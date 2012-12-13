Acer, C7 Chromebook'un bir üst seviye modeli C710-2605'i duyurdu

C710-2605 model numaralı yeni taşınabilir bilgisayar, geride bıraktığımız kasım ayının ortasına doğru resmiyet kazanan

Acer, Google imzasını taşıyan Chrome işletim sistemini kullanan C7 Chromebook'un bir üst seviye modelini duyurdu.model numaralı yeni taşınabilir bilgisayar, geride bıraktığımız kasım ayının ortasına doğru resmiyet kazanan C710-2847 'ye kıyasla %50 daha yüksek fiyat etiketiyle yani 299$'dan satılıyor. Buna karşılık RAM miktarı ve lityum iyon bataryanın kapasitesi iki katına çıkarılmış, sabit diskin depolama alanı 320 GB'tan 500 GB'a yükseltilmiş.

Teknik detaylara değinecek olursak, C710-2605'e, 1.10 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemci, Intel HD grafik birimi ve 4 GB DDR3 RAM güç veriyor. 32 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ısıl tasarım gücü (TDP) değeri 17 watt olan Celeron 847 işlemci, 2 MB L3 ön bellek ile geliyor.

11.6-inç boyutunda, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, CineCrystal LCD ekrana ve 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB kapasiteli sabit diske yer verilen C710-2605, karşı tarafla görüntülü - sesli iletişim için HD web kameraya, SD / MMC kart okuyucuya ve çift band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n kablosuz bağlantı teknolojisine ev sahipliği yapıyor.



Taşınabilir bilgisayarın sağ kısmına kulaklık girişi, şarj girişi ve 2 adet USB 2.0 portu; sol kısmına ise LAN bağlantısı, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, havalandırma ızgaraları, 1 adet HDMI portu ve 1 adet USB 2.0 portu yerleştirilmiş. C710-2605'in 6 hücreli, 5000 mAh'lik lityum iyon bataryası 6 saate varan kullanım süresi iddiası taşıyor. Yine karşılaştırma yapmak gerekirse, C710-2847'de 4 hücreli, 2500 mAh'lik lityum iyon batarya bulunuyordu ve bu batarya 3.5 saate varan kullanım süresi sunuyordu.



http://us.acer.com/ac/en/US/content/model-datasheet/NU.SH7AA.006