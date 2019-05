Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin

Gecenin geç saatlerinde canınız sürekli abur cubur yemek istiyor ve nedenini bilmiyor musunuz? Bilim adamlarının sizin için bir cevabı var. Yapılan yeni bir araştırma yeteri kadar uyumayan kişilerin ödül mekanizması olarak abur cubura yöneldiklerini ortaya koymuş.







Almanya Köln Üniversitesi bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, yorgunluğun rahat yemeye yönlendiren beyin hücre üretimiyle açlığı tetikleyen hormon üretimini arttırdığı görülmüş. Araştırmacılar önemli bir detay olarak gece boyu uyumayan kişilerin çikolata bisküvi gibi abur cuburları almak için adeta para saçtığını gözlemlediklerini belirtiyorlar. Aynı kişilerin yeterli uykuyu aldıklarında bu denli para harcamadıkları görülmüş.

, gece boyu uykusuz kalan kişilerde ödül mekanizmasının abur cubur yönünde şekillendiğini gördüklerini söylüyor. Uykusuz insanların beyinlerini MR ile görüntüleyen bilim adamları bu kişilerinvesinir hücrelerinin adeta ateşlendiğini görmüşler. Bu bölgeler sırasıyla ödül ve iştahtan sorumlu. Bilim adamları bu nedenle uykusuzluğun obeziteyi tetikleyebileceğini belirtiyorlar.üzerinde yapılan deneyde, deneklere akşam yemeğinde yoğurtlu makarna ve mantar soslu et yedirilmiş. Akabinde isteyeler evine giderek uyurlarken isteyenler laboratuvarda uyanık kalmışlar. Ertesi gün herkese 3€ verilmiş. Ancak, abur cubur fiyatları da her gün 25 sent arttırılmış. Deney sonucundagörülmüş.