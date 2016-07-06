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Yeni bir Android zararlısı yılda 4 milyon dolar civarında gelir elde ediyor

Android işletim sisteminde ortaya çıkan yeni bir zararlı yazılım, geliştiricilerini zengin ediyor. Zararlı yazılım, bulaştığı cihazlara sürekli internet üzerinden reklam gösterimi yapıyor.
2 yıl
4,7b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı önemli bir seviyeye ulaşan ekosistemler, haliyle hacker gruplarının da bir numaralı hedefi haline geliyor. Zararlı yazılımlarla cihazları ele geçirmeye çalışan hackerların tek bir hedefi var o da olabildiğince çok para kazanabilmek. Android işletim sisteminde ortaya çıkan yeni bir zararlı yazılım, geliştiricilerini zengin ediyor.

HummingBad adı verilen zararlı yazılım, ilginç olarak ticari hayatta faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştiriliyor. Yingmob adındaki firma, asıl olarak müşterilerine mobil dünyada reklam yapabilme desteği sunuyor. Perde arkasında ise 25 kişilik özel bir ekip, HummingBad yazılımını yönetiyor ve gelen paraların muhasebesini tutuyor.

Aynı kaynağı kullandıkları için, zararlı yazılım orijinal şirkete ait sertifikaları kullanabiliyor. Böylece şüphe çekmeden cihazlara bulaşabiliyor. Ayrıca şifrelenmiş veri taşıdığı için zararlı kodların yüzeysel taramalarda görülebilmesi imkansızlaşıyor.

Zararlı yazılım, bulaştığı cihazlara sürekli internet üzerinden reklam gösterimi yapıyor. Ayrıca sürekli olarak cihazda yönetici yetkisini elde etmeye çalışıyor. Bunun için rootkit kullanma veya sistem güncellemesi şekline bürünme gibi farklı yöntemler deniyor.

Ayrıca Bkz. "Buz Devri yeniden mobil platformlarda"

Reklam gösteriminin yanında zararlı uygulamalar kurma, kullanıcıların önemli verilerini ele geçirme, cihaza erişim yetkisini üçüncü taraf şahıslara satma ve hatta bir botnet ağı oluşturarak kurumlara saldırma gibi daha tehlikeli işler de yapabiliyor.

HummingBad aslında Yispecter olarak ilk kez iOS cihazlarında ortaya çıkmıştı ve reklam uygulamaları indirerek gelir elde ediyordu. Android tarafında yaklaşık 10 milyon cihaza bulaştığı tahmin ediliyor. Ülkemizde de yaklaşık 450 bin cihazda HummingBad yazılımı mevcut. Hacker ekibinin diğer yöntemleri ile toplamda 85 milyon cihazı kontrol altında tuttuğu sanılıyor.

Grubun aylık olarak reklam gösterimleri ve uygulamalardan 300 bin dolar civarına gelir elde ettiği belirtiliyor. Bu da yıllık 3.6 milyon dolar ediyor. Şimdilik HummingBad yazılımından nasıl korunacağı bilinmiyor ancak en bilinen yol güvenilmeyen uygulamaların ve harici kaynaklardan gelen uygulamaların kurulmaması. 

 

https://blog.checkpoint.com/wp-content/uploads/2016/07/HummingBad-Research-report_FINAL-62916.pdf Yorum Yaz
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gurkanse 2 yıl en beğenilen dark dragon
dark dragon
Android'in kendisi komple zararlı zaten.

kullanma o zaman.android windows gibidir.kullanabildigin surece sikinti yok ama kullanmayi bilmiyorsan buyur mac os kullan iphone kullan
dark dragonAndroid'in kendisi komple zararlı zaten.kullanma o zaman.android windows gibidir.kullanabildigin surece sikinti yo...
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Yanıtla +13
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fthkn 2 yıl
Google yılda 4 milyar dolar kazanıyor kendi yazılımına bulaştırdığı zararlı reklamlar ile. Android bu demek. Reklam istemiyorsanız Blackberry 10 kullanın. Ücretsiz kullandığım uygulamalarda bile reklam gösterimi yoktu. Çok ilginç bir sistemdi. Sanırım bu yüzden bitirdiler.
Google yılda 4 milyar dolar kazanıyor kendi yazılımına bulaştırdığı zararlı reklamlar ile. Android bu demek. Reklam istemiyorsanız Blackberry 10 kullanın. Ücret...
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kadirirdem 2 yıl
dikkatli kullanıcı olduğunda hiçbirşey olmuyor...
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fthkn 2 yıl
Google yılda 4 milyar dolar kazanıyor kendi yazılımına bulaştırdığı zararlı reklamlar ile. Android bu demek. Reklam istemiyorsanız Blackberry 10 kullanın. Ücretsiz kullandığım uygulamalarda bile reklam gösterimi yoktu. Çok ilginç bir sistemdi. Sanırım bu yüzden bitirdiler.
Yanıtla +8
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dark dragon 2 yıl
Android'in kendisi komple zararlı zaten.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gurkanse 2 yıl dark dragon
dark dragon
Android'in kendisi komple zararlı zaten.

kullanma o zaman.android windows gibidir.kullanabildigin surece sikinti yok ama kullanmayi bilmiyorsan buyur mac os kullan iphone kullan
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emre1393 2 yıl
Tüm hafızayi silip rom flashlayin, twrp ya da üreticinin verdiği yazılımla yapılabilir
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