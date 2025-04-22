Andor'un 2. sezonu ilk sezonu bile gölgede bırakabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Star Wars serisinden çıkan en iyi iş olan Andor, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Bu yüzden 2. sezondan da beklentiler oldukça yüksekti. Gelen ilk yorumlar, Andor'un bu beklentilerin altında ezilmeyecek bir 2. sezonla karşımıza çıkmak üzere olduğunu gösteriyor.

Bugün Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan 2. sezonu erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, yeni sezona dair görüşlerini paylaşmaya başladılar. Böylece yeni sezonun eleştirmen puanı da belli oldu. Andor'un epey beğenilen ilk sezonunun Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %96'ydı. 2. sezonun eleştirmen puanı ise bugün itibarıyla yüzde %98'de. 2. sezonun ilk sezonu bile gölgede bırakacak bir puan alması, yeni sezona dair heyecanımızı daha da arttırıyor.

Lost'un yapımcısından yeni bir Star Wars dizisi geliyor 6 sa. önce eklendi

Andor 2. Sezonuyla Final Yapacak

Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Yapım ekibi bu plana sadık kalacak. Bu yüzden 12 bölümden oluşan 2. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Zaten 2. sezonun sonunda hikâye Rogue One: A Star Wars Story'nin başladığı yere ulaşmış olacak.

Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.