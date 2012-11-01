Acer'dan şık tasarımlı ve E-IPS panelli 27-inç Full HD monitör: S275HLbmii

Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, ''Sıfır Çerçeve'' tasarım anlayışı ile hazırladığı yeni modeli S275HLbmii üzerindeki örtüleri bugün itibarıyla kaldırdı.



Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken S275HLbmii, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde E-IPS (Enhanced In-Plane Switching) panel teknolojisine ve LED arka aydınlatmaya ev sahipliği yapıyor. LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla, CCFL aydınlatmalı modellere kıyasla %68'lere varan oranlarda enerji tasarrufu vaat eden S275HLbmii, geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler sunuyor.



Sahip olduğu teknik özellikler, griden griye 6 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde sıralanan LCD monitör, çalışma esnasında 34 watt kadar enerji harcıyor.



Bağlantı konusuna gelirsek LCD monitörde 2 adet HDMI girişi ile 1 adet D-Sub (VGA) girişi konumlandırılmış durumda. S275HLbmii için yaklaşık 265 Euro'dan ön sipariş alınıyor. Acer'ın dokunmatik panele veya daha yüksek çözünürlüğe sahip modellerini merakla bekliyoruz.

