Acer'dan dokunmatik ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayar modeli, V5-122

Haber Editörü
Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, dokunmatik ekrana ve şık kasa yapısına sahip V5-122 yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.
Özellikle Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile artan dokunmatik ekranlı dizüstü pazarına Acer tarafından eklenen V5-122, teknik olarak 11.6-inç çoklu dokunmatik LED 1366x768 piksel ekrana, AMD Temash A6-1450 dört çekirdekli işlemciye, AMD Radeon HD 8280 grafik birimine, 2GB RAM miktarına, Windows 8 (64Bit) işletim sistemine ve 500GB depolama alanına sahip.
Geniş tuşlara sahip siyah klavyesi ile hem rahat kullanım sağlayan hem de göz hitap eden Acer V5-122, 802.11 b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini üzerinde barındırıyor. HDMI, VGA, USB3.0 ve Gigabit Ethernet gibi giriş/çıkış portlarına da sahip olan dizüstü bilgisayar, kullanıcılara üç hücreli li-on batarya, Acer Crystal Eye HD kamera ve 1.5kg ağırlık sunuyor.
Oldukça taşınabilir yapısı ve genel kullanım amaçlı teknik özellikleri ile dikkat çeken Acer V5-122 dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modeli, 449$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://store.acer.com/store/acerna/en_US/pd/ThemeID.30483300/productID.279028100 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cihazda gömülü pil kullanılmış.Ağır yükte maksimum 2-2,5 saat gidiyor,normal kullanımda 3 saat civarı.Şarj süresi çok yüksek,yaklaşık 4 saatte şarj oluyor.Cihazın altında external pil takmaya yarayan bir soket mevcut ama acerin sitesi dahil öyle bir pil ortada yok.
Cihazda vga,hdmi,lan girişi yok.Kutudan çıkan broşürde acer tarafından satılan ve vga,lan ve artı 1 usb sağlayan bir dönüştürücüden bahsedilmiş ama external pil gibi o da acer sitesi dahil hiçbir yerde yok.Mini dp to vga,hdmi,dvi dönüştürücülerden almak gerekiyor gittigidiyor ve çin sitelerinde mevcut ama lan özelliği olan dönüştürücüye rastlamadım.
vatanbilgisayar.com/...
Teknosa'da da v5-122p bir cihaz satılıyor internet sitesinde işlemcisinden bahsedilmemiş ama vatan'dan satılandan farklı olarak daha düşük bir işlemci olan A4-1250 işlemciye sahip.
teknosa.com/...
Kapaksız tasarımın patenti sanırım Apple'a aitti.Fakat şöylede bir durum var,herkesin evinde plazma,led,oled tvler yok,Çevremde Bahsettiğim arkadaşların çoğu 84,70 ekran Crt Tv Kullanıyorlar,dolayısıyla dahili yada harici bağlayacakları usb portu bulunmayan DvD Player kullanan o kadar çok arkadaşım varki,6 Adet divx filmi tek bir dvdye kopyalayıp dvd playerda izliyorum diyor,keza ben arabamda sony nin eski nesil xplod tesisat ve sistemini kullanıyorum,ekran ve dvd ünitesiyle birlikte ama usb portum yok,olsada cdma dosyalarını takıp kayıpsız dinleyemem,amma velakin Audio Cd'mi takıp dinlemenin keyfi çok başka,hea diyeceksinki Flac var 320 Kbps Mp3 var,ben tiksiniyorum bunlardan,tercih etmiyorum.blu-ray'e gelince 25 Gb Tek Katman No Name Bluray'i 1 TL'ye Alıyorum Kaydediyorum,Kısaca O arşivi kaydetmek,Dvd,Cd Çantasına Koymak,izlemek Psikolojik Olarakda Mükemmel Bir duygu Kendi Adıma.Ama tasarım konusunda hemfikiriz,keşke içe bombeli olsa Apple gibi Çok daha estetik olurdu,yerde kaplamazdı.:%40 demişsin abartma bence,%20 diyelim.hem DvD Writer slotuna harddisc takabilmek için bazı aparatlarda var diğer notebook da kullanıyorum,oldukça kullanışlı.tek isteğim bluray çift katman fiyatlarının biraz daha düşmesi ve tasarımın değişmesi.
Ne zararimi var? Bilgisayarin %40ini kaplayan fakat cok nadir kullanilan ,ergonominin icine eden ve hersey digital olmusken hala mekanik olarak calisan bir cihaz. bunun goturulerini tahmin edebilirsin umarim. Bilgisayarlardan cikarilsa usb den takilan dvd yazicilr su an bile 60-70 liraya bulunabilirken daha da duser. Bu senaryoda bile ben cd/dvd yazici alacagimi dusunmuyorum. Usb bellek vediskler/ class 10 kartlar hiz konusunda asmis, yeniden kullanilabilme gibi buyuk bir avantaji varken birde tasimasi yazmasi cok kolayken optik suruculerin hicbir mantigi kalmiyor. Simdi evet bd diskler yuksek kapasiteye sahip fakat onlar dvdnin yerini alana kadar muhtemelen internet standarti 100 mb hdd 20-40 tb lerde olur. Bd diskler de su anki dvdler gibi ise yaramaz bi kosede dururlar. Arabalarda vs cogu yerde artik dvd bitti benim gozumde. Dts dvd,cd ye ozgu bir ozellik degil. İleride netflix gibi bir servis geldiginde arsiv yaptigin icin aglayabilirsin. Kapaksiz ice bombeli tasarim patentli diye duydum. Yani onu yapmak zor.
DvD Sürücünün Ne Zararı Var Kardeşim? Umut Ediyormuşmuş.Ben Arşivimi Blu-Ray'e kaydediyorum,Harman Kadron Dahili Hoparlörümden Audio Dts 5.1 Cd Yada DvD mi Koyup Müzik Dinliyorum,Arabam için DvD ,Cd Yazdırıyorum..Vs.Vs.Hea Tasarım Dersen Onda Hem Fikiriz,Bende Bu Sürücülerin Macbook Air lerdeki Gibi Kapaksız İçe Bombeli Olmasını İsterdim tabi,Arabadaki Sistemler Gibi..Velasıl Kaldırılmasını Umma,oldukça İşe Yarıyor Bir Çoğumuz İçin.