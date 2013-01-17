Acer, eMachines markasının faaliyetlerini durdurdu





Hayatına ABD kaynaklı bir firma olarak başlayan ve genelde giriş seviyesi PC ürünleri satarak yılda 1-2 milyon satış rakamları elde eden eMachines, 2004 yılında Gateway tarafından satın alınarak bu çatı altında 207 yılına kadar faaliyet göstermişti.





2007 yılında Tayvanlı Acer tarafından Gateway'in satın alınmasıyla eMachines bu firma bünyesine katılmış oldu.





2007 yılından bu yana giriş ve orta seviye PC satışlarına devam eden eMachines, ülkemizde dahil pek çok pazarda yakın zamana kadar ürünlerini satışa sunmaktaydı.





Ancak yaşanan durgunluk neticesinde Acer yönetim kurulu başkanı JT Wang tarafından geçen yılın başlarında duyurulan yeniden yapılanma, firmanın da sonunu getirdi. Acer yaptığı açıklamada eMachines markasının faaliyetlerinin sona ereceğini duyurdu. Firmanın teknik servis işlemleri ise Gateway tarafından yürütülecek.





Acer bundan böyle Gateway, Packard Bell ve Founder markaları ile bölgesel pazarlarda faaliyet göstermeye devam edecek.

http://www.digitimes.com/news/a20130117PD211.html