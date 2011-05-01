Acer'dan AMD tabanlı oyuncu bilgisayar; Aspire Predator G3100

Iconia Tab serisi tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Acer, AMD platformunu kullanan yeni bir oyuncu bilgisayarı hazırlıyor. Aspire Predator serisi altunda geliştirilen G3100 model isimli yeni bilgisayar, siyah ve turuncu rengin bir araya getirildiği geleneksel Aspire Predator tasarımını, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle buluşturuyor.

Kullanıcıların Phenom II X6 serisi farklı işlemci seçeneklerinden herhangi birisiyle donatabileceği sistem 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve 2 Terabyte kapasiteli üç adet sabit disk ile 6 Terabyte'a kadar depolama kapasitesi sunabiliyor. Ekran kartı olarak hem AMD hem de Nvidia çözümlerinin sunulduğu sistemde optik sürücü olaraksa DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü tercih edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet ve opsiyonel olarak USB 3.0 gibi detaylara yer verilen Aspire Predator G3100 yine isteğe bağlı olarak hızlı sürücü kurulumuna olanak tanıyan Easy-swap sürücü tasarımıyla da alınabiliyor.

Acer Aspire Predator G3100'ün şu an bir konfigürasyonu satışa sunulmuş durumda. 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T işlemci, 4GB DDR3 bellek, 7200 devir/dakika hızında çalışan 1TB kapasiteli disk, GeForce GTX 460 ekran kartı ve DVD sürücülü bu konfigürasyon yurt dışında 649 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.