Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan Skylake işlemcili yeni bir hepsi-bir-arada PC modeli

3 yıl
2,1b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'dan Skylake işlemcili yeni bir hepsi-bir-arada PC modeli

Windows 10 işletim sisteminin çıkışı sonrasında üreticilerin de yoğunlaşmaya başladığı görülürken, özellikle tatil dönemine yetişmesi açısından yeni modeller birbiri ardına geliyor. Predator oyuncu monitörlerinden sonra Acer yeni bir hepsi-bir-arada PC modeli duyurdu.

Acer Aspire U5 serisine ait olan U5-710 hepsi-bir-arada PC modeli 37mm inceliği ile dikkat çekiyor. 23.8 inçlik Full HD ekrana sahip olan model Dolby Audio ve Acer TrueHarmony ile en iyi ses deneyimini sunmayı amaçlıyor. 

Acer yeni modelinde Skylake tabanlı Core-i5 ve Core-i7 işlemcilere yer verirken, 16GB'a kadar RAM ve Nvidia GeForce grafik kartları ile destekliyor. HDMI, Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 gibi bağlantılar yanında Intel RealSense kamera teknolojisi de mevcut. Intel RealSense kamera teknolojisi bilindiği gibi derinlik algısı yaparak çektiğiniz resim üzerinde mesafeleri doğru olarak ölçebilmenizi ve hatta 3D olarak nesneleri tarayabilmenizi sağlıyor. 

Acer Aspire U5-710 modelinin başlangıç fiyatı 999 Avro olarak belirlenmiş. Acer'ın üst üste istiflenen modüllerden oluşan bilgisayarı Revo Build ise 200 Avro başlangıç fiyatına sahip. Her iki model bu ay içerisinde Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulacak.  
Acer'dan Skylake işlemcili yeni bir hepsi-bir-arada PC modeli
 

http://microsoft-news.com/acer-launches-two-windows-10-powered-all-in-ones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kandal_gr 3 yıl
Ayakla çerçevenin uyumsuzluğu efsane olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 3 yıl
All in One'da Apple bir numara, diğerleri döküntü... Servis kalitesi de berbat..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c36ab7c4 3 yıl
"Dolby Audio ve Acer TrueHarmony ile en iyi ses deneyimini sunmayı amaçlıyor" Görende bir şey sanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei G8 ön inceleme videosu 3 yıl Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim