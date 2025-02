Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor: 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu hafta sonu düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Sinema dünyasında yılın en iyilerinin onurlandırılacağı törende bu yıl Anora, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez gibi filmler ödül için yarışacak.

Ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien'ın sunacağı 2025 Oscar Ödül Töreni, 3 Mart'ta, pazarı pazartesine bağlayan gecede gerçekleşecek. Ödül töreni Türkiye saatiyle 03:00'te başlayacak. Oscar gecesinin önemli bir parçası olan kırmızı halı seremonisinin yayını ise 02:30'da başlayacak.

2025 Oscar Ödül Töreni Türkiye'de Nerede Yayınlanacak?

Oscar Ödül Töreni bu yıl ülkemizde Disney+ platformu üzerinden yayınlanacak. Törenin Türkiye'de başka bir yayıncısı bulunmuyor. Bu yüzden töreni canlı takip etmek isteyenlerin adresi Disney+ olacak.

Tam Boyutta Gör Bu yıl Oscar Ödülleri'nde En İyi Film yarışının Anora ve Conclave arasında geçmesi bekleniyor. Anora'nın bir adım önde girdiği bu yarışta sürpriz yapma ihtimali olan iki film ise Emilia Perez ve A Complete Unknown.

Bu yıl Oscar için yarışacak adayların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. Ana kategorilerdeki adayları ise aşağıda bulabilirsiniz:

2025 Oscar Adayları

En İyi Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Yönetmen

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

James Mangold - A Complete Unknown

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Sebastian Stan - The Apprentice

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Fernanda Torres - I'm Still Here

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

En İyi Uluslararası Film

I'm Still Here

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

The Girl with the Needle

En İyi Animasyon Film

Flow

Inside Out 2

Memoir Of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

En İyi Belgesel

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack To A Coup d’Etat

Sugarcane

