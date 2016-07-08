AVG satılıyor

Yıllardır internet dünyasında kendisine has bir kitle oluşturan ve önemli işler yapan anti virüs devi AVG Technologies, yine sektörün diğer bir önemli ismi olan Avast Software tarafından satın alınıyor.
Avast Software tarafından yapılan açıklamaya göre, AVG Technologies firması hisse başı 25$ ödenerek bünyeye dahil edildi. Normalde AVG hisseleri 19$ civarındaydı ve yaklaşık yüzde 33 daha yüksek bir meblağdan satın alınmış oldu. Satın alım bedeli toplamda 1.3 milyar dolar oldu.Ayrıca Bkz. "Yeni bir Android zararlısı yılda 4 milyon dolar civarında gelir elde ediyor"
Avast, daha gelişmiş kişisel güvenlik ve gizlilik ürünleri geliştirmek amacıyla AVG’yi satın aldığını ifade ediyor. Avast özellikle, AVG teknolojilerini mobil yazılım güvenliği pazarına entegre etmek niyetinde. Maliyetin tamamı peşin olarak ödenecek.
İki firmanın güçlerini birleştirmesi ile toplamda 400 milyon uç noktaya ulaşılmış oluyor. Bunların 160 milyonu ise mobil sektörde yer alıyor. Son dönemde mobil dünyanın yükselişini iyi gören Avast, bu satın alma ile önemli bir hamle yapmayı istiyor.
http://www.ibtimes.com/avast-software-buy-avg-technologies-13-billion-2389808 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: su sitede asagi kaydirinca sayfa degismeleri beni benden aliyor cozum bulacagim ama
Reklam ve açılır pencere engelleyici kullansanız yeter.
belki 5 sene oldu hic bir virus problemim olmadi.. bedava olmasina ragmen hakkiyla isini yapan bir program.. tamam bende tecrubeli bir kullaniciyim hangi sitelere girilir ..hangi programlar indirilir... exe uzantili dosyayi resim diye mailden indirmeyecek kadar dikkatliyimdir.. ama her halukarda avasta yatmiyor bos bos.. bence yollari acik
7 yıllık ilk nesil i7'ye işlemcili laptoba,2 yıllık orta düzey toplanmış amd masaüstüne sahibim.Her iki cihazımda da ssd yok.Her iki cihazımı da zamanında bütçemi az biraz zorlayarak aldım.Bu şartlar altında laptobumdan ve masaüstümden elverdiği en yüksek performansı alabilmek adına pc'imde ki kaynak kullanımlarını titizlikle incelemem gerek.Antivirüs bunu en önemli parçası.Şükür Security Essentials zamanında hızır gibi yetişti ve halen onunla birlikteyim.ürün başı 4500 - 5000 civarı ücret ödeyip,Skylake - GTX - SSD üçlüsünü birada kullanabilecek adamı bizim ülkede kum gibi bulmak,Ankara'ya deniz getirmekten daha zordur.Ülkemizin şartları malum.Bunun dışında dünya genelinde her sene daralan pc ve laptop satışlarına bakarak da herkesin sık sık sistem güncellemediğini görebiliyoruz.Siz bu güzel imkanlara sahipseniz hakkını vermeniz dileğiyle diyorum.Ama herkesi kendi pencerenizden bakıp değerlendirmeyin,yanılırsınız.
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