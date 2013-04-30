Acer'dan dokunmatik ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayar modeli, V5-122

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, dokunmatik ekrana ve şık kasa yapısına sahip V5-122 yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.

Özellikle Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile artan dokunmatik ekranlı dizüstü pazarına Acer tarafından eklenen V5-122, teknik olarak 11.6-inç çoklu dokunmatik LED 1366x768 piksel ekrana, AMD Temash A6-1450 dört çekirdekli işlemciye, AMD Radeon HD 8280 grafik birimine, 2GB RAM miktarına, Windows 8 (64Bit) işletim sistemine ve 500GB depolama alanına sahip.

Geniş tuşlara sahip siyah klavyesi ile hem rahat kullanım sağlayan hem de göz hitap eden Acer V5-122, 802.11 b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini üzerinde barındırıyor. HDMI, VGA, USB3.0 ve Gigabit Ethernet gibi giriş/çıkış portlarına da sahip olan dizüstü bilgisayar, kullanıcılara üç hücreli li-on batarya, Acer Crystal Eye HD kamera ve 1.5kg ağırlık sunuyor.

Oldukça taşınabilir yapısı ve genel kullanım amaçlı teknik özellikleri ile dikkat çeken Acer V5-122 dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar modeli, 449$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://store.acer.com/store/acerna/en_US/pd/ThemeID.30483300/productID.279028100