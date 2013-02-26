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Acer, 2013'de 10 milyon tablet satışı hedefliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Acer, 2013'de 10 milyon tablet satışı hedefliyor

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Acer, 2013 yılında giriş seviyesi tabletlere olan talebe yüklü miktarda üretim ile cevap vermeyi planlıyor.

Digitimes'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Acer, hedefi doğrultusunda, geçen yıla göre %400'lük artış ile 10 milyon adet giriş seviyesi tablet üretecek. Tabletlerin yaklaşık 7 milyonunun Android, geri kalanını ise Windows tabanlı olacağını belirten kaynaklara göre, hâli hazırda satışta olan 7 inçlik Iconia B1-A71 modeline ek olarak bu yıl içerisinde 8 ve 10 inçlik giriş seviyesi tabletleri de son tüketicinin kullanımına sunulacak.

Kaynakların açıklamalarına göre, Acer'ın 8 inçlik giriş seviyesi tabletinin satış fiyatı 150 dolar, 10 inçlik modelin ise 200 dolar olması planlanırken; şu an 150 dolardan satılmakta olan 7 inçlik modelin satış fiyatı ise 8 ve 10 inçlik tabletlerin satışa sunulmasıyla 130 dolara gerileyecek. Öte yandan 8 inçlik modelin seri üretiminin Nisan ayında başlayacağı konuşulurken, 10 inçlik modelin seri üretimi ise daha ileriki bir tarihte başlayacağı iddia edilmekte.


http://www.digitimes.com/news/a20130225PD208.html?mod=3&q=ACER Yorum Yaz
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frux 6 yıl
Tabletlerin iki yıl sonra bataryaları bitince, çoğu çöpe atılacak.. Kullan at tarzı olacak kadar fiyatları hızla düşmekte..
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dellicocuk 6 yıl
o fiyatlarda daha üstünü bile satar
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haymatloshan 6 yıl
Gerçekçi hedefler koyarsa başarılır olabilir,bu zamana kadar sattığı tabletlerin toplamının o kadar olduğunu düşünmüyorum açıkcası.
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TeamAnimus 6 yıl
Sen giriş seviyesi android tabletlerlerine 1024x600 ekranlar koymaya devam et boylece o hedeflediğin rakama çok kolay ulaşabilirsin. Çünkü insanlar 1024x600 ekranlara bayılırlar.
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londoner23 6 yıl
acele etsin.. şunun şurasında ne kaldı 2013 ün bitmesine... 10 ayda.. 10 milyon...? ya tutarsa...
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