Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var?

1977'de başlayan ve dünya çapında benzeri olmayan bir hayran kitlesi edinen film serisi "Star Wars"un yaratıcısı ve yönetmeni George Lucas, serinin tüm haklarının da devrini içeren bir anlaşmayla yapımcılık şirketi Lucasfilm'i dört milyar dolara The Walt Disney Company'e satmıştı. Star Wars’un yeni sahibi Walt Disney de alım sonrası yaptığı açıklamada serinin yedinci filmini duyurarak her iki-üç yılda bir yeni bölümün vizyona gireceğini belirtmişti.





Fakat birçok gişe rekorunu alt üst etmesi beklenen Yıldız Savaşları’nın, aşırı yoğun pazarlama çabası filmin hayranları tarafından bazı eleştirilere sahne oluyor. Merakla beklenen film için “Star Wars’ dan yoruldum” ifadesini sosyal medya ve bloglarda dikkat çekeci derecede arttı.





Hayranları için gereksiz görülebilecek bu saldırgan pazarlamanın arkasında Disney’in Star Wars’a ilişkin temelde üç amacı olduğu belirtiliyor.





(1) Lucasfilm’in tüketici ürünleri satışında zayıf olarak görüldüğü deniz aşırı pazarlarda konumunu güçlendirmek ve milyonlarca dolarlık satış yapmak,





(2) yeni efektlere ve fantastik kurgulara alışık olan genç kitlenin ilgisini çekmek,

(3) büyüme sıkıntısı çeken Maker Studios’u filmden almayı planladığı ivmeyle daha popüler ve kar eden bir şirket haline getirmek.





Walt Disney’in Star Wars animasyon serisi “Star Wars Clone Wars” ve “Star Wars Rebels” ile genç izleyicilere ulaşmayı başardı. Serinin yedinci filmi ile de herhangi bir jenerasyon atlaması olmadan hayran kitlesinin bağlarını kuvvetlendirecek gibi. Bu durum, her nesilden hayran kitlesine sahip seri için Star Wars ürünleri ve dolayısıyla Walt Disney adına karlı bir bağ oluşturabilir.









Bu süreçte oyuncaklardan, elektrikli ev aletlerine, sulardan meyve-sebzeye kadar birçok üründe Star Wars temasıyla karşılaşmak mümkün. Elinde bulunan tüm kanallar aracılığı ile filmin promosyonunu gereğinden fazla yaptığı söylenebilir. Lisanslama Endüstrisi Uzmanları Birliği’nden (LIMA) Marty Brochstein, ilk defa bir filmin prömiyerinden 3 ay önce tüm oyuncak gamına ilişkin tescil başvuruları olduğunu belirtmekteydi. Bu kadar süre öncesinden başlayan tescil işlemlerinin kendisine Harry Potter Kitaplarını veya Apple iPhone’u hatırlattığını ifade etmekteydi.





Bazı kesimler tarafından, bu tavır ile oluşturulan yüksek beklentinin film için pek de iyi sonuçlar getirmeyeceği düşünülmekte. Bu noktada filmin hayranları ve yeni izleyicileri tarafından yapılan yorumlar serinin geleceği hakkında önemli ip uçları içerecektir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Walt Disney abartıyor mu yoksa seriye olması gereken desteği mi veriyor?