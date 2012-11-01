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Acer'dan şık tasarımlı ve E-IPS panelli 27-inç Full HD monitör: S275HLbmii

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
981
1
30
Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer'dan şık tasarımlı ve E-IPS panelli 27-inç Full HD monitör: S275HLbmii
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Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, ''Sıfır Çerçeve'' tasarım anlayışı ile hazırladığı yeni modeli S275HLbmii üzerindeki örtüleri bugün itibarıyla kaldırdı.
Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken S275HLbmii, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde E-IPS (Enhanced In-Plane Switching) panel teknolojisine ve LED arka aydınlatmaya ev sahipliği yapıyor. LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla, CCFL aydınlatmalı modellere kıyasla %68'lere varan oranlarda enerji tasarrufu vaat eden S275HLbmii, geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler sunuyor.
Sahip olduğu teknik özellikler, griden griye 6 ms tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde sıralanan LCD monitör, çalışma esnasında 34 watt kadar enerji harcıyor.
Bağlantı konusuna gelirsek LCD monitörde 2 adet HDMI girişi ile 1 adet D-Sub (VGA) girişi konumlandırılmış durumda. S275HLbmii için yaklaşık 265 Euro'dan ön sipariş alınıyor. Acer'ın dokunmatik panele veya daha yüksek çözünürlüğe sahip modellerini merakla bekliyoruz.
Acer'dan şık tasarımlı ve E-IPS panelli 27-inç Full HD monitör: S275HLbmii
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Acer'dan şık tasarımlı ve E-IPS panelli 27-inç Full HD monitör: S275HLbmii
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Batuist 7 yıl en beğenilen
bu mu sufur kasa?? benim 42" TVnin kasası bile bundan ince... artı bu büyüklükteki bir monitöre 1920x1080 çözünürlük az... 2560 olmalydı...
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berkkarabacak 7 yıl
Monitor alsam Full hd hayatta almam artık
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yenerbalcı 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Monitor alsam Full hd hayatta almam artık

neden hocam
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rog maximus 7 yıl
tepkime süresi fazlamı banamı öyle geliyor
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RapscallioN 7 yıl
@liviera

IPS paneller icin 6ms iyi bir deger
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DH Misafiri 7 yıl
Ya artık koskoca ekranlarda hala nasıl full hd olabiliyor ki? 4 yıl önce aldığım 30 inç apple monitörü 2560x1600 çözünürlük. Belki o zaman 3 monitör fiyatına aldım ama fazlasıyla değdi. Hala harika bi monitör. Bi de tanıtım yaparken "full hd" falan. Sanki çok yeni bişeymiş gibi.
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SkyLord4u 7 yıl
Gerek tasarımı gerekse teknik özellikleri bakımndan gayet yeterli.Beğendiğimi söyleyebilirim.Birçok kullanıcının DVI girişinin olmayışı eksi not olarak düşecektir.HDMI sahip olsa DVI to HDMI çevirici kablo ile hiçbir görüntü kaybı olmaksızın görüntü verecektir.
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kurunc 7 yıl
Az Samsung etkileşimi sezdim, ayrıca D-Sub nedir ya, DP olmalıydı bence.
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bwhiteshark 7 yıl
Simetrik yapsalar farklı olamazlardı herhalde sıradan özellikleri var
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infom@n 7 yıl
Belki alakasız ama
Tarih 01-11-2012 Microsoft, Türkiye Lansmanını yapıyor olması lazım ama bizim ANDROID-APPLEhaber.com inatla taraf tutuyor.
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FERFEROS 7 yıl infom@n
infom@n
Belki alakasız ama
Tarih 01-11-2012 Microsoft, Türkiye Lansmanını yapıyor olması lazım ama bizim ANDROID-APPLEhaber.com inatla taraf tutuyor.

Editörlerden bir kaçı etkinlikteymiş.
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12 Angry Men 7 yıl
samsung S27A950D'nın çakması gibi olmuş kusura bakmasın acer.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Sony :)

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Technics 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

Sony :)

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mumla arıyorum sony monitörleri..
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SystemApps 7 yıl
iyi gibi görünüyor...
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