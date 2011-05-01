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Acer'dan AMD tabanlı oyuncu bilgisayar; Aspire Predator G3100

8 yıl
15,6b
1
12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan AMD tabanlı oyuncu bilgisayar; Aspire Predator G3100
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Iconia Tab serisi tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Acer, AMD platformunu kullanan yeni bir oyuncu bilgisayarı hazırlıyor. Aspire Predator serisi altunda geliştirilen G3100 model isimli yeni bilgisayar, siyah ve turuncu rengin bir araya getirildiği geleneksel Aspire Predator tasarımını, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle buluşturuyor.

Kullanıcıların Phenom II X6 serisi farklı işlemci seçeneklerinden herhangi birisiyle donatabileceği sistem 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve 2 Terabyte kapasiteli üç adet sabit disk ile 6 Terabyte'a kadar depolama kapasitesi sunabiliyor. Ekran kartı olarak hem AMD hem de Nvidia çözümlerinin sunulduğu sistemde optik sürücü olaraksa DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü tercih edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet ve opsiyonel olarak USB 3.0 gibi detaylara yer verilen Aspire Predator G3100 yine isteğe bağlı olarak hızlı sürücü kurulumuna olanak tanıyan Easy-swap sürücü tasarımıyla da alınabiliyor.

Acer Aspire Predator G3100'ün şu an bir konfigürasyonu satışa sunulmuş durumda. 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T işlemci, 4GB DDR3 bellek, 7200 devir/dakika hızında çalışan 1TB kapasiteli disk, GeForce GTX 460 ekran kartı ve DVD sürücülü bu konfigürasyon yurt dışında 649 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.

Acer'dan AMD tabanlı oyuncu bilgisayar; Aspire Predator G3100
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Acer'dan AMD tabanlı oyuncu bilgisayar; Aspire Predator G3100
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kaptanos 8 yıl en beğenilen
Acer predator serisini bu kasa ile bitirmişler resmen nerde bu kasa nerde eski predator kasa pozitifpc.com/...
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TheMidnight 8 yıl
Neyi tartışıyorsunuz ki?
Hazırı ile performans pc olmaz :)
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DH Misafiri 8 yıl
xXxKaNGaLxXx
peters 650€ ya daha iyi sistem kursana bana bi göriyim :) sacmalamissin resmen.. türkiye standartlari icin gayet uygun bir fiyat donanimlarda gayet üst seviyede.. o fiyata türkiyede ayni sistemi yada daha iyisini toplaman imkansiz kardesim..

650€ Türk Lirası ile yaklaşık 1300 TL yapıyor. %18 de KDV etti 1500. Kar payı falan derken 1800 - 1900 TL yi bulur. Bu parayla toplanacak sistem:
AMD Phenom 1100T =460 TL
Sapphire Radeon 6950 2GB = 520 TL
MSI870A Fuzion AMD anakart =250 TL
GSKILL 8GB 1600MHz RAM =230 TL
AOPEN NAGAS G6 600W = 200TL
WD Caviar Black 1TB HDD = 160 TL
TOPLAM = 1820 TL
Fiyatlar Vatan Computer' dan alınmıştır.
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The Shogun 8 yıl
Normal şartlarda 650€ , 1470TL yapıyor şuanki kur ile bunun birde kdvsi, kar payı vs. var. Kısaca toplama her zamanki gibi avantajlı oluyor. Türkiye'ye özel fiyat belirlenirse belki alınabilir.
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Musculation 8 yıl
DH Misafiri

xXxKaNGaLxXx

peters 650� ya daha iyi sistem kursana bana bi göriyim :) sacmalamissin resmen.. türkiye standartlari icin gayet uygun bir fiyat donanimlarda gayet üst seviyede.. o fiyata türkiyede ayni sistemi yada daha iyisini toplaman imkansiz kardesim..


650� Türk Lirası ile yaklaşık 1300 TL yapıyor. %18 de KDV etti 1500. Kar payı falan derken 1800 - 1900 TL yi bulur. Bu parayla toplanacak sistem:
AMD Phenom 1100T =460 TL
Sapphire Radeon 6950 2GB = 520 TL
MSI870A Fuzion AMD anakart =250 TL
GSKILL 8GB 1600MHz RAM =230 TL
AOPEN NAGAS G6 600W = 200TL
WD Caviar Black 1TB HDD = 160 TL
TOPLAM = 1820 TL
Fiyatlar Vatan Computer' dan alınmıştır.



avrupa satis fiyatinin üstüne türkiyede ki kdv yi dahil etmen cok sacma olmus gümrükten 650€ ya girecegini mi saniyorsun sen? gümrükten ucuza girer o problem degil... birde kar payini acer belirler satici degil eger acer 650€ sabit fiyat diyorsa satici acerin istedigi fiyat üzerinden satmak zorundadir... hesaplaman cok absurd olmus anlayacagin.. tabi 650 ye daha iyi sistem kuramayacagin icin hesaplamayla biraz oynadin normal...

ben kesinlikle hazir pc taraftari degilim hayatimda hazir pc almadim fakat bu fiyata türkiye sartlarinda gercekten iyi bir hazir pc hem donanim olarak hem fiyat olarak..
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gonuldagi 8 yıl
650 euro Türkiye için iyi fiyat ma bunu Türkiye'ye sokarsan Gümrük vergisi + Kar + KDV olur. ;Oda 2000 TL olur. O da satılmaz. Bunu Acer değilde EXPER CASPER yaparsa 1500 1600TL ye mal eder bu sefer onların 1500 1600TL ye satıkları E7200 E7400 ler ne olacak onları 600 700 TL ye mal ediyorlar yani 1300 TL ye o bilgisayar Türkiyede imkansız. Ancak devlet vergiyi kaldırırsa olur.
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Necessa®i 8 yıl
Acer hep farklılıklar peşinde
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OZKNaln 8 yıl
bu pci-e yan ceviriciler varmı bilnen birisi soyleyebılırımı saygılar
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Musculation 8 yıl
peters 650€ ya daha iyi sistem kursana bana bi göriyim :) sacmalamissin resmen.. türkiye standartlari icin gayet uygun bir fiyat donanimlarda gayet üst seviyede..
o fiyata türkiyede ayni sistemi yada daha iyisini toplaman imkansiz kardesim..
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peters 8 yıl
türkiyede daha pahalı olur.O parayla daha kaliteli bir sisitem toplanır.İşlemciden kaybediyor birkere 1035t :D
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Menow 8 yıl
Bitirmeseler ne olur, çıkarsalar ne olur arkadaşım. Bu şekilde extrem bir pc toplamak isteyen zaten oturur, araştırır, kendisi teker teker parçalarını seçer toplar. Tabi elbette var ufak bir kesim bu düzeyde makina isteyip içeriğiyle ilgilenmeyen ve toplamak istemeyen veya toplamayı bilmeyen.
Hanginiz performans pc si yaparken hazır sistemlere göz dikiyorsunuz???
Firmaların kendilerini düşünüp 1$ daha ucuz olsun diye seçtikleri bileşenlerle performans pc si alınmaz...
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Firaristt 8 yıl
Fiyatı oldukça iyi ama o fiyat ve Türkiye = hayal... ~1300TL yapıyor ki bence o fiyata hazır sistemler için o donanım ve fiyat gerçekten çok iyi.Ama o fiyata satıyorlarsa vardır bişey.(Ne de olsa Türküz kazık fiyat görmezsek vardır bişey.)
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kaptanos 8 yıl en beğenilen
Acer predator serisini bu kasa ile bitirmişler resmen nerde bu kasa nerde eski predator kasa pozitifpc.com/...
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