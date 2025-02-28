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    Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor: 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?

    Oscar Ödülleri bu hafta sonu sahiplerini bulacak. Conan O'Brien'ın sunucusu olacağı 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman başlayacak; Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak?    
    Oscar Ödülleri Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu hafta sonu düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Sinema dünyasında yılın en iyilerinin onurlandırılacağı törende bu yıl Anora, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez gibi filmler ödül için yarışacak.

    Ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien'ın sunacağı 2025 Oscar Ödül Töreni, 3 Mart'ta, pazarı pazartesine bağlayan gecede gerçekleşecek. Ödül töreni Türkiye saatiyle 03:00'te başlayacak. Oscar gecesinin önemli bir parçası olan kırmızı halı seremonisinin yayını ise 02:30'da başlayacak.

    2025 Oscar Ödül Töreni Türkiye'de Nerede Yayınlanacak?

    Oscar Ödül Töreni bu yıl ülkemizde Disney+ platformu üzerinden yayınlanacak. Törenin Türkiye'de başka bir yayıncısı bulunmuyor. Bu yüzden töreni canlı takip etmek isteyenlerin adresi Disney+ olacak.

    2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda izlenir? Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Oscar Ödülleri'nde En İyi Film yarışının Anora ve Conclave arasında geçmesi bekleniyor. Anora'nın bir adım önde girdiği bu yarışta sürpriz yapma ihtimali olan iki film ise Emilia Perez ve A Complete Unknown. 

    Bu yıl Oscar için yarışacak adayların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. Ana kategorilerdeki adayları ise aşağıda bulabilirsiniz:

    2025 Oscar Adayları

    En İyi Film

    Anora
    The Brutalist
    A Complete Unknown
    Conclave
    Dune: Part Two
    Emilia Pérez
    I'm Still Here
    Nickel Boys
    The Substance
    Wicked

    En İyi Yönetmen

    Jacques Audiard - Emilia Pérez
    Sean Baker - Anora
    James Mangold - A Complete Unknown
    Brady Corbet - The Brutalist
    Coralie Fargeat - The Substance

    En İyi Erkek Oyuncu

    Adrien Brody - The Brutalist
    Timothée Chalamet - A Complete Unknown
    Sebastian Stan - The Apprentice
    Colman Domingo - Sing Sing
    Ralph Fiennes - Conclave

    En İyi Kadın Oyuncu

    Cynthia Erivo - Wicked
    Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
    Fernanda Torres - I'm Still Here
    Mikey Madison - Anora
    Demi Moore - The Substance

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Yura Borisov - Anora
    Kieran Culkin - A Real Pain
    Edward Norton - A Complete Unknown
    Guy Pearce - The Brutalist
    Jeremy Strong - The Apprentice

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Monica Barbaro - A Complete Unknown
    Ariana Grande - Wicked
    Felicity Jones - The Brutalist
    Isabella Rossellini - Conclave
    Zoe Saldana - Emilia Pérez

    En İyi Uluslararası Film

    I'm Still Here
    Emilia Pérez
    The Seed of the Sacred Fig
    Flow
    The Girl with the Needle

    En İyi Animasyon Film

    Flow
    Inside Out 2
    Memoir Of A Snail
    Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
    The Wild Robot

    En İyi Belgesel

    Black Box Diaries
    No Other Land
    Porcelain War
    Soundtrack To A Coup d’Etat
    Sugarcane

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