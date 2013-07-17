Acer Iconia W3 modelinin ekranında güncellemeye gidebilir





Windows 8 dünyasının 8.1 inçlik ilk tableti ünvanını elinde bulunduran Acer Iconia W3, bunun yanında özellikle ekran konusunda bazı dezavantajlar taşıyor.





1280x800 piksel çözünürlük ve 186ppi piksel yoğunluğu sunduğu ekranda TN LCD kullanan Acer, daha hızlı tepkime süresi gibi avantajlar elde etse de görüntüleme açısından oldukça zayıf kalıyor ve en kötü ekran barındıran modellerden birisi olarak ilan edilmiş durumda.





Eleştirilerin farkında olan Acer ise kaynaklara göre ekranı iyileştireceği güncellenmiş bir versiyonun çalışmalarına başlamış durumda. Yeni Iconia W3 modeli 178 dereceye kadar görüntüleme açısına sahip IPS ekrana geçiş yaparken, biraz daha ince ve hafif bir yapıya kavuşacak.





Acer'ın güncellenmiş Iconia W3 modelini Eylül ayında pazara sunması bekleniyor. İsminin değişip değişmeyeceği bilinmezken, 330 Avroluk fiyat etiketinin biraz yukarıya kayabileceği belirtiliyor.





Modelde Intel Atom Z2760 işlemci, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Windows 8 işletim sistemi gibi özellikler yer alırken, perakende fiyatı ise 330/380 Avro şeklindeydi.

http://www.phonearena.com/news/Acer-to-bring-a-better-display-to-the-Acer-Iconia-W3_id45380