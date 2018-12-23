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Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin

Bilim adamları yaptıkları araştırmalar neticesinde uykusuzluk çeken kişilerin abur cubur yemeye daha yatkın olduklarını, üstelik abur cubura harcadıkları paranın da arttığını tespit etmişler.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Gecenin geç saatlerinde canınız sürekli abur cubur yemek istiyor ve nedenini bilmiyor musunuz? Bilim adamlarının sizin için bir cevabı var. Yapılan yeni bir araştırma yeteri kadar uyumayan kişilerin ödül mekanizması olarak abur cubura yöneldiklerini ortaya koymuş.



Almanya Köln Üniversitesi bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, yorgunluğun rahat yemeye yönlendiren beyin hücre üretimiyle açlığı tetikleyen hormon üretimini arttırdığı görülmüş. Araştırmacılar önemli bir detay olarak gece boyu uyumayan kişilerin çikolata bisküvi gibi abur cuburları almak için adeta para saçtığını gözlemlediklerini belirtiyorlar. Aynı kişilerin yeterli uykuyu aldıklarında bu denli para harcamadıkları görülmüş.
Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin

Psikolog Julia Rihm, gece boyu uykusuz kalan kişilerde ödül mekanizmasının abur cubur yönünde şekillendiğini gördüklerini söylüyor. Uykusuz insanların beyinlerini MR ile görüntüleyen bilim adamları bu kişilerin amigdala ve hipotalamustaki sinir hücrelerinin adeta ateşlendiğini görmüşler. Bu bölgeler sırasıyla ödül ve iştahtan sorumlu. Bilim adamları bu nedenle uykusuzluğun obeziteyi tetikleyebileceğini belirtiyorlar.

Ayrıca Bkz. "Ses dalgalarıyla havada duran nesneler"

19 ila 33 yaşları arasındaki sağlıklı 32 erkek birey üzerinde yapılan deneyde, deneklere akşam yemeğinde yoğurtlu makarna ve mantar soslu et yedirilmiş. Akabinde isteyeler evine giderek uyurlarken isteyenler laboratuvarda uyanık kalmışlar. Ertesi gün herkese 3€ verilmiş. Ancak, abur cubur fiyatları da her gün 25 sent arttırılmış. Deney sonucunda sadece uykusuz kalan deneklerin daha fazla para vermeye razı oldukları görülmüş.

Sonuçları oruç gibi aç kalınan durumlarla da karşılaştıran bilim adamları, yalnızca uykusuz kalanların abur cubur yemeye daha yatkın olduklarını görmüşler. Deneyin sonuçlarıyla MRI bulguları birleştirildiğinde amigdala-hipotalamus ikilisinin ödül-yemek çerçevesinde vücudu tetiklediği tespit edilmiş. Sonuçlar ışığında bilim adamları, her gün düzenli uyku uyumayan kişilerde vücut kütle indeksinde artmalar yaşanabileceği ya da obeziteye varan sonuçlar görülebileceği yönünde uyarıda bulunuyorlar.

https://www.goodnewsnetwork.org/stop-eating-junk-food-by-getting-more-sleep/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 4 ay en beğenilen
İçerisine bağımlılık yapması için katkı maddeleri koyuyorlar o yüzden bağımlı yapıyor diye düşünüyorum. Bir de şeker kendisi bağımlılık yapan bir şey. Uyuşturucan daha fazla bağımlılık yaptıgı soylenıyor.
İçerisine bağımlılık yapması için katkı maddeleri koyuyorlar o yüzden bağımlı yapıyor diye düşünüyorum. Bir de şeker kendisi bağımlılık yapan bir şey. Uyuşturuc...
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Cute Hentai 4 ay
Günde maximum 5 saat uyku uyuyorum ve 65 kiloyum. Sıkıntıdan yemek yemeye başlamıştım ve maximum kilom 85'di(ki) 85 kilo olduğuma kimse inanmıyordu. İrade sahibi bireyler abur cubur gibi sağlık düşmanı içeriklere saldırmaz ve ilgi duymaz. Şimdi sahip olduğum bazı sıkıntılardan dolayı ise yemekten kesildim. :) Günde 1.5 öğün yemek tüketiyorum. Sabah kahvaltısı ve öğlenleyin aşırıya kaçmayacak yemek faslı. Ekmek yemiyorum 1.5 senedir, yesemde ayda 2 ekmek anca. Tuz, şeker kullanmayalı ise rahat 2 sene var. Çayı revani şerbeti gibi içenleri görünce canım revani bile çekmiyor. :)
Günde maximum 5 saat uyku uyuyorum ve 65 kiloyum. Sıkıntıdan yemek yemeye başlamıştım ve maximum kilom 85'di(ki) 85 kilo olduğuma kimse inanmıyordu. İrade sahib...
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darknes1905 4 ay
Vücudumuzun abur cubura ihtiyacı yok arkadaşlar.Bunları yemeyince de hayatta kalabiliyoruz önce bunu kafaya sokmak lazım.Kendim günde 1.5 ekmek,en az 2 tane çikolata,en az 2 bardak kola içen,market ürünlerini fazlasıyla tüketen birisiydim.Bunların hepsini sigarayı bıraktıktan sonra yaptım.Baktım göbek aldı başını gidiyor, bu işe dur demeye karar verdim.Bu tüm söylediklerimi bıraktım,koşmaya başladım, ve sürekli bir şey yemektense zamanlı yedim.2 ayda 9 kilo verdim,son derece tehlike arz eden göbekten eser kalmadı, yani demek isteyeceğim bırakın şu çikolataymış,kekmiş,kolaymış.Sağlıklı ürünler tüketin,bitki çayı için,yeşillik yiyin,yumurta yiyin.İnanın her şey çok daha iyi olacak sağlığınız açısından.
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kayamtky 4 ay
Araştırma doğru arkadaşlar. Zamanın da ve yeterli uyku, tokluk hissini sağlayan leptin hormonu dengesini düzeltiyor. İnsanların bünyesine göre 5-10 saat arasında uykuya ihtiyaçları var. Çoğunluk insan için 7-8 saat yeterli oluyor. Eskiden akşam geç yatıp, sabah uykumu almadan çok erken kalktığım da gün içinde aşırı iştahlı daha fazla yemek ve abur cubur yiyordum, ve kilom fazlaydı. Artık aynı saate yatıyorum, 7-8 saat uyuyorum ve iştahım normal, fazla yemek canım istemiyor, kilom normale geldi.
İşin püf noktası şu;
Uyku vaktinden 3 saat önce su haricin de yeme işini kesmek, zamanın da yatmak ve kalkmak, yatılan oda da gece her türlü ışık kaynağının kapalı olması, yeteri kadar uyumak.
Arada sırada istisnalar haricin de, her gün aynı zaman da yatmayıp, farklı zamanlar da yatmayı alışkanlık haline getirirseniz metabolizma ve bağışıklık sistemi ne yapacağını şaşırıyor ve bozuluyor. Sadece uyku ve yeme bozukluğu değil, başka rahatsızlıklar da çıkıyor ortaya. Ben bunların hepsini tecrübe ettim.
Özellikle 1 hafta gece 1 hafta gündüz çalışma benzeri vardiyalı çalışanlar risk altında.
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pUnduli 4 ay
Uyku sırasında tokluk hormonu leptin artar, diğer türlü devreye açlık hormonu ghrelin girer, o nedenle düzenli uyku ( özellikle mavi ışık olmayan, daha da iyisi hiç ışık olmayan bir yerde saati çok geçirmeden gece karanlığında uyku büyüme hormonu için önemlidir. ) önemli
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Cute Hentai 4 ay
Günde maximum 5 saat uyku uyuyorum ve 65 kiloyum. Sıkıntıdan yemek yemeye başlamıştım ve maximum kilom 85'di(ki) 85 kilo olduğuma kimse inanmıyordu. İrade sahibi bireyler abur cubur gibi sağlık düşmanı içeriklere saldırmaz ve ilgi duymaz. Şimdi sahip olduğum bazı sıkıntılardan dolayı ise yemekten kesildim. :) Günde 1.5 öğün yemek tüketiyorum. Sabah kahvaltısı ve öğlenleyin aşırıya kaçmayacak yemek faslı. Ekmek yemiyorum 1.5 senedir, yesemde ayda 2 ekmek anca. Tuz, şeker kullanmayalı ise rahat 2 sene var. Çayı revani şerbeti gibi içenleri görünce canım revani bile çekmiyor. :)
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Tugrul_512bit 4 ay
Sigara, abur-cubur, içki ve televizyon izlemeyi bırakarak 1 yılda RTX2080 alabilirsiniz.
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12 Angry Men 4 ay en beğenilen
İçerisine bağımlılık yapması için katkı maddeleri koyuyorlar o yüzden bağımlı yapıyor diye düşünüyorum. Bir de şeker kendisi bağımlılık yapan bir şey. Uyuşturucan daha fazla bağımlılık yaptıgı soylenıyor.
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Giresunlufuk 4 ay
Sabah, öğle, akşam farketmezdi ve hep abur cubur yerdim. Resmen bağımlıydım. Bırakalı çok oldu. Hem kilo verdim hem sağlığım daha iyi hem de daha dinç oldum. Ara sıra çikolata yiyorum o kadar.
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bwhiteshark 4 ay Giresunlufuk
Giresun fındıklı güzel bir tablet çikolata fena olmazdı. Zamlar geldikçe kalite de düşüyor.
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Shovel Knight 4 ay
ülkemizde bu deney için gönüllü olmuş fiyatlar her gün 25 cent artıyor
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