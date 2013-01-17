Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, eMachines markasının faaliyetlerini durdurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
558
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hayatına ABD kaynaklı bir firma olarak başlayan ve genelde giriş seviyesi PC ürünleri satarak yılda 1-2 milyon satış rakamları elde eden eMachines, 2004 yılında Gateway tarafından satın alınarak bu çatı altında 207 yılına kadar faaliyet göstermişti.

2007 yılında Tayvanlı Acer tarafından Gateway'in satın alınmasıyla eMachines bu firma bünyesine katılmış oldu.

2007 yılından bu yana giriş ve orta seviye PC satışlarına devam eden eMachines, ülkemizde dahil pek çok pazarda yakın zamana kadar ürünlerini satışa sunmaktaydı. 

Ancak yaşanan durgunluk neticesinde Acer yönetim kurulu başkanı JT Wang tarafından geçen yılın başlarında duyurulan yeniden yapılanma, firmanın da sonunu getirdi. Acer yaptığı açıklamada eMachines markasının faaliyetlerinin sona ereceğini duyurdu. Firmanın teknik servis işlemleri ise Gateway tarafından yürütülecek.

Acer bundan böyle Gateway, Packard Bell ve Founder markaları ile bölgesel pazarlarda faaliyet göstermeye devam edecek.  

http://www.digitimes.com/news/a20130117PD211.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Acer muhtemelen packardbell markasını konumlandıracak emachines yerine
Zaten emachine modelleri acer'ın fiyat odaklı modelleridir sanki bu çocuk benden değil dercesine acer yerine e logosu kullanırlar. Ucuzunda ucuzuydu kayda değer bir durum değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Crytek'in İstanbul ofisi açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim