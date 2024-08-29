Karsan'ın elektrikli araçları üç ödül birden aldı

2 gümüş ve 1 bronz ödül verildi
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda Karsan, 'Teknolojik Yenilik' ve 'Uluslararası Genişleme' kategorilerinde 2 ayrı Gümüş Stevie Ödülü kazandı. Şirket, bununla birlikte maliyet düşürme alanında şirket içi fonksiyonlarında geliştirdiği projesiyle de 'Organizasyonel İyileştirme' kategorisinde Bronz Stevie ile ödüllendirildi.
Üç ödül birden alan şirketin yenilikçi yaklaşımı ve uluslararası alanda gösterdiği büyüme dikkat çekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ürettikleri yüksek teknolojili ve çevre dostu araçlarla dünya çapında ödüller kazanmaya devam ettiklerini belirtti ve şunları söyledi:
"Stevie'den 3 ödül birden kazanmak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler için çok büyük bir gurur kaynağı. Araçlarımız kadar mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz uygulama ve hizmetlerle de ödüle layık görülmek, yaptığımız çalışmalarda doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtı niteliğinde."
Karsan olarak geleceğin teknolojilerini rakiplerinden önce sunma hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "İlk Gümüş Stevie ödülümüzü, Norveç Stavanger'de Otonom e-ATAK'ın tünelden geçebilen ilk otonom araç olmasıyla kazandık.
İkinci Gümüş Stevie ödülünü ise Karsan'ın beş buçuk yıl gibi kısa bir sürede Avrupa’dan Kuzey Amerika ve Japonya’ya kadar genişleyerek, 23 ülkede 1100'den fazla elektrikli araç parkına ulaşma başarısıyla elde ettik. Bronz Stevie'yi ise şirket içinde gerçekleştirdiğimiz maliyet iyileştirme süreçleri ve organizasyonel yapıyı güçlendirme çalışmalarıyla kazandık.
İddialı modellerimiz e-JEST ve e-ATAK, Avrupa'da son dört yılın aralıksız olarak segment liderleri oldu. Avrupa'da altıncı sırada yer alırken aynı zamanda Japonya ve Amerika'da da büyümeye devam ediyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.