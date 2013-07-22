Yeni donanımlar ile ürün gamını devamlı olarak yenileyen Acer, toza karşı dayanıklı yeni Veriton Z serisi hepsi bir arada bilgisayar modellerini duyurdu.

Kısıtlı alana sahip kullanıcılar için hazırlanan Veriton Z serisi hepsi bir arada bilgisayarlar, Z2640G-UC1007X ve Z2640G-UP2117X isimlerine sahipler. Ortak olarak 19.5-inç parlama yapmayan 1600 x 900 piksel (5ms) LED arka aydınlatmalı ekran ile gelen modeller, ayrıca firmanın "Dust Defender" adını verdiği teknoloji ile toza karşı oldukça dayanıklılar. Gövdesi 6 ile 60 derece arasında hareket edebilen ve VESA bağlantısı üzerinden duvara asılabilen bilgisayarlardan Z2640G-UC1007X modeli teknik olarak çift çekirdekli 1.5GHz Intel Celeron 1007U işlemciye, 2GB DDR3 RAM (16GB'a kadar arttırılabilir) miktarına, 500GB 7200 RPM depolama birimine ve Intel HD ekran kartına sahip.

Z2640G-UP2117X modeli ise teknik olarak çift çekirdekli 1.8GHz Intel Pentium 2117U işlemciye, 4GB DDR 3 RAM (16GB'a kadar arttırılabilir) miktarına, 500GB 7200 RPM depolama birimine ve Intel HD grafik birimine sahip. Windows 8 Pro ya da Windows 7 Professional işletim sistemi seçenekleri ile satın alınabilen bilgisayarlar, ayrıca dahili DVD yazıcı, 2MP kamera, SD kart okuyucu, Wireless N, HDMI, USB 2.0 / 3.0 gibi ekstra özellikler ile kullanıcılar karşısına geliyor.

Acer tarafında duyurulan Veriton Z serisi hepsi bir arada bilgisayar modellerinden Z2640G-UC1007X 539$, Z2640G-UP2117X ise 599$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.





http://www.tomshardware.com/news/Celeron-Pentium-Veriton-All-In-One-Windows-7,23598.html#xtor=RSS-181