Acer, Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu 27-inç monitörünü duyurdu

Acer yaptığı yeni bir açıklamayla, üç boyutlu görüntüleme desteği sunan yeni monitörünü duyurdu. Model ismi HN274HL olan 27-inç boyutundaki yeni monitör, Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle de uyumlu. 120Hz panel kullanan yeni monitör, entegre kızılötesi alıcı ile Nvidia'nın stereoskopik 3D gözlüklerini senkronize edebiliyor.

LED backlit teknolojisini kullanan ve 1920 x 10080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitörün tepki süresi ise 2ms. Açıklanan teknik özellik verilerine göre, dinamik karşıtlık oranı 100,000,000:1, en yüksek parlaklığı ise 300 cd/m2 olan yeni monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor.

Acer'ın yurt dışı satışına başladığı 27-inç boyutundaki, 3D destekli yeni monitörü HN274HL için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise 599 Avro.