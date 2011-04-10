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Acer'dan Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil panel bilgisayar

8 yıl
8,2b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil panel bilgisayarını duyurdu. Aspire Z5761 adını taşıyan hepsi bir arada formundaki bilgisayar, 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Tercihe bağlı olarak Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteğine, 1.5TB'a kadar farklı depolama seçeneklerine ve Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı alternatiflerine sahip.

DVD veya Blu-ray sürücü ile donatılabilen sistemin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, opsiyonel TV alıcısı, çok formatlı kart okuyucusu ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi detaylara yer veriliyor. Dokunmatik ekran deneyimini arttırıcı çok sayıda uygulama yüklü olarak gelen panel bilgisayar aynı zamanda akıcı bir tasarıma sahip. Windows 7 işletim sistemiyle birlikte sunulan Acer Aspire X5761'in İngiltere'deki başlangıç fiyatı ise yaklaşık 1303 dolar.


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Batuist 8 yıl
fiyatı hiç değil ama kasa çok kaba duruyor. arkadan kasayı biraz daha geniş yapıp önden baktığın zaman daha zarif duran bir kasa tasarlayabilirlermiş..
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Necessa®i 8 yıl
hoporlorler dandik durmuş. onlar yüzünden ekran yukarıda kalmış bu yüzden ekranı elle kullanırken insanın kolu yorulacaktır. bir de geçmişten ders almıyorlar mı bunlar ya? Geçmişte de ilk LCD TV ler, İlk renkli monitörler falan hep yanlarında-önlerinde hoporlorlerle satılırdı ama yenileri çıktıkça bunlar abes görünmeye başladı. artık hoporlerler görünmeyen yerlere konuyor. Bakınız yeni LCD ve LED TVlere. Bundan sonraki gelecek olan bu pc nin eminim hoporleri böyle olmayacak.
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xxxrunoxxx 8 yıl
Monitör biraz yüksekte kalmış sanki
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