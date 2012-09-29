Acer Iconia Tab A700, Android 4.1.1 Jelly Bean sürümüne güncellenmeye başladı





Tablet bilgisayarları için Jelly Bean güncellemesini sürümün kaynak kodları yayınlandıktan kısa süre sonra müjdeleyen Acer, Iconia Tab A700 modelini Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna yükseltmeye başladı. İlk olarak geçtiğimiz haftanın ortalarında bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılara ulaşan güncelleme, birkaç gün içerisinde Amerika ve diğer kıtalara yayıldı.





Bölgesel içeriklerle birlikte 332MB'a kadar çıkabilen yazılım paketinin Wi-Fi üzerinden indirilmesi tavsiye ediliyor. Güncelleme, zaten dört çekirdekli Tegra 3 çipsetiyle oldukça güçlü olan tabletin daha hızlı bir arayüze sahip olmasını sağlayacak. Bu değişimin Project Butter kapsamında Google'ın gerçekleştirdiği iyileştirmelerden kaynaklandığını biliyoruz. Bununla birlikte Ice Cream Sandwich'li üretici yazılımının varsayılan tarayıcısında kasılmalar yaşayan kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan Acer, Jelly Bean'li yeni yazılımda tarayıcı performansını hissedilir düzeyde arttırmış. 1.0.28.00 yapı numaralı güncelleme, ayrıca aygıtın 9,800mAh'lik bataryasıyla elde edilen 10 saate civarındaki kullanım süresini olumlu yönde etkileyecek.

Uyarı çubuğuyla alakalı bazı görsel yenilikler ve Google Now dijital yardımcı hizmetini beraberinde getiren Android 4.1.1 JB sürümünün ülkemizde ne zaman dağıtılmaya başlayacağı bilinmiyor. Güncellemelerın yayınlanmasıyla ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmayan Tayvanlı üreticinin A700'ün yanı sıra A110, A200 ve A510 model numaralı tablet bilgisayarlarını da son sürüm Android'e yükseltmesi bekleniyor.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1907933