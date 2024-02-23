Antivirüs yazılım şirketi Avast, kullanıcı verilerini sattığı için cezaya çarptırıldı

Avast, kullanıcı verilerini sattı
Yapılan açıklamaya göre Avast en az 2014'ten 2020'ye kadar antivirüs yazılımı ve tarayıcı uzantısı aracılığıyla kullanıcıların tarama bilgilerini izinsiz olarak topladı. Avast bu sayede, kullanıcıların dini inançları, sağlık endişeleri, siyasi görüşleri, konumları ve mali durumları hakkında bilgiler topladı. FTC’ye göre şirket, topladığı verileri “süresiz olarak” sakladı ve aynı zamanda yine kullanıcıların bilgisi olmadan bu verileri 100'den fazla üçüncü tarafa sattı.
Anlaşıldığı kadar Avast, veri toplama girişimini Jumpshot adlı aracı ile sağladı. Firma bu aracı 2020 yılında kapatmıştı. O dönemlerde de Avast'ın veri gizliliği uygulamalarına dikkat çekilmişti. Bununla birlikte Avast, topladığı kullanıcı verilerindeki tanımlayıcı bilgileri kaldırdığını söylese de FTC, bunun yetersiz kaldığını söylüyor. FTC’ye göre Avast, kişiyi tanımlayabilecek ziyaret edilen siteler, zaman damgaları, kullanılan cihaz, tarayıcı ve konum verilerini sattı.
FTC’nin tespitleri bununla da bitmiyor. Kuruma göre Avast, yazılımının web'de izlemeyi engellediğini söyleyerek açıkça kullanıcıları kandırmış. 16,5 milyon dolarlık para cezasına ek olarak FTC, Avast’ın reklamcılara herhangi bir tarama verisini satmayı veya lisanslamayı durdurması ve Jumpshot tarafından elde edilen tüm verileri silmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, firmanın etkilenen müşterileri bilgilendirmesi de gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.