Acer Rusya, Iconia W3 tablet modelini onayladı





Microsoft'un Windows 8'e sunacağı yeni güncelleme ile tablet boyutlarını 7 inçe kadar çekeceği kesinleşirken, Acer'ın üzerinde çalıştığı 8.1 inçlik Iconia W3 adlı modeli internete düşmüştü. Dün ise Acer Rusya resmi olarak modelin varlığını onayladı.





Acer Rusya genel direktörü Denis Kutnikov bir açıklama yaparak Acer Iconia W3 adlı Windows 8 tabletinin 4 Haziran itibariyle resmen tanıtılacağını duyurdu. Microsoft'un güncellemeyi yaz sonrasında yayınlayacağı tahmin edilse de Iconia W3 modeline bakıldığında takvimin biraz öne çekilmiş olabileceği düşünülüyor.





Microsoft'un donanım kısıtlamalarını biraz genişletmesi ile birlikte özellikle 7 inçlik uygun fiyatlı tablet pazarında Windows modellerinin boy göstermesi mümkün olacak. Kısa süre önce Amazon Almanya sitesinde ortaya çıkan bilgiler modelin 380$ gibi bir fiyatla satışa çıkacağını gösteriyordu.





Iconia W3 modelinde bilindiği kadarıyla 8.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.8GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2760 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2MP çözünürlükte ön ve arka kamera ile 8 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler bulunuyor.





Acer Iconia W3 modeli ile yeni nesil Windows tabletlerin nasıl bir donanım ve fiyatlandırma sunacağına dair ilk izlenimler oluşmuş durumda. Yaz aylarında daha çok üreticinin benzer ürünlerle pazara çıkması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Acer-Russia-confirms-June-4th-introduction-of-the-Acer-Iconia-W3-8.1-inch-Windows-8-tablet_id42760