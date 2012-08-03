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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia Tab A700 ülkemizde satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın Tegra 3'lü ve Full HD ekranlı yeni tablet modeli Iconia Tab A700 ülkemizde de satışa sunuldu.

10.1 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe yer veren Acer, 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 işlemci ve 1GB RAM ile modelini donatmış. 32GB depolama kapasitesi, 9800mAh batarya, 5MP kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, Dolby Mobile 3+ ses teknolojisi, 6 eksenli jiroskop, HDMI, microSD, GPS+GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Hepsiburada gibi çevrimiçi perkandecilerde yerini almaya başlayan tabletin fiyatı ise 469$+KDV olarak belirlendi.

http://www.hepsiburada.com/liste/acer-a700-32gb-full-hd-wifi-10-tablet/productDetails.aspx?productId=bd300812&categoryId=29014004 Yorum Yaz
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fahoge 5 yıl
Ben hala kullanıyorum, öğretmen olduğum için okulda çok işimi görüyor projeksiyon cihazı ile bütün dökümanlarımı öğrencilere sunabiliyorum, en son güncelleme ile(2 sene önceki ;) ) daha önce bahsettiğim takılma problemleri artık yok, pil performansı hala ilk günkü gibi.
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mean70moc 5 yıl
aradan 2 sene gectı tabletın bısene once kendını kılıtledı rom denedım olmadı garantısı bakmıyo kendı parası kadar para ıstıyo bence acer sınıfta kaldı tablet yatıyo yedek parca ıhtıyacı olan yazsın memocan19700@hotmail.com
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maxmania 7 yıl
smart1978
fahoge
RAM yetersiz... O yüzden basit bir dokümanı bile yavaş açıyor.. 1 GB RAM anca Android in kendi uygulamaları için yeter gibi... Harici programlar da ise kasılmalar olacaktır... Yani Android arka planda RAMde açık olan uygulumalarını kapatacak.. Rezalet.

bu kasılma ramden çok tegra işlemcinin o çözünürlükte zorlanması gibi geldi. işin ilginç tarafı yeni ipad'de de benzer sıkıntılar ( daha hafif olsa da) bulunmakta. işlemciler ve grafik birimleri henüz full hd ve üstü çözünürlüklere hazır değil gibi. 2013' te çıkacak olan yeni nesil işlemcilerde durum rayına oturur sanırım.
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killnOd 7 yıl
Radyosu yok , ram dusuk ve 1080p video kaydedemiyor.Ayrica yeni nesil 4 cekirdekli bir islemci kullansaymis daha iyi olurmus.Suanki ozelliklerine gorede kesinlikle TR fiyati pahali KDV dahil 800TL civarina satilmasi gerekir boyle bir urunun.Eksikleri tamamlanmis daha ucuz ve 7" retina bir tablet daha guzel olacaktir diye dusunuyorum.Bu arada pili harika.
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smart1978 7 yıl
Ekranı IPS panel değilmiş.. Asus un HD tableti 600 nit parlaklığında Super IPS panel LCD li tablet ...
Acer ayrıntılı inceleme işte :
engadget.com/...
Bu da Asus olanı :
eee.asus.com/...
Görüldüğü gibi Asus Super IPS ekran daha parlak daha kaliteli..
Hem daha ince ve kamerasında flash var. Acer da bunlar yok..
İşlemcisi Tegra 1.6 Ghz Acer 1.3 idi...
Acer Iconia Tab A700 alınmaz...
Acer sınıfta kalmıştır...
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smart1978 7 yıl
Herseye ragmen bu modeli almak isteyen icin fiyati garantili kdv dahil 1000 tl...

hepsiburada.com/...
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smart1978 7 yıl
Ekran kalitesi görmeden yorum yapılmaz... Umarım kalite IPS panellidir.
RAM i 1920x1200 için çok düşük.. En az 2 GB RAM olmalıydı. Bu tablet daha şimdiden düşük RAM yüzünden güncellemeleri zor alır... Android 4.x.x anca alır Ama Android 5 kesin alamayacaktır...
Ayrıca Tabletler için Retina Ekranda Yeni Ipad den sonra Android cihazlarda da başlanmazo Türkiye pazarında çıtayı yükseltecektir. Retina Ekranlı olmayan her boyuttaki tabletler pek rağbet görmeyecektir veya fiyatı epey düşürülecektir...
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TearsForFears 7 yıl
Cihaz özellikleri ve fiyatı ile bence tam bir fiyat/performans ürünü.
Fiyatı hepsiburada da en son 970 TL civarı idi.800-900 TL arasına düşer ise kaçırılmayacak bir cihaz.Tabi öncelikle donanimhaber.com incelemesini görmemiz lazım.
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Mazzini 7 yıl
youtube.com/... Bu videodaki dokunmatik hassasiyetine bakılırsa adamı çıldırtır derim dokunmatiklikten çıkmış basmatik olmuş ama yinede canlı canlı incelemek daha doğru olur.
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cagataykoroglu 7 yıl Mazzini
Mazzini

youtube.com/... Bu videodaki dokunmatik hassasiyetine bakılırsa adamı çıldırtır derim dokunmatiklikten çıkmış basmatik olmuş ama yinede canlı canlı incelemek daha doğru olur.

videoda elemanın oynadığı yarış oyununda baya baya kasıyor. eğer cihaz başka oyunlarda da böyleyse zor satar.
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Brky 7 yıl
Acer,senden olmıcak ya
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E_Aydin35 7 yıl
Batarya gerçekten bizi yarı yolda bırakmıyıcak cinsden.. Acer Iconıa Tab için uzun zamandır uğraşıor, donanım performansıda bileşenlere bakıldığında hepsi iyi.. Banada biraz yüksek geldi fiyat ama keşke bir DH. incelemesi olsa çok güzel olur.. :)
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norton772 7 yıl
Gurk?n
sarji uzun gider de bu fiyat ne arkadas boyle? fiyati +850 TL ustune biraz daha ekle ipad al

baktığınız cihaz 32 gb, ipad 32 gb 1600-1700 tl yani bunun iki misli nerdeyse. kıyaslarken doğru kıyaslarsanız yanıltıcı olmazsınız
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl norton772
norton772

Gurk?n

sarji uzun gider de bu fiyat ne arkadas boyle? fiyati +850 TL ustune biraz daha ekle ipad al


baktığınız cihaz 32 gb, ipad 32 gb 1600-1700 tl yani bunun iki misli nerdeyse. kıyaslarken doğru kıyaslarsanız yanıltıcı olmazsınız

the new ipad 32 gb suan amerikada 600 $ akrabamiz kendine aliyor mesela , tanidigin varsa yurtdisinda getirse %500 kâr edersin, acer neymis?
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