Acer, 2013'de 10 milyon tablet satışı hedefliyor

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Acer, 2013 yılında giriş seviyesi tabletlere olan talebe yüklü miktarda üretim ile cevap vermeyi planlıyor.

Digitimes'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Acer, hedefi doğrultusunda, geçen yıla göre %400'lük artış ile 10 milyon adet giriş seviyesi tablet üretecek. Tabletlerin yaklaşık 7 milyonunun Android, geri kalanını ise Windows tabanlı olacağını belirten kaynaklara göre, hâli hazırda satışta olan 7 inçlik Iconia B1-A71 modeline ek olarak bu yıl içerisinde 8 ve 10 inçlik giriş seviyesi tabletleri de son tüketicinin kullanımına sunulacak.

Kaynakların açıklamalarına göre, Acer'ın 8 inçlik giriş seviyesi tabletinin satış fiyatı 150 dolar, 10 inçlik modelin ise 200 dolar olması planlanırken; şu an 150 dolardan satılmakta olan 7 inçlik modelin satış fiyatı ise 8 ve 10 inçlik tabletlerin satışa sunulmasıyla 130 dolara gerileyecek. Öte yandan 8 inçlik modelin seri üretiminin Nisan ayında başlayacağı konuşulurken, 10 inçlik modelin seri üretimi ise daha ileriki bir tarihte başlayacağı iddia edilmekte.

http://www.digitimes.com/news/a20130225PD208.html?mod=3&q=ACER