Acer'dan Ivy Bridge işlemcili yeni hepsi bir arada bilgisayar; Aspire 5600U

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yeni Aspire 5600U hepsi bir arada bilgisayarını ürün gamına ekledi.23 inçlik Aspire 5600U, gücünü Core i3 ya da i5 Ivy Bridge işlemcilerinden alıyor.

Grafik gücünü Nvidia’nın GT630M yongasından alan 5600U’da, sistem belleği 8GB’a kadar arttırılabilirken; depolama alanı ise sabit disk ile 1TB’a kadar yükseltilebiliyor, ayrıca, 20GB’lık SSD’de konfigürasyon seçenekleri arasında bulunuyor.

35 mm kalınlığındaki bilgisayarın ekranı 1920x1080 piksel çözünürlük, 5 ms tepki süresi, 250 nit aydınlatma ve 10 noktaya kadar çoklu dokunma desteği sunuyor. Bilgisayarın üzerinde ise 2 adet USB 3.0 portu, 3 adet USB 2.0 portu, Ethernet girişi, HDMI girişi ve çıkışı, kart okuyucu bulunurken; Blu-ray optik sürücüsü konfigürasyon seçenekleri arasında bulunuyor. Diğer taraftan Uzakdoğu’daki popülerlik göz önüne alınaraktan bilgisayarda bölgeye göre dual DVB-T, hibrid DVB-T ya da hibrit ATSC TV alıcıları da konumlandırılmış.





Acer cephesinden 5600U’nun satış fiyatı ya da ne zaman kullanıcıyla buluşacağıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmış değil.



