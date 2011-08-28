Acer'dan hepsi bir arada formunda iki yeni panel bilgisayar

İkinci çeyrekte finansal kayıp yaşayan Acer, ürün gamına hepsi bir arada formunda iki yeni bilgisayar ekliyor. Aspire serisi altında hazırlanan yeni bilgisayarlardan Z5801 modeli 24-inç, Z3801 modeli ise 21.5-inç boyutunda olup her ikisi de Full HD LED backlit ekrana sahip.

Intel'in ikinci nesil Core platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak farklı hızlardaki Sandy Bridge işlemcilerle konfigüre edilebilen sistemler, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 2TB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabiliyorlar. İşlemciye entegre grafik biriminin yanı sıra ayrık ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce serisi farklı ekran kartı modellerine yer verilen sistelerde, optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray tercihi yapılabiliyor.

Genel özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, opsiyonel TV alıcı, Dolby Home Theater V4 teknolojili 5 Watt stereo hoparlörler ve internet kamerasına yer verilen sistemlerde aynı zamanda iki adet USB 3.0 portu da bulunuyor.

Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen sistemlerden Z3801 modeli 799 Avro, Z5801 modeli ise 999 Avro olarak belirlenen fiyatlar üzerinden kullanıma sunuluyorlar.