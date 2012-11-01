Acer'dan şık tasarımlı ve E-IPS panelli 27-inç Full HD monitör: S275HLbmii

Haber Editörü
Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, ''Sıfır Çerçeve'' tasarım anlayışı ile hazırladığı yeni modeli S275HLbmii üzerindeki örtüleri bugün itibarıyla kaldırdı.
Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken S275HLbmii, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde E-IPS (Enhanced In-Plane Switching) panel teknolojisine ve LED arka aydınlatmaya ev sahipliği yapıyor. LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla, CCFL aydınlatmalı modellere kıyasla %68'lere varan oranlarda enerji tasarrufu vaat eden S275HLbmii, geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler sunuyor.
Sahip olduğu teknik özellikler, griden griye 6 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde sıralanan LCD monitör, çalışma esnasında 34 watt kadar enerji harcıyor.
Bağlantı konusuna gelirsek LCD monitörde 2 adet HDMI girişi ile 1 adet D-Sub (VGA) girişi konumlandırılmış durumda. S275HLbmii için yaklaşık 265 Euro'dan ön sipariş alınıyor. Acer'ın dokunmatik panele veya daha yüksek çözünürlüğe sahip modellerini merakla bekliyoruz.
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neden hocam
IPS paneller icin 6ms iyi bir deger
Tarih 01-11-2012 Microsoft, Türkiye Lansmanını yapıyor olması lazım ama bizim ANDROID-APPLEhaber.com inatla taraf tutuyor.
Editörlerden bir kaçı etkinlikteymiş.
mumla arıyorum sony monitörleri..
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Monitör, acer ve led