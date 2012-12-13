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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, C7 Chromebook'un bir üst seviye modeli C710-2605'i duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer, C7 Chromebook'un bir üst seviye modeli C710-2605'i duyurdu
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Acer, Google imzasını taşıyan Chrome işletim sistemini kullanan C7 Chromebook'un bir üst seviye modelini duyurdu. C710-2605 model numaralı yeni taşınabilir bilgisayar, geride bıraktığımız kasım ayının ortasına doğru resmiyet kazanan C710-2847'ye kıyasla %50 daha yüksek fiyat etiketiyle yani 299$'dan satılıyor. Buna karşılık RAM miktarı ve lityum iyon bataryanın kapasitesi iki katına çıkarılmış, sabit diskin depolama alanı 320 GB'tan 500 GB'a yükseltilmiş.
Teknik detaylara değinecek olursak, C710-2605'e, 1.10 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemci, Intel HD grafik birimi ve 4 GB DDR3 RAM güç veriyor. 32 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ısıl tasarım gücü (TDP) değeri 17 watt olan Celeron 847 işlemci, 2 MB L3 ön bellek ile geliyor.
11.6-inç boyutunda, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, CineCrystal LCD ekrana ve 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB kapasiteli sabit diske yer verilen C710-2605, karşı tarafla görüntülü - sesli iletişim için HD web kameraya, SD / MMC kart okuyucuya ve çift band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n kablosuz bağlantı teknolojisine ev sahipliği yapıyor.
Taşınabilir bilgisayarın sağ kısmına kulaklık girişi, şarj girişi ve 2 adet USB 2.0 portu; sol kısmına ise LAN bağlantısı, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, havalandırma ızgaraları, 1 adet HDMI portu ve 1 adet USB 2.0 portu yerleştirilmiş. C710-2605'in 6 hücreli, 5000 mAh'lik lityum iyon bataryası 6 saate varan kullanım süresi iddiası taşıyor. Yine karşılaştırma yapmak gerekirse, C710-2847'de 4 hücreli, 2500 mAh'lik lityum iyon batarya bulunuyordu ve bu batarya 3.5 saate varan kullanım süresi sunuyordu.
Acer, C7 Chromebook'un bir üst seviye modeli C710-2605'i duyurdu
Tam Boyutta Gör
Acer, C7 Chromebook'un bir üst seviye modeli C710-2605'i duyurdu
Tam Boyutta Gör
Acer, C7 Chromebook'un bir üst seviye modeli C710-2605'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

http://us.acer.com/ac/en/US/content/model-datasheet/NU.SH7AA.006 Yorum Yaz
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osmanefeozkan 6 yıl
600 700 tl için uygun fiyat üzerine en kötü win 8 atar kullanırsın sonuçta işlemci ne kadar intel de olsa x86 keşke amd apu kullansalardı bunun harici + yön olarak pili çok iyi netbook kıvamında bir cihaz
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HighonFire 6 yıl
Chrome değilde Android tabanlı laptoplar olsaydı güzel olurdu :D
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lyridder 6 yıl
acer marka şirket bilgisayarım vardı benim için acer'i hız da pil ömrü de kurtaramaz.
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Bukalemun 6 yıl
ANALOG VGA - ETHERNET ÇIKIŞI bu tür mobil ve çok talep görmeyen cihazlar için gereksiz. Eğer Gerekli olsa idi TABLET / TABLET PC ler üretilmez ve rağbet görmezdi. O kadar çok sabit hafızalı ve WİFİ bağımlı cihaz kullanıyoruz ve üretimdeki MOBİL LAPTOP larda artık bazı donanımlar gereksiz gibi geliyor. Nasıl ki ! netbook içinde dvd rw rom optik sürücü yoksa !!! yavaş yavaş wifi - hdmı - usb 3.0 - ucuzlayan SSD çözümlerine bence daha çok yönelmeli!!!! ne yapcam 2013 olmuşken 500gb 5400rpm ürünü !!!!!!!!!!! 64gb SSD olup keşke 329 dolar olsa mesela.
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