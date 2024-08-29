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    Karsan'ın elektrikli araçları üç ödül birden aldı

    Karsan, “Teknolojik Yenilik” ve “Uluslararası Genişleme” kategorilerinde 2 ayrı Gümüş Stevie Ödülü alırken “Organizasyonel İyileştirme” kategorisinde ise Bronz Stevie Ödülü ile ödüllendirildi.
    Karsan'ın elektrikli araçları üç ödül birden aldı Tam Boyutta Gör
    Başta Avrupa olmak üzere dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla küresel boyutta ödüllendirilmeye devam ediyor. 

    2 gümüş ve 1 bronz ödül verildi

    Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda Karsan, 'Teknolojik Yenilik' ve 'Uluslararası Genişleme' kategorilerinde 2 ayrı Gümüş Stevie Ödülü kazandı. Şirket, bununla birlikte maliyet düşürme alanında şirket içi fonksiyonlarında geliştirdiği projesiyle de 'Organizasyonel İyileştirme' kategorisinde Bronz Stevie ile ödüllendirildi. 

    Üç ödül birden alan şirketin yenilikçi yaklaşımı ve uluslararası alanda gösterdiği büyüme dikkat çekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ürettikleri yüksek teknolojili ve çevre dostu araçlarla dünya çapında ödüller kazanmaya devam ettiklerini belirtti ve şunları söyledi:

    "Stevie'den 3 ödül birden kazanmak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler için çok büyük bir gurur kaynağı. Araçlarımız kadar mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz uygulama ve hizmetlerle de ödüle layık görülmek, yaptığımız çalışmalarda doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtı niteliğinde."

    Karsan olarak geleceğin teknolojilerini rakiplerinden önce sunma hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "İlk Gümüş Stevie ödülümüzü, Norveç Stavanger'de Otonom e-ATAK'ın tünelden geçebilen ilk otonom araç olmasıyla kazandık.

    İkinci Gümüş Stevie ödülünü ise Karsan'ın beş buçuk yıl gibi kısa bir sürede Avrupa’dan Kuzey Amerika ve Japonya’ya kadar genişleyerek, 23 ülkede 1100'den fazla elektrikli araç parkına ulaşma başarısıyla elde ettik. Bronz Stevie'yi ise şirket içinde gerçekleştirdiğimiz maliyet iyileştirme süreçleri ve organizasyonel yapıyı güçlendirme çalışmalarıyla kazandık.

    İddialı modellerimiz e-JEST ve e-ATAK, Avrupa'da son dört yılın aralıksız olarak segment liderleri oldu. Avrupa'da altıncı sırada yer alırken aynı zamanda Japonya ve Amerika'da da büyümeye devam ediyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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