Acer netbook'lardan tabletlere dönüyor, LG'nin yeni panel teknolojisine adapte oluyor

Uzunca bir süredir gelecek stratejisini yeniden şekillendirmekle meşgul olan Acer, mobil cihazlara daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Dünyanın en büyük netbook üreticisi olan firma, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte netbook siparişlerini kademeli olarak azaltıp ağırlığı Iconia Tab A500 ile başlayan yeni tabletlerine vermeyi planlıyor.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, Forbes'a verdiği röportajda netbook pazarının iyi bir şekilde büyüdüğünü ve bu yıl için 30 milyonun üzerinde satış öngördüklerini açıklamış, tabletlerin ek bir segment olarak geniş bilgisayar spektrumundaki yerini alacağını belirtmişti. Ancak Acer cephesinden gelen son bilgiler, özellikle netbook-tablet değişimini gözler önüne seriyor. Netbook'lar ile aynı fiyat segmentinde daha fazla özellik sunabilen ve özel istasyonlarıyla aynı zamanda netbook olarak ta kullanılabilen tabletler, dengeleri değiştirebilir.

Digitimes'ın haberine göre 400,000-500,000 adet 10.1-inç dokunmatik ekran siparişi veren Acer'ın, Iconia Tab serisi ile yüksek satış hedefleri belirlediği konuşuluyor. Dizüstü bilgisayar pazarı için de değişiklikler planlayan Acer'ın, daha yenilikçi ürünler sunmayı planladığı ve bunun için LG'nin Shuriken ekran teknolojisini kullanmaya başlayacağı belirtiliyor.

LG tarafından ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni panel, daha az çerçeve alanı (12mm yerine 8mm) gerektirdiği için13.3-inç form faktöründe 14.1-inç ekrana olanak tanıyabiliyor. LG'nin teknolojisi geleneksel notebook ekranlarına göre %50 daha pahalı olduğu için Acer ilk etapa pazarda nabız yoklayacak ve eğer kullanıcılar daha küçük alanda daha büyük ekran için fiyat farkını kabul etme eğilimi gösterirlerse, Shuriken teknolojisi, Acer'ın yeni ürün gamındaki anahtar özelliklerden birisi olacak.