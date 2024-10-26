Apple'dan yapay zeka altyapısını hackleyen bilgisayar korsanlarına 1 milyon dolar ödül

Şirket, Apple Intelligence'daki yapay zeka özelliklerinin birçoğunun bilgisayarınızdan, iPhone'unuzdan veya başka bir aygıtınızdan ayrılmadan yerel olarak çalıştığını defalarca vurguladı. Ancak daha karmaşık sorgular, Apple Silicon çipleri üzerine inşa edilen ve yeni işletim sistemini çalıştıran PCC sunucularına yönlendiriliyor. Kullanıcı gizliliğine öncelik veren Apple, sistemlerinin güvenliğini bağımsız olarak doğrulamaları için uzmanlara çağrıda bulundu.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu