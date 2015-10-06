Acer'dan Skylake işlemcili yeni bir hepsi-bir-arada PC modeli

Windows 10 işletim sisteminin çıkışı sonrasında üreticilerin de yoğunlaşmaya başladığı görülürken, özellikle tatil dönemine yetişmesi açısından yeni modeller birbiri ardına geliyor. Predator oyuncu monitörlerinden sonra Acer yeni bir hepsi-bir-arada PC modeli duyurdu.





Acer Aspire U5 serisine ait olan U5-710 hepsi-bir-arada PC modeli 37mm inceliği ile dikkat çekiyor. 23.8 inçlik Full HD ekrana sahip olan model Dolby Audio ve Acer TrueHarmony ile en iyi ses deneyimini sunmayı amaçlıyor.





Acer yeni modelinde Skylake tabanlı Core-i5 ve Core-i7 işlemcilere yer verirken, 16GB'a kadar RAM ve Nvidia GeForce grafik kartları ile destekliyor. HDMI, Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 gibi bağlantılar yanında Intel RealSense kamera teknolojisi de mevcut. Intel RealSense kamera teknolojisi bilindiği gibi derinlik algısı yaparak çektiğiniz resim üzerinde mesafeleri doğru olarak ölçebilmenizi ve hatta 3D olarak nesneleri tarayabilmenizi sağlıyor.





Acer Aspire U5-710 modelinin başlangıç fiyatı 999 Avro olarak belirlenmiş. Acer'ın üst üste istiflenen modüllerden oluşan bilgisayarı Revo Build ise 200 Avro başlangıç fiyatına sahip. Her iki model bu ay içerisinde Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulacak.

http://microsoft-news.com/acer-launches-two-windows-10-powered-all-in-ones/