Acer Iconia Tab A700 ülkemizde satışa sunuldu

Haber Editörü
Acer'ın Tegra 3'lü ve Full HD ekranlı yeni tablet modeli Iconia Tab A700 ülkemizde de satışa sunuldu.
10.1 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe yer veren Acer, 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 işlemci ve 1GB RAM ile modelini donatmış. 32GB depolama kapasitesi, 9800mAh batarya, 5MP kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, Dolby Mobile 3+ ses teknolojisi, 6 eksenli jiroskop, HDMI, microSD, GPS+GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Hepsiburada gibi çevrimiçi perkandecilerde yerini almaya başlayan tabletin fiyatı ise 469$+KDV olarak belirlendi.
http://www.hepsiburada.com/liste/acer-a700-32gb-full-hd-wifi-10-tablet/productDetails.aspx?productId=bd300812&categoryId=29014004 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu kasılma ramden çok tegra işlemcinin o çözünürlükte zorlanması gibi geldi. işin ilginç tarafı yeni ipad'de de benzer sıkıntılar ( daha hafif olsa da) bulunmakta. işlemciler ve grafik birimleri henüz full hd ve üstü çözünürlüklere hazır değil gibi. 2013' te çıkacak olan yeni nesil işlemcilerde durum rayına oturur sanırım.
Acer ayrıntılı inceleme işte :
engadget.com/...
Bu da Asus olanı :
eee.asus.com/...
Görüldüğü gibi Asus Super IPS ekran daha parlak daha kaliteli..
Hem daha ince ve kamerasında flash var. Acer da bunlar yok..
İşlemcisi Tegra 1.6 Ghz Acer 1.3 idi...
Acer Iconia Tab A700 alınmaz...
Acer sınıfta kalmıştır...
hepsiburada.com/...
RAM i 1920x1200 için çok düşük.. En az 2 GB RAM olmalıydı. Bu tablet daha şimdiden düşük RAM yüzünden güncellemeleri zor alır... Android 4.x.x anca alır Ama Android 5 kesin alamayacaktır...
Ayrıca Tabletler için Retina Ekranda Yeni Ipad den sonra Android cihazlarda da başlanmazo Türkiye pazarında çıtayı yükseltecektir. Retina Ekranlı olmayan her boyuttaki tabletler pek rağbet görmeyecektir veya fiyatı epey düşürülecektir...
Fiyatı hepsiburada da en son 970 TL civarı idi.800-900 TL arasına düşer ise kaçırılmayacak bir cihaz.Tabi öncelikle donanimhaber.com incelemesini görmemiz lazım.
videoda elemanın oynadığı yarış oyununda baya baya kasıyor. eğer cihaz başka oyunlarda da böyleyse zor satar.
baktığınız cihaz 32 gb, ipad 32 gb 1600-1700 tl yani bunun iki misli nerdeyse. kıyaslarken doğru kıyaslarsanız yanıltıcı olmazsınız
the new ipad 32 gb suan amerikada 600 $ akrabamiz kendine aliyor mesela , tanidigin varsa yurtdisinda getirse %500 kâr edersin, acer neymis?