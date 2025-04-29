Star Wars dizisi Ahsoka'nın 2. sezonundan beklenen haber geldi

Ahsoka, orijinal üçlemenin hemen sonrasında geçiyor ve diziye adını veren Jedi'a odaklanıyor. Anakin Skywalker tarafından eğitilen Ahsoka, dizide İmparatorluk kalıntılarına karşı mücadele veriyor.
Ahsoka'nın 2. Sezonunda Anakin ve Obi-Wan da Yer Alabilir
İlk sezonda Anakin Skywalker (Darth Vader) rolünde kısaca gördüğümüz Hayden Christensen, 2. sezonda da geri dönecek. Üstelik bu kez daha büyük bir role sahip olması bekleniyor. Diğer yandan Obi-Wan Kenobi'nin de 2. sezonda yer alabileceği konuşuluyor ama onun dâhiliyeti henüz resmiyet kazanmış değil.
Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) ve Ezra Bridger (Eman Esfandi) gibi animasyon Star Wars dizilerinin sevilen karakterleri de Ahsoka'nın 2. sezonunda önemli bir yere sahip olacak.
Ahsoka'nın 2. sezonu 2026'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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