Çekirdek düzeyindeki Windows açığı 6 ay boyunca kapatılmadı

Çekirdek düzeyinde Windows açığı hackerlara sınırsız erişim sağladı
Avast araştırmacılarına göre FudModule, son derece gizli ve gelişmiş bir kötü amaçlı yazılım konumunda ve Windows çekirdeğindeki ayrıcalık/yetki yükseltme güvenlik açığından yararlanıyor. Teorik olarak yönetici erişimine sahip kötü niyetli kullanıcıların (bu konuda Lazarus grubu) işletim sistemi çekirdeği ile kolayca etkileşime geçmek için bu güvenlik açığından faydalanması mümkün.
Avast’a göre çekirdek erişimi BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver) olarak bilinen bir yaklaşımla, üçüncü taraf sürücülerdeki bilinen güvenlik açıklarından yararlanılarak elde edilebiliyor. Esasında BYOVD, kullanıcılar veya güvenlik araçları tarafından yakalanabilen ve engellenebilen bir teknik ancak ilgili açık Windows'un yerel AppLocker hizmet sürücüsünde (appid.sys) yer aldığı için Lazarus grubunun FudModule rootkit’i herhangi bir güvenlik önlemine takılmadan istenilen her türlü amaca hizmet edebiliyor.
Microsoft, Şubat 2024'te CVE-2024-21338 olarak belirtilen ilgili açığı düzeltmek için bir yama yayınlamış durumda. İlgili yamalar Windows 11, 10, Server 2022 ve 2019 sürümlerinde yayınlanmış durumda. Öte yandan Microsoft’un açığı kapamasında gecikmesinin başlıca nedeni ise firmanın kendi politikaları. Microsoft'un resmi politikalarına göre bu tür yöneticiden çekirdeğe güvenlik sorunları acil olarak nitelendirilmiyor ve bu da firmanın acele davranmayacağı anlamına geliyor.Kaynakça https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-21338 https://www.techspot.com/news/102131-microsoft-left-kernel-level-zero-day-bug-windows.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.