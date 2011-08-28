Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan hepsi bir arada formunda iki yeni panel bilgisayar

7 yıl
8,6b
1
2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İkinci çeyrekte finansal kayıp yaşayan Acer, ürün gamına hepsi bir arada formunda iki yeni bilgisayar ekliyor. Aspire serisi altında hazırlanan yeni bilgisayarlardan Z5801 modeli 24-inç, Z3801 modeli ise  21.5-inç boyutunda olup her ikisi de Full HD LED backlit ekrana sahip.
Intel'in ikinci nesil Core platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak farklı hızlardaki Sandy Bridge işlemcilerle konfigüre edilebilen sistemler, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 2TB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabiliyorlar. İşlemciye entegre grafik biriminin yanı sıra ayrık ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce serisi farklı ekran kartı modellerine yer verilen sistelerde, optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray tercihi yapılabiliyor.
Genel özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, opsiyonel TV alıcı, Dolby Home Theater V4 teknolojili 5 Watt stereo hoparlörler ve internet kamerasına yer verilen sistemlerde aynı zamanda iki adet USB 3.0 portu da bulunuyor. 
Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen sistemlerden Z3801 modeli 799 Avro, Z5801 modeli ise 999 Avro olarak belirlenen fiyatlar üzerinden kullanıma sunuluyorlar.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IceRulez 7 yıl
resimdeki i'mac 800 euro mu şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
losthell 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


2.5GHz Quad-Core Intel Core i5
1920 x 1080 resolution
4GB (two 2GB) memory
500GB hard drive1
AMD Radeon HD 6750M with 512MB

Bu cihaz 21.5'tan daha ucuza geliyor şu takoz cihaz dünyada 1 tane satarsa kıyamet alameti olabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim