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Acer, Nisan ayı sonunda bir etkinlik düzenliyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, Nisan ayı sonunda bir etkinlik düzenliyor


MWC 2014 etkinliğinde Liquid serisi akıllı telefonlarını lanse eden Tayvanlı Acer, ABD'nin New York kentinde yeni ürünlerini tanıtacağı yeni bir etkinliğin davetiyelerini yollamaya başladı.

Etkinlik firmanın çiçeği burnunda CEO'su Jason Chen'in ilk global basın toplantısı olma özelliği taşıyor. Acer'ın etkinlik için belirlediği slogan ise dokunmatik özelliğini ve internet bağlantısını ön plana çıkarıyor.  

Acer'ın yıl içerisinde giyilebilir cihaz pazarına gireceğini duyurmasının ardından etkinlik önem kazanmaya başladı. Etkinlik sloganının da giyilebilir cihazlara işaret ediyor olması bu ihtimali artırıyor. Acer'ın akıllı saat, fitness takip bilekliği veya fitness takip kolyesi tanıtabileceği konuşuluyor.

Etkinlikte bunun yanında dokunmatik ekranlı Chromebook ile yeni tablet modellerinin de görücüye çıkması bekleniyor. 

http://androidcommunity.com/acer-event-april-29-hints-at-new-device-maybe-a-wearable-20140328/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 5 yıl
acer haddince iyi calismalar yapiyor.
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CDBurnerXP 5 yıl
ilk mesaj
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