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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia Tab A700, Android 4.1.1 Jelly Bean sürümüne güncellenmeye başladı

6 yıl
2,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Tablet bilgisayarları için Jelly Bean güncellemesini sürümün kaynak kodları yayınlandıktan kısa süre sonra müjdeleyen Acer, Iconia Tab A700 modelini Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna yükseltmeye başladı. İlk olarak geçtiğimiz haftanın ortalarında bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılara ulaşan güncelleme, birkaç gün içerisinde Amerika ve diğer kıtalara yayıldı.

Bölgesel içeriklerle birlikte 332MB'a kadar çıkabilen yazılım paketinin Wi-Fi üzerinden indirilmesi tavsiye ediliyor. Güncelleme, zaten dört çekirdekli Tegra 3 çipsetiyle oldukça güçlü olan tabletin daha hızlı bir arayüze sahip olmasını sağlayacak. Bu değişimin Project Butter kapsamında Google'ın gerçekleştirdiği iyileştirmelerden kaynaklandığını biliyoruz. Bununla birlikte Ice Cream Sandwich'li üretici yazılımının varsayılan tarayıcısında kasılmalar yaşayan kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan Acer, Jelly Bean'li yeni yazılımda tarayıcı performansını hissedilir düzeyde arttırmış. 1.0.28.00 yapı numaralı güncelleme, ayrıca aygıtın 9,800mAh'lik bataryasıyla elde edilen 10 saate civarındaki kullanım süresini olumlu yönde etkileyecek.
Uyarı çubuğuyla alakalı bazı görsel yenilikler ve Google Now dijital yardımcı hizmetini beraberinde getiren Android 4.1.1 JB sürümünün ülkemizde ne zaman dağıtılmaya başlayacağı bilinmiyor. Güncellemelerın yayınlanmasıyla ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmayan Tayvanlı üreticinin A700'ün yanı sıra A110, A200 ve A510 model numaralı tablet bilgisayarlarını da son sürüm Android'e yükseltmesi bekleniyor.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1907933 Yorum Yaz
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berdusetna 6 yıl
touch screen özelliği yükleme sonrasında çalışmaz oldu. bir önceki sürüme dönme şansımız var mı? Yada nasıl bir yol izlemeliyim. Mause takıp fabrika ayarlarına döndüm ama bir fayda sağlamadı. Bilgisayara bağlayarak farklı bir sürüm atma alternatifi var mı?
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Evren Küçük 6 yıl
En önemlisi ısı sorununu çözdükleri söyleniyor kullanıcı yorumlarında. Upgrade yapanlar ICS'de yaşadıkları sorunların hallolduğunu söylemişler.
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sskteam2 6 yıl
bi acer çalışanı olarak verdiği destekle gurur duyuyorum hayırlı olsun bakalım :D
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osmanefeozkan 6 yıl
JB yi görünce jail breaker geldi aklıma ne alaka androidle diyorum :)
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emiLL 6 yıl
Helal olsun.

Milyonlar satan samsung ibret alsın kendinden soğuttu iyice.

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