Acer, Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu 27-inç monitörünü duyurdu

Acer yaptığı yeni bir açıklamayla, üç boyutlu görüntüleme desteği sunan yeni monitörünü duyurdu. Model ismi HN274HL olan 27-inç boyutundaki yeni monitör, Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle de uyumlu. 120Hz panel kullanan yeni monitör, entegre kızılötesi alıcı ile Nvidia'nın stereoskopik 3D gözlüklerini senkronize edebiliyor.
LED backlit teknolojisini kullanan ve 1920 x 10080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitörün tepki süresi ise 2ms. Açıklanan teknik özellik verilerine göre, dinamik karşıtlık oranı 100,000,000:1, en yüksek parlaklığı ise 300 cd/m2 olan yeni monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor.
Acer'ın yurt dışı satışına başladığı 27-inç boyutundaki, 3D destekli yeni monitörü HN274HL için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise 599 Avro.
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bazı arkadaşlar 600 avroya kime satıcak acaba gibi enteresan laflar etmiş..
dostum! git bi teknosaya yada bimekse bak bakalım 3d tv ler ne kadar???
adam sana 27 inç!! evet 70 ekran! 3D 120hz monitör veriyo, ve bu ekrana ps3 xbox veya 3d bluray i direk baglayıp 3d film izleyip oyun oynayabiliyosun??! sen tutmuş 600 avro yuh muh diyosun... napıcak adam sen al diye 100 tl yemi satıcak? laf bedava nede olsa gir yaz.. hey allam..