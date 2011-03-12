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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu 27-inç monitörünü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yaptığı yeni bir açıklamayla, üç boyutlu görüntüleme desteği sunan yeni monitörünü duyurdu. Model ismi HN274HL olan 27-inç boyutundaki yeni monitör, Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle de uyumlu. 120Hz panel kullanan yeni monitör, entegre kızılötesi alıcı ile Nvidia'nın stereoskopik 3D gözlüklerini senkronize edebiliyor.

LED backlit teknolojisini kullanan ve 1920 x 10080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitörün tepki süresi ise 2ms. Açıklanan teknik özellik verilerine göre, dinamik karşıtlık oranı 100,000,000:1, en yüksek parlaklığı ise 300 cd/m2 olan yeni monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor.

Acer'ın yurt dışı satışına başladığı 27-inç boyutundaki, 3D destekli yeni monitörü HN274HL için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise 599 Avro.


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GOLBART 8 yıl
Gerçekden Süper bi Monitör Fakat Bende Bi Monitör Buldum bu Nasıl Die sorucam Pek Yerimi Bilmiyorum ama Bu Daha İyi Geldi :) hepsiburada.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
bu özelliklere 600 değil 700 avro feda olsun.. ama ürün yok türkiyede! bi getirseler ilk ben alıcamda... neyse..
bazı arkadaşlar 600 avroya kime satıcak acaba gibi enteresan laflar etmiş..
dostum! git bi teknosaya yada bimekse bak bakalım 3d tv ler ne kadar???
adam sana 27 inç!! evet 70 ekran! 3D 120hz monitör veriyo, ve bu ekrana ps3 xbox veya 3d bluray i direk baglayıp 3d film izleyip oyun oynayabiliyosun??! sen tutmuş 600 avro yuh muh diyosun... napıcak adam sen al diye 100 tl yemi satıcak? laf bedava nede olsa gir yaz.. hey allam..
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Yeniada 8 yıl
Valla monitörsüz kaldım.acer hs244hq almıştım.Bu sebeble siparişi verir vermez elimeki diğer monütü satmıştım.EEE haliyle aldığım acer ıda iade edince monitör kalmadı iyimi.....Şu monitör hemen çıksada onu alsam.......Ne zaman çıkıyordu bu....
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vidoko 8 yıl
acer de atık yüksek fiyatlardan uçuyor bencee.
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berkxy 8 yıl
bumu yoksa BenQ XL2410T mi
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mavizaman 8 yıl
600avroya kime satacak acaba?
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proxsimus 8 yıl
çözünürlükde baya yüksemiş 10080
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dreamblue35 8 yıl
monitörün bence tek eksiği parlaklık oranı olmuş (400 Kandela olabilirdi) , onun haricinde bütün özellikler standart ve kullanışlı
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leech 8 yıl
Birazda amd hd3d teknolojisiyle uyumlu yazısını göreceğimiz monitörler çıksa ne güzel olucak..
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