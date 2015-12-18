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Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var?

Birçok gişe rekorunu alt üst etmesi beklenen Star Wars'un saldırgan pazarlama çabalarının arkasında Disney’in filme ilişkin temelde üç amacı olduğu belirtiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Dijital Perde
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var?

1977'de başlayan ve dünya çapında benzeri olmayan bir hayran kitlesi edinen film serisi "Star Wars"un yaratıcısı ve yönetmeni George Lucas, serinin tüm haklarının da devrini içeren bir anlaşmayla yapımcılık şirketi Lucasfilm'i dört milyar dolara The Walt Disney Company'e satmıştı. Star Wars’un yeni sahibi Walt Disney de alım sonrası yaptığı açıklamada  serinin yedinci filmini duyurarak her iki-üç yılda bir yeni  bölümün vizyona gireceğini belirtmişti.
Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var?


Fakat birçok gişe rekorunu alt üst etmesi beklenen Yıldız Savaşları’nın, aşırı yoğun pazarlama çabası filmin hayranları tarafından bazı eleştirilere sahne oluyor. Merakla beklenen film için “Star Wars’ dan yoruldum” ifadesini sosyal medya ve bloglarda dikkat çekeci derecede arttı.

Hayranları için gereksiz görülebilecek bu saldırgan pazarlamanın arkasında Disney’in Star Wars’a ilişkin temelde üç amacı olduğu belirtiliyor.

(1) Lucasfilm’in tüketici ürünleri satışında zayıf olarak görüldüğü deniz aşırı pazarlarda konumunu güçlendirmek ve milyonlarca dolarlık satış yapmak, 

(2) yeni efektlere ve fantastik kurgulara alışık olan genç kitlenin ilgisini çekmek,
(3)  büyüme sıkıntısı çeken Maker Studios’u filmden almayı planladığı ivmeyle daha popüler ve kar eden bir şirket haline getirmek.
Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var?


Walt Disney’in Star Wars animasyon serisi “Star Wars Clone Wars” ve “Star Wars Rebels” ile genç izleyicilere ulaşmayı başardı. Serinin yedinci filmi ile de herhangi bir jenerasyon atlaması olmadan hayran kitlesinin bağlarını kuvvetlendirecek gibi. Bu durum, her nesilden hayran kitlesine sahip seri için Star Wars ürünleri ve dolayısıyla Walt Disney adına karlı bir bağ oluşturabilir.
Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var?



Bu süreçte oyuncaklardan, elektrikli ev aletlerine, sulardan meyve-sebzeye kadar birçok üründe Star Wars temasıyla karşılaşmak mümkün. Elinde bulunan tüm kanallar aracılığı ile filmin promosyonunu gereğinden fazla yaptığı söylenebilir. Lisanslama Endüstrisi Uzmanları Birliği’nden (LIMA) Marty Brochstein, ilk defa bir filmin prömiyerinden 3 ay önce tüm oyuncak gamına ilişkin tescil başvuruları olduğunu belirtmekteydi. Bu kadar süre öncesinden başlayan tescil işlemlerinin kendisine Harry Potter Kitaplarını  veya Apple iPhone’u hatırlattığını ifade etmekteydi.

Bazı kesimler tarafından, bu tavır ile oluşturulan yüksek beklentinin film için pek de iyi sonuçlar getirmeyeceği düşünülmekte. Bu noktada filmin hayranları ve yeni izleyicileri tarafından yapılan yorumlar serinin geleceği hakkında önemli ip uçları içerecektir.   
Siz ne düşünüyorsunuz? Walt Disney abartıyor mu yoksa seriye olması gereken desteği mi veriyor?

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9600_G_T 3 yıl en beğenilen
STAR WARS dan reklam alamadınız dıye adamları kotuluyorsunuz :D :D :D
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Umutcan 3 yıl
Bu denli aşırı reklamı itici buluyorum açıkcası. Mağazalarda, marketlerde, tv'de, internette her yerden bir star wars teması ve logosu fırlaması internetteki popup "ayça_22" etkisi yaratabiliyor.
Bir film için değmeyeceğini düşünüyorum. Bu kadar reklam ne için yapılır? Hayatımızı değiştirecek, kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir ürün olabilir. Ama bu altı üstü bir film.
Bende çok daha derin etki bırakan imdb'de puanı zirve yapan filmler var, ama bunun çeyreği kadar reklamı yapılmamıştır, gerek de yok zaten.
Bu denli aşırı reklamı itici buluyorum açıkcası. Mağazalarda, marketlerde, tv'de, internette her yerden bir star wars teması ve logosu fırlaması internetteki p...
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TheMuyu 3 yıl
O kadar para vermiş çıkarmak istiyor doğal olarak fakat bu kadar hızlı tüketirse bu seriyi kendisi kaybeder
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BekirTemel 3 yıl
Filme gitmedim, yeterince açıklayıcı olmuştur , fazla itici bir politikaya imza attılar ihtiyaçlarıda yoktu buna
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hakancetinnet 3 yıl
Starwars konusunun filmden ibaret olusum oldugundan emin degilim.bu dunya capinda cok buyuk bir guc mali acidan.ve ortak promosyon yarisina giren firmalarda sayisiz.dunyadaki her insanin cebinden 1tl alabilseler korkunc bir rakam cikar.kaldiki amerika baskaninin bile basin toplantisinda filme gidiyorum diyerek reklamini yapmasi ardindan bakaninin starwars asker kiyafeti giymis kisilerle sahneye cikmasi bunun sadece bir film endustrisinden ibaret olmadigini dusundurdu bana.kaldiki amerika gibi buyuk bir gucun dunyaya satabilecegi en kolay sey sonucta eglence sektoru.ekonomik acidan iyi zamanlar gecirmedikleri yillardir ortada zaten.bence bu komple amerika yararina kullanabilme seferberligi.dunyadaki insanlardan alabilecekleri her kurus icin yirtiniyorlar.yani siz bu filme ailenizle gitmek icin 1gun boyunca amerika icin calisacaksiniz ve paranizi onlara vereceksiniz.bu belki biraz abartili bibyorum yada teori gibi gelebilir size.olabilir dogrudur ama ben hicbirseyi sebepsiz yapmadiklarina inananlardanim.iyi forumlar herkese
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metroid 3 yıl hakancetinnet
hakancetinnet

Starwars konusunun filmden ibaret olusum oldugundan emin degilim.bu dunya capinda cok buyuk bir guc mali acidan.ve ortak promosyon yarisina giren firmalarda sayisiz.dunyadaki her insanin cebinden 1tl alabilseler korkunc bir rakam cikar.kaldiki amerika baskaninin bile basin toplantisinda filme gidiyorum diyerek reklamini yapmasi ardindan bakaninin starwars asker kiyafeti giymis kisilerle sahneye cikmasi bunun sadece bir film endustrisinden ibaret olmadigini dusundurdu bana.kaldiki amerika gibi buyuk bir gucun dunyaya satabilecegi en kolay sey sonucta eglence sektoru.ekonomik acidan iyi zamanlar gecirmedikleri yillardir ortada zaten.bence bu komple amerika yararina kullanabilme seferberligi.dunyadaki insanlardan alabilecekleri her kurus icin yirtiniyorlar.yani siz bu filme ailenizle gitmek icin 1gun boyunca amerika icin calisacaksiniz ve paranizi onlara vereceksiniz.bu belki biraz abartili bibyorum yada teori gibi gelebilir size.olabilir dogrudur ama ben hicbirseyi sebepsiz yapmadiklarina inananlardanim.iyi forumlar herkese

Aferin sana , çok iyi düşünmüşsün.
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bkaakco 3 yıl
Birileri bir işler çeviriyor...
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serci07 3 yıl
Bimde bile satÄ±lÄ±yor Ã¼rÃ¼nleri. SÄ±ktÄ± artÄ±k
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Kabus87 3 yıl
Star Wars u hiç izlemedim izlemeyide düşünmüyorum.Ama izleyen ve seven arkadaşlara saygım var.Bence aşırıya kaçmamakta fayda var.Yapimcilar filmin hayranlarini memnun etme gibi bir kaygisi olmadigi olayin ticaret ve reklam dan oluşan bir pasta yeme olayi olduğunu dusunuyorum.Bu da samimiyetsiz bir durum...
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yokbeolumbe 3 yıl
MuhteÅŸem bir pazarlama stratejisi uyguladÄ±lar. GÃ¶rmeyen duymayan kalmadÄ±.
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Master_Evil 3 yıl
beyaz sarayın yaptığı reklamlar bile var
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deadmanku 3 yıl
amerikada bu bir kültür. adamlarda çizgi roman veya star wars gibi bazı filmlere karşı hayranlık var.
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irish 3 yıl
Benim anlamadığım da şu :
Herhangi bir filmi veya diziyi hiç izlemeden, hakkında yorum yapmak enteresan geliyor.

Ha ilgini çekmiyordur anlarım. Ama bu durumda da ilgini çekmeyen şey hakkında niye kafa yorup yorum yapıyorsun diye sorarım. Şahsen ilgimi çekmeyen konuyu görmem bile.

Konu hem ilgimi çekmiyor deyip hem de üzerine yorum yapıyorsan altında başka şeyler yatıyor demektir.
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metroid 3 yıl
Cevap veriyorum: Kapitalizm


Bu arada Star Wars'ı olur olmaz övenlerle , sırf popüler diye yerin dibine sokanlar aynı salaklıkta benim gözümde.
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erdal-020 3 yıl irish
irish
Benim anlamadığım da şu :
Herhangi bir filmi veya diziyi hiç izlemeden, hakkında yorum yapmak enteresan geliyor.

Ha ilgini çekmiyordur anlarım. Ama bu durumda da ilgini çekmeyen şey hakkında niye kafa yorup yorum yapıyorsun diye sorarım. Şahsen ilgimi çekmeyen konuyu görmem bile.

Konu hem ilgimi çekmiyor deyip hem de üzerine yorum yapıyorsan altında başka şeyler yatıyor demektir.

Heryerde karsima cikiyor televizyonlarda radyolarda alisverismerkezlerinde.bu yuzden uyuz ve kıl olduğum icin yazma gereksinimi duydum
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
bu kadar reklama hevesliler beleş sinema bileti dağıtsınlar siteleri üzerinden bak nasıl reklam oluyor
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erdal-020 3 yıl
Bence cok abartildi sonucta bilimkurgu gercekle uzaktan yakindan alakasi olmayan bir film hic bir serisini seyretmedim seyretmekte istemiyorum hic ilgimi cekmiyor.bu insanlar nasil olurda bir film e bu kadar ilgi duyarlar anlamis degilim
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Glorfindel1907 3 yıl
Forum donanımda'da apple abartı ama katlanıyoruz aynı şekilde işte.
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Lotusx 3 yıl erdal-020
erdal-020
Bence cok abartildi sonucta bilimkurgu gercekle uzaktan yakindan alakasi olmayan bir film hic bir serisini seyretmedim seyretmekte istemiyorum hic ilgimi cekmiyor.bu insanlar nasil olurda bir film e bu kadar ilgi duyarlar anlamis degilim

İzle anlarsın.
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