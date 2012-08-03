Acer Iconia Tab A700 ülkemizde satışa sunuldu

Acer'ın Tegra 3'lü ve Full HD ekranlı yeni tablet modeli Iconia Tab A700 ülkemizde de satışa sunuldu.





10.1 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe yer veren Acer, 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 işlemci ve 1GB RAM ile modelini donatmış. 32GB depolama kapasitesi, 9800mAh batarya, 5MP kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, Dolby Mobile 3+ ses teknolojisi, 6 eksenli jiroskop, HDMI, microSD, GPS+GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Hepsiburada gibi çevrimiçi perkandecilerde yerini almaya başlayan tabletin fiyatı ise 469$+KDV olarak belirlendi.