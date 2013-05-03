Acer'dan ultrabook/tablet karşımı taşınabilir bilgisayar, Aspire P3





Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, New York'ta düzenlediğin basın konferansı kapsamında duyurduğu Aspire R7 dizüstü bilgisayar yanında, ultrabook/tablet karşımı Aspire P3 modelini de duyurdu.

Kızaklı yapısı sayesinde ultrabook/tablet karışımı bir yapıda olan Acer Aspire P3, firma tarafından "Dönüştürülebilir Ultrabook" olarak lanse ediliyor. Teknik olarak üzerinde 11.6-inç 1600x900 piksel HD IPS dokunmatik ekran yer alan model, gücünü Intel Core i3 ya da i5 işlemci seçeneklerinden alıyor ve 60GB ya da 120GB depolama alanı seçilebiliyor. USB 3.0, kulaklık ve HDMI portları da üzerinde unutulmayan Aspire P3, 20mm kalınlığa ve 1.3 kg ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip.

Ön ve arka tarafından bulunan kameralar ile görüntü konuşma ve fotoğraf/video çekimleri yapılmasına imkan veren ve Dolby Home Theater dahili hoparlörler ile iyi bir ses performansına sahip olan Acer Aspire P3, ekran kısmı tam olarak klavye üzerine kapatılarak tablet formunda kullanılabiliyor ve klavye ile esas gövde birbirinden ayrılabiliyor.

Acer tarafından geliştirilen Aspire P3 ultrabook modeli, Windows 8 (RT değil) işletim sistemi yüklü olarak 800$ fiyat etiketine sahip olarak bu hafta içerisinde satışa çıkıyor.





http://www.cnet.com/laptops/acer-aspire-p3/4505-3121_7-35757123.html