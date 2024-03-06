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    Anlık Bildirim

    Çekirdek düzeyindeki Windows açığı 6 ay boyunca kapatılmadı

    Windows’un çekirdek düzeyindeki sıfır gün açığı Microsoft tarafından altı ay boyunca yamalanmadı. Bir hacker grubu Windows kernel’e neredeyse sınırsız erişim sağlamayı başardı.
    Çekirdek düzeyindeki Windows açığı 6 ay boyunca kapatılmadı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Microsoft, altı ay boyunca bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılan sıfır gün Windows güvenlik açığının farkındaydı ve bu açığı kapamak için hiç de acele davranmadı. Aktarılanlara göre Lazarus olarak bilinen Kuzey Koreli hacker grubu, Ağustos 2023'ten beri FudModule olarak bilinen bir rootkit yüklemek için bu açığı kullanıyordu. Bu açık halihazırda kapatılmış olsa da sürecin bu kadar uzamış olması dikkat çekici.

    Çekirdek düzeyinde Windows açığı hackerlara sınırsız erişim sağladı

    Avast araştırmacılarına göre FudModule, son derece gizli ve gelişmiş bir kötü amaçlı yazılım konumunda ve Windows çekirdeğindeki ayrıcalık/yetki yükseltme güvenlik açığından yararlanıyor. Teorik olarak yönetici erişimine sahip kötü niyetli kullanıcıların (bu konuda Lazarus grubu) işletim sistemi çekirdeği ile kolayca etkileşime geçmek için bu güvenlik açığından faydalanması mümkün.

    Avast’a göre çekirdek erişimi BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver) olarak bilinen bir yaklaşımla, üçüncü taraf sürücülerdeki bilinen güvenlik açıklarından yararlanılarak elde edilebiliyor. Esasında BYOVD, kullanıcılar veya güvenlik araçları tarafından yakalanabilen ve engellenebilen bir teknik ancak ilgili açık Windows'un yerel AppLocker hizmet sürücüsünde (appid.sys) yer aldığı için Lazarus grubunun FudModule rootkit’i herhangi bir güvenlik önlemine takılmadan istenilen her türlü amaca hizmet edebiliyor.

    Microsoft, Şubat 2024'te CVE-2024-21338 olarak belirtilen ilgili açığı düzeltmek için bir yama yayınlamış durumda. İlgili yamalar Windows 11, 10, Server 2022 ve 2019 sürümlerinde yayınlanmış durumda. Öte yandan Microsoft’un açığı kapamasında gecikmesinin başlıca nedeni ise firmanın kendi politikaları. Microsoft'un resmi politikalarına göre bu tür yöneticiden çekirdeğe güvenlik sorunları acil olarak nitelendirilmiyor ve bu da firmanın acele davranmayacağı anlamına geliyor.

    Kaynakça https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-21338 https://www.techspot.com/news/102131-microsoft-left-kernel-level-zero-day-bug-windows.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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