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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan dokunmatik ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayar modeli, V5-122

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, dokunmatik ekrana ve şık kasa yapısına sahip V5-122 yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.
Özellikle Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile artan dokunmatik ekranlı dizüstü pazarına Acer tarafından eklenen V5-122, teknik olarak 11.6-inç çoklu dokunmatik LED 1366x768 piksel ekrana, AMD Temash A6-1450 dört çekirdekli işlemciye, AMD Radeon HD 8280 grafik birimine, 2GB RAM miktarına, Windows 8 (64Bit) işletim sistemine ve 500GB depolama alanına sahip.
Geniş tuşlara sahip siyah klavyesi ile hem rahat kullanım sağlayan hem de göz hitap eden Acer V5-122, 802.11 b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini üzerinde barındırıyor. HDMI, VGA, USB3.0 ve Gigabit Ethernet gibi giriş/çıkış portlarına da sahip olan dizüstü bilgisayar, kullanıcılara üç hücreli li-on batarya, Acer Crystal Eye HD kamera  ve 1.5kg ağırlık sunuyor.
Oldukça taşınabilir yapısı ve genel kullanım amaçlı teknik özellikleri ile dikkat çeken Acer V5-122 dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modeli, 449$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://store.acer.com/store/acerna/en_US/pd/ThemeID.30483300/productID.279028100 Yorum Yaz
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missgeyik 4 yıl
Suan vatanda 1600 :s neden boyle?
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qqqqqq0 5 yıl
+1
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DH Misafiri 6 yıl
bilgisayarın incelemesi burda ekran kartı hd 3000 seviyesinde youtube.com/...
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historical2012 6 yıl
845 TL'ye vatan bilgisayardan aldım.Haberden farklı olarak ram 4gb.

Cihazda gömülü pil kullanılmış.Ağır yükte maksimum 2-2,5 saat gidiyor,normal kullanımda 3 saat civarı.Şarj süresi çok yüksek,yaklaşık 4 saatte şarj oluyor.Cihazın altında external pil takmaya yarayan bir soket mevcut ama acerin sitesi dahil öyle bir pil ortada yok.

Cihazda vga,hdmi,lan girişi yok.Kutudan çıkan broşürde acer tarafından satılan ve vga,lan ve artı 1 usb sağlayan bir dönüştürücüden bahsedilmiş ama external pil gibi o da acer sitesi dahil hiçbir yerde yok.Mini dp to vga,hdmi,dvi dönüştürücülerden almak gerekiyor gittigidiyor ve çin sitelerinde mevcut ama lan özelliği olan dönüştürücüye rastlamadım.

vatanbilgisayar.com/...

Teknosa'da da v5-122p bir cihaz satılıyor internet sitesinde işlemcisinden bahsedilmemiş ama vatan'dan satılandan farklı olarak daha düşük bir işlemci olan A4-1250 işlemciye sahip.

teknosa.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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ssbrutality 6 yıl
can_66

ssbrutality
can_66Acer store da ben fiyati 449$ olarak goruyorum. İslemci 4cekirdekli fakat her bir cekirdek 1ghz de calisiyor, turbocore ile 1.4ghz de calisiyor. Henüz test edilmedigi icin performansina bisey diyemeyiz fakat performans olarak ivy bridge ulv i5 leri hatta i3 leri gececebilecegini dusunmuyorum. Grafik birimi hd5000 e esdeger yada ilerisinde olacaktir. Fiyata gore iyi bir donanim secimi yapildigini soyleyebilirim. Dizustu bilgisayarda dokunmatik benim icin elzem bir ozellik degil. Dokunmatik ekran koyacaklarina normal ekran koyup farki dusuk bir ssd yada daha iyi bir islemci yonunde harcasalardi daha mantikli bulurdum. Son olarak 11.6 ve 13.3 ve dvdsiz bilgisayarlar gormek beni mutlu ediyor. Zamanla dvd yazicilarin butun bilgisayarlardan cikarilmasini umut ediyorum. Saygilarla.
DvD Sürücünün Ne Zararı Var Kardeşim? Umut Ediyormuşmuş.Ben Arşivimi Blu-Raye kaydediyorum,Harman Kadron Dahili Hoparlörümden Audio Dts 5.1 Cd Yada DvD mi Koyup Müzik Dinliyorum,Arabam için DvD ,Cd Yazdırıyorum..Vs.Vs.Hea Tasarım Dersen Onda Hem Fikiriz,Bende Bu Sürücülerin Macbook Air lerdeki Gibi Kapaksız İçe Bombeli Olmasını İsterdim tabi,Arabadaki Sistemler Gibi..Velasıl Kaldırılmasını Umma,oldukça İşe Yarıyor Bir Çoğumuz İçin.
Ne zararimi var? Bilgisayarin %40ini kaplayan fakat cok nadir kullanilan ,ergonominin icine eden ve hersey digital olmusken hala mekanik olarak calisan bir cihaz. bunun goturulerini tahmin edebilirsin umarim. Bilgisayarlardan cikarilsa usb den takilan dvd yazicilr su an bile 60-70 liraya bulunabilirken daha da duser. Bu senaryoda bile ben cd/dvd yazici alacagimi dusunmuyorum. Usb bellek vediskler/ class 10 kartlar hiz konusunda asmis, yeniden kullanilabilme gibi buyuk bir avantaji varken birde tasimasi yazmasi cok kolayken optik suruculerin hicbir mantigi kalmiyor. Simdi evet bd diskler yuksek kapasiteye sahip fakat onlar dvdnin yerini alana kadar muhtemelen internet standarti 100 mb hdd 20-40 tb lerde olur. Bd diskler de su anki dvdler gibi ise yaramaz bi kosede dururlar. Arabalarda vs cogu yerde artik dvd bitti benim gozumde. Dts dvd,cd ye ozgu bir ozellik degil. İleride netflix gibi bir servis geldiginde arsiv yaptigin icin aglayabilirsin. Kapaksiz ice bombeli tasarim patentli diye duydum. Yani onu yapmak zor.


Kapaksız tasarımın patenti sanırım Apple'a aitti.Fakat şöylede bir durum var,herkesin evinde plazma,led,oled tvler yok,Çevremde Bahsettiğim arkadaşların çoğu 84,70 ekran Crt Tv Kullanıyorlar,dolayısıyla dahili yada harici bağlayacakları usb portu bulunmayan DvD Player kullanan o kadar çok arkadaşım varki,6 Adet divx filmi tek bir dvdye kopyalayıp dvd playerda izliyorum diyor,keza ben arabamda sony nin eski nesil xplod tesisat ve sistemini kullanıyorum,ekran ve dvd ünitesiyle birlikte ama usb portum yok,olsada cdma dosyalarını takıp kayıpsız dinleyemem,amma velakin Audio Cd'mi takıp dinlemenin keyfi çok başka,hea diyeceksinki Flac var 320 Kbps Mp3 var,ben tiksiniyorum bunlardan,tercih etmiyorum.blu-ray'e gelince 25 Gb Tek Katman No Name Bluray'i 1 TL'ye Alıyorum Kaydediyorum,Kısaca O arşivi kaydetmek,Dvd,Cd Çantasına Koymak,izlemek Psikolojik Olarakda Mükemmel Bir duygu Kendi Adıma.Ama tasarım konusunda hemfikiriz,keşke içe bombeli olsa Apple gibi Çok daha estetik olurdu,yerde kaplamazdı.:%40 demişsin abartma bence,%20 diyelim.hem DvD Writer slotuna harddisc takabilmek için bazı aparatlarda var diğer notebook da kullanıyorum,oldukça kullanışlı.tek isteğim bluray çift katman fiyatlarının biraz daha düşmesi ve tasarımın değişmesi.
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janparey 6 yıl
ssbrutality
Orijinalden alıntı: can_66Acer store da ben fiyati 449$ olarak goruyorum. İslemci 4cekirdekli fakat her bir cekirdek 1ghz de calisiyor, turbocore ile 1.4ghz de calisiyor. Henüz test edilmedigi icin performansina bisey diyemeyiz fakat performans olarak ivy bridge ulv i5 leri hatta i3 leri gececebilecegini dusunmuyorum. Grafik birimi hd5000 e esdeger yada ilerisinde olacaktir. Fiyata gore iyi bir donanim secimi yapildigini soyleyebilirim. Dizustu bilgisayarda dokunmatik benim icin elzem bir ozellik degil. Dokunmatik ekran koyacaklarina normal ekran koyup farki dusuk bir ssd yada daha iyi bir islemci yonunde harcasalardi daha mantikli bulurdum. Son olarak 11.6 ve 13.3 ve dvdsiz bilgisayarlar gormek beni mutlu ediyor. Zamanla dvd yazicilarin butun bilgisayarlardan cikarilmasini umut ediyorum. Saygilarla.
DvD Sürücünün Ne Zararı Var Kardeşim? Umut Ediyormuşmuş.Ben Arşivimi Blu-Raye kaydediyorum,Harman Kadron Dahili Hoparlörümden Audio Dts 5.1 Cd Yada DvD mi Koyup Müzik Dinliyorum,Arabam için DvD ,Cd Yazdırıyorum..Vs.Vs.Hea Tasarım Dersen Onda Hem Fikiriz,Bende Bu Sürücülerin Macbook Air lerdeki Gibi Kapaksız İçe Bombeli Olmasını İsterdim tabi,Arabadaki Sistemler Gibi..Velasıl Kaldırılmasını Umma,oldukça İşe Yarıyor Bir Çoğumuz İçin.

Ne zararimi var? Bilgisayarin %40ini kaplayan fakat cok nadir kullanilan ,ergonominin icine eden ve hersey digital olmusken hala mekanik olarak calisan bir cihaz. bunun goturulerini tahmin edebilirsin umarim. Bilgisayarlardan cikarilsa usb den takilan dvd yazicilr su an bile 60-70 liraya bulunabilirken daha da duser. Bu senaryoda bile ben cd/dvd yazici alacagimi dusunmuyorum. Usb bellek vediskler/ class 10 kartlar hiz konusunda asmis, yeniden kullanilabilme gibi buyuk bir avantaji varken birde tasimasi yazmasi cok kolayken optik suruculerin hicbir mantigi kalmiyor. Simdi evet bd diskler yuksek kapasiteye sahip fakat onlar dvdnin yerini alana kadar muhtemelen internet standarti 100 mb hdd 20-40 tb lerde olur. Bd diskler de su anki dvdler gibi ise yaramaz bi kosede dururlar. Arabalarda vs cogu yerde artik dvd bitti benim gozumde. Dts dvd,cd ye ozgu bir ozellik degil. İleride netflix gibi bir servis geldiginde arsiv yaptigin icin aglayabilirsin. Kapaksiz ice bombeli tasarim patentli diye duydum. Yani onu yapmak zor.
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ssbrutality 6 yıl
can_66
Acer store da ben fiyati 449$ olarak goruyorum. İslemci 4cekirdekli fakat her bir cekirdek 1ghz de calisiyor, turbocore ile 1.4ghz de calisiyor. Henüz test edilmedigi icin performansina bisey diyemeyiz fakat performans olarak ivy bridge ulv i5 leri hatta i3 leri gececebilecegini dusunmuyorum. Grafik birimi hd5000 e esdeger yada ilerisinde olacaktir. Fiyata gore iyi bir donanim secimi yapildigini soyleyebilirim. Dizustu bilgisayarda dokunmatik benim icin elzem bir ozellik degil. Dokunmatik ekran koyacaklarina normal ekran koyup farki dusuk bir ssd yada daha iyi bir islemci yonunde harcasalardi daha mantikli bulurdum. Son olarak 11.6 ve 13.3 ve dvdsiz bilgisayarlar gormek beni mutlu ediyor. Zamanla dvd yazicilarin butun bilgisayarlardan cikarilmasini umut ediyorum. Saygilarla.

DvD Sürücünün Ne Zararı Var Kardeşim? Umut Ediyormuşmuş.Ben Arşivimi Blu-Ray'e kaydediyorum,Harman Kadron Dahili Hoparlörümden Audio Dts 5.1 Cd Yada DvD mi Koyup Müzik Dinliyorum,Arabam için DvD ,Cd Yazdırıyorum..Vs.Vs.Hea Tasarım Dersen Onda Hem Fikiriz,Bende Bu Sürücülerin Macbook Air lerdeki Gibi Kapaksız İçe Bombeli Olmasını İsterdim tabi,Arabadaki Sistemler Gibi..Velasıl Kaldırılmasını Umma,oldukça İşe Yarıyor Bir Çoğumuz İçin.
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janparey 6 yıl
Acer store da ben fiyati 449$ olarak goruyorum. İslemci 4cekirdekli fakat her bir cekirdek 1ghz de calisiyor, turbocore ile 1.4ghz de calisiyor. Henüz test edilmedigi icin performansina bisey diyemeyiz fakat performans olarak ivy bridge ulv i5 leri hatta i3 leri gececebilecegini dusunmuyorum. Grafik birimi hd5000 e esdeger yada ilerisinde olacaktir. Fiyata gore iyi bir donanim secimi yapildigini soyleyebilirim. Dizustu bilgisayarda dokunmatik benim icin elzem bir ozellik degil. Dokunmatik ekran koyacaklarina normal ekran koyup farki dusuk bir ssd yada daha iyi bir islemci yonunde harcasalardi daha mantikli bulurdum. Son olarak 11.6 ve 13.3 ve dvdsiz bilgisayarlar gormek beni mutlu ediyor. Zamanla dvd yazicilarin butun bilgisayarlardan cikarilmasini umut ediyorum. Saygilarla.
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kımyasal 6 yıl
AMD Temsah denmiş ama işlemci hızı yok ? Benmi yanlış anladım yoksa.ayrıca batarya kapasitesi belirtilmemiş.günümüzde taşınabilirlik önemli bir etken 1,5 kg ideal,ayrıyeten kasa ebatlarınıda belirtirseniz resimlerin aldatmacasına kanmayız.artık öyle bir açıdan ürün resmi koyuluyorki 15mm görünüyor ama ürün 25mm :)
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balcis 6 yıl
şahsen o işlemciyle ve bilgisayaırn tarzıyla ssd daha iyi giderdi diye düşünüyorum. fiyat biraz yükselirdi ama alınmayacak gibi olmazdı.
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