 sene oldu hic bir virus problemim olmadi.. bedava olmasina ragmen hakkiyla isini yapan bir program.. tamam bende tecrubeli bir kullaniciyim hangi sitelere girilir ..hangi programlar indirilir... exe uzantili dosyayi resim diye mailden indirmeyecek kadar dikkatliyimdir.. ama her halukarda avasta yatmiyor bos bos.. bence yollari acik
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Master_Evil 2 yıl
virüs programı isteyenlere direk bunları öneriyorum psikolojik olarak rahatlatıyor milleti
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berkcombil 2 yıl
acbold
Norton,Kaspersky,Comodo gibi ürünlerin arasında free olmaları dışında kullanım nedeni olmayan iki marka Avast ve AVG. 2006 yılından sonra NORTON kullanıyorum son yıllarda çıkan sürümler kaynak kullanımlarında sorun yaratmıyor. Zaten intel 6 nesil işlemci değişti laptoplar da bile. Artık kimin evinde pentium bilgisayar var ki. Neredeyse her kullanıcı iyi kötü bir ssd sahip diyebiliriz. 2016 yılında kaynak kullanımı gibi saçma yorumlar gerçekçi durmuyor.

7 yıllık ilk nesil i7'ye işlemcili laptoba,2 yıllık orta düzey toplanmış amd masaüstüne sahibim.Her iki cihazımda da ssd yok.Her iki cihazımı da zamanında bütçemi az biraz zorlayarak aldım.Bu şartlar altında laptobumdan ve masaüstümden elverdiği en yüksek performansı alabilmek adına pc'imde ki kaynak kullanımlarını titizlikle incelemem gerek.Antivirüs bunu en önemli parçası.Şükür Security Essentials zamanında hızır gibi yetişti ve halen onunla birlikteyim.ürün başı 4500 - 5000 civarı ücret ödeyip,Skylake - GTX - SSD üçlüsünü birada kullanabilecek adamı bizim ülkede kum gibi bulmak,Ankara'ya deniz getirmekten daha zordur.Ülkemizin şartları malum.Bunun dışında dünya genelinde her sene daralan pc ve laptop satışlarına bakarak da herkesin sık sık sistem güncellemediğini görebiliyoruz.Siz bu güzel imkanlara sahipseniz hakkını vermeniz dileğiyle diyorum.Ama herkesi kendi pencerenizden bakıp değerlendirmeyin,yanılırsınız.
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berkcombil 2 yıl
Microsoft Security Essentials. 4.yılımızı devirmek üzereyiz.Selefi Kaspersky'dan aşağı kalır yanı yok.Ayrıca daha basit arayüze sahip ve minimum sistem kaynağı kullanarak işini görüyor.Tavsiye ederim.Bu arada tabiki ücretsiz.
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Fell on Black Days 2 yıl
Yıl 2016 hala antivirüs programı kullanan var
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Pi 2 yıl
Hangisini tavsiye ediyorsunuz beyler? Avg kullaniyorum. Sorunsuz hafif isimi goruyor. Eskiden kasper kullanirdim. Habire key bulmaktan anamiz aglardi. Norton vardi. O da cok iyi degildi. Gunumuzde en saglam pcyi en az yorani hangisi?
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