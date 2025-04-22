Andor'un 2. sezonu ilk sezonu bile gölgede bırakabilir

Bugün Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan 2. sezonu erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, yeni sezona dair görüşlerini paylaşmaya başladılar. Böylece yeni sezonun eleştirmen puanı da belli oldu. Andor'un epey beğenilen ilk sezonunun Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %96'ydı. 2. sezonun eleştirmen puanı ise bugün itibarıyla yüzde %98'de. 2. sezonun ilk sezonu bile gölgede bırakacak bir puan alması, yeni sezona dair heyecanımızı daha da arttırıyor.
Andor 2. Sezonuyla Final Yapacak
Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Yapım ekibi bu plana sadık kalacak. Bu yüzden 12 bölümden oluşan 2. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Zaten 2. sezonun sonunda hikâye Rogue One: A Star Wars Story'nin başladığı yere ulaşmış olacak.
Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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