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    Antivirüs yazılım şirketi Avast, kullanıcı verilerini sattığı için cezaya çarptırıldı

    Popüler antivirüs yazılım şirketi olan Avast’ın yıllarca kullanıcıların web tarayıcılarından rızaları olmadan bilgi topladığı ve bunları üçüncü taraflara sattığı ortaya çıktı.
    Avast, kullanıcı verilerini sattığı için cezaya çarptırıldı Tam Boyutta Gör
    Siber güvenlik yazılım şirketi Avast, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 16,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu cezanın arkasında ise Avast’ın kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde toplaması, depolaması ve satması yer alıyor. FTC aynı zamanda Avast'ın kullanıcı verilerini reklam amaçlı satmasını da yasakladı.

    Avast, kullanıcı verilerini sattı

    Yapılan açıklamaya göre Avast en az 2014'ten 2020'ye kadar antivirüs yazılımı ve tarayıcı uzantısı aracılığıyla kullanıcıların tarama bilgilerini izinsiz olarak topladı. Avast bu sayede, kullanıcıların dini inançları, sağlık endişeleri, siyasi görüşleri, konumları ve mali durumları hakkında bilgiler topladı. FTC’ye göre şirket, topladığı verileri “süresiz olarak” sakladı ve aynı zamanda yine kullanıcıların bilgisi olmadan bu verileri 100'den fazla üçüncü tarafa sattı.

    Anlaşıldığı kadar Avast, veri toplama girişimini Jumpshot adlı aracı ile sağladı. Firma bu aracı 2020 yılında kapatmıştı. O dönemlerde de Avast'ın veri gizliliği uygulamalarına dikkat çekilmişti. Bununla birlikte Avast, topladığı kullanıcı verilerindeki tanımlayıcı bilgileri kaldırdığını söylese de FTC, bunun yetersiz kaldığını söylüyor. FTC’ye göre Avast, kişiyi tanımlayabilecek ziyaret edilen siteler, zaman damgaları, kullanılan cihaz, tarayıcı ve konum verilerini sattı.

    FTC’nin tespitleri bununla da bitmiyor. Kuruma göre Avast, yazılımının web'de izlemeyi engellediğini söyleyerek açıkça kullanıcıları kandırmış. 16,5 milyon dolarlık para cezasına ek olarak FTC, Avast’ın reklamcılara herhangi bir tarama verisini satmayı veya lisanslamayı durdurması ve Jumpshot tarafından elde edilen tüm verileri silmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, firmanın etkilenen müşterileri bilgilendirmesi de gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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