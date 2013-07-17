Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia W3 modelinin ekranında güncellemeye gidebilir

5 yıl
461
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer Iconia W3 modelinin ekranında güncellemeye gidebilir

Windows 8 dünyasının 8.1 inçlik ilk tableti ünvanını elinde bulunduran Acer Iconia W3, bunun yanında özellikle ekran konusunda bazı dezavantajlar taşıyor.

1280x800 piksel çözünürlük ve 186ppi piksel yoğunluğu sunduğu ekranda TN LCD kullanan Acer, daha hızlı tepkime süresi gibi avantajlar elde etse de görüntüleme açısından oldukça zayıf kalıyor ve en kötü ekran barındıran modellerden birisi olarak ilan edilmiş durumda.

Eleştirilerin farkında olan Acer ise kaynaklara göre ekranı iyileştireceği güncellenmiş bir versiyonun çalışmalarına başlamış durumda. Yeni Iconia W3 modeli 178 dereceye kadar görüntüleme açısına sahip IPS ekrana geçiş yaparken, biraz daha ince ve hafif bir yapıya kavuşacak. 

Acer'ın güncellenmiş Iconia W3 modelini Eylül ayında pazara sunması bekleniyor. İsminin değişip değişmeyeceği bilinmezken, 330 Avroluk fiyat etiketinin biraz yukarıya kayabileceği belirtiliyor.

Modelde Intel Atom Z2760 işlemci, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Windows 8 işletim sistemi gibi özellikler yer alırken, perakende fiyatı ise 330/380 Avro şeklindeydi. 

http://www.phonearena.com/news/Acer-to-bring-a-better-display-to-the-Acer-Iconia-W3_id45380 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD A10-6700 APU & Gigabyte F2A85X-UP4 Anakart video inceleme 5 yıl Röportaj: Vodafone'un yeni akıllı telefonu Smart Mini hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim