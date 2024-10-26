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    Anlık Bildirim

    Apple'dan yapay zeka altyapısını hackleyen bilgisayar korsanlarına 1 milyon dolar ödül

    Teknoloji devi Apple, yapay zeka altyapısını hackleyen bilgisayar korsanlarına 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.                                    
    Apple bilgisayar korsanlarına 1 milyon dolar ödül dağıtacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Intelligence talepleriyle ilgili yoğun kaynak gerektiren görevler için tasarlanan Private Cloud Compute (PCC) sisteminin güvenilirliğinin test edilmesi için bir ödül programı başlattı. Şirket, sistemde bulunan güvenlik açıkları için 1 milyon dolara kadar ödeme yapmaya hazır.

    Kullanıcı gizliliği Apple için öncelik

    Şirket, Apple Intelligence'daki yapay zeka özelliklerinin birçoğunun bilgisayarınızdan, iPhone'unuzdan veya başka bir aygıtınızdan ayrılmadan yerel olarak çalıştığını defalarca vurguladı. Ancak daha karmaşık sorgular, Apple Silicon çipleri üzerine inşa edilen ve yeni işletim sistemini çalıştıran PCC sunucularına yönlendiriliyor. Kullanıcı gizliliğine öncelik veren Apple, sistemlerinin güvenliğini bağımsız olarak doğrulamaları için uzmanlara çağrıda bulundu.

    Apple bilgisayar korsanlarına 1 milyon dolar ödül dağıtacak Tam Boyutta Gör
    Apple, hata ödül programının bir parçası olarak, ürünlerinde bulunan hatalar için 50.000 ila 1 milyon dolar arasında değişen ödüller verecek. Önümüzdeki hafta ise ilk Apple Intelligence özelliklerinin kullanıma sunulacağı iOS 18.1'in yayınlanması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    Forumdan Konular

    kendi mail adresimden mail geldi pronet çalışan yorumları apple adaptör orjinallik sorgulama aile evinde yaşamak pat pat naylon nerede satılır

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