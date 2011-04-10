Acer'dan Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil panel bilgisayar

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil panel bilgisayarını duyurdu. Aspire Z5761 adını taşıyan hepsi bir arada formundaki bilgisayar, 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Tercihe bağlı olarak Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteğine, 1.5TB'a kadar farklı depolama seçeneklerine ve Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı alternatiflerine sahip.

DVD veya Blu-ray sürücü ile donatılabilen sistemin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, opsiyonel TV alıcısı, çok formatlı kart okuyucusu ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi detaylara yer veriliyor. Dokunmatik ekran deneyimini arttırıcı çok sayıda uygulama yüklü olarak gelen panel bilgisayar aynı zamanda akıcı bir tasarıma sahip. Windows 7 işletim sistemiyle birlikte sunulan Acer Aspire X5761'in İngiltere'deki başlangıç fiyatı ise yaklaşık 1303 dolar.