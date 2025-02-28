Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor: 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?

- 2025 Oscar Ödül Töreni Türkiye'de Nerede Yayınlanacak?
- 2025 Oscar Adayları
- En İyi Film
- En İyi Yönetmen
- En İyi Erkek Oyuncu
- En İyi Kadın Oyuncu
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- En İyi Uluslararası Film
- En İyi Animasyon Film
- En İyi Belgesel
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Ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien'ın sunacağı 2025 Oscar Ödül Töreni, 3 Mart'ta, pazarı pazartesine bağlayan gecede gerçekleşecek. Ödül töreni Türkiye saatiyle 03:00'te başlayacak. Oscar gecesinin önemli bir parçası olan kırmızı halı seremonisinin yayını ise 02:30'da başlayacak.
2025 Oscar Ödül Töreni Türkiye'de Nerede Yayınlanacak?
Oscar Ödül Töreni bu yıl ülkemizde Disney+ platformu üzerinden yayınlanacak. Törenin Türkiye'de başka bir yayıncısı bulunmuyor. Bu yüzden töreni canlı takip etmek isteyenlerin adresi Disney+ olacak.
Bu yıl Oscar için yarışacak adayların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. Ana kategorilerdeki adayları ise aşağıda bulabilirsiniz:
2025 Oscar Adayları
En İyi Film
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En İyi Yönetmen
Jacques Audiard - Emilia Pérez
Sean Baker - Anora
James Mangold - A Complete Unknown
Brady Corbet - The Brutalist
Coralie Fargeat - The Substance
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody - The Brutalist
Timothée Chalamet - A Complete Unknown
Sebastian Stan - The Apprentice
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
Fernanda Torres - I'm Still Here
Mikey Madison - Anora
Demi Moore - The Substance
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Yura Borisov - Anora
Kieran Culkin - A Real Pain
Edward Norton - A Complete Unknown
Guy Pearce - The Brutalist
Jeremy Strong - The Apprentice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Monica Barbaro - A Complete Unknown
Ariana Grande - Wicked
Felicity Jones - The Brutalist
Isabella Rossellini - Conclave
Zoe Saldana - Emilia Pérez
En İyi Uluslararası Film
I'm Still Here
Emilia Pérez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
The Girl with the Needle
En İyi Animasyon Film
Flow
Inside Out 2
Memoir Of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
En İyi Belgesel
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack To A Coup d’Etat
Sugarcane
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