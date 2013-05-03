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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan ultrabook/tablet karşımı taşınabilir bilgisayar, Aspire P3

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer'dan ultrabook/tablet karşımı taşınabilir bilgisayar, Aspire P3

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, New York'ta düzenlediğin basın konferansı kapsamında duyurduğu Aspire R7 dizüstü bilgisayar yanında, ultrabook/tablet karşımı Aspire P3 modelini de duyurdu.
Kızaklı yapısı sayesinde ultrabook/tablet karışımı bir yapıda olan Acer Aspire P3, firma tarafından "Dönüştürülebilir Ultrabook" olarak lanse ediliyor. Teknik olarak üzerinde 11.6-inç 1600x900 piksel HD IPS dokunmatik ekran yer alan model, gücünü Intel Core i3 ya da i5 işlemci seçeneklerinden alıyor ve 60GB ya da 120GB depolama alanı seçilebiliyor. USB 3.0, kulaklık ve HDMI portları da üzerinde unutulmayan Aspire P3, 20mm kalınlığa ve 1.3 kg ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip.
Ön ve arka tarafından bulunan kameralar ile görüntü konuşma ve fotoğraf/video çekimleri yapılmasına imkan veren ve Dolby Home Theater dahili hoparlörler ile iyi bir ses performansına sahip olan Acer Aspire P3, ekran kısmı tam olarak klavye üzerine kapatılarak tablet formunda kullanılabiliyor ve klavye ile esas gövde birbirinden ayrılabiliyor.
Acer tarafından geliştirilen Aspire P3 ultrabook modeli, Windows 8 (RT değil) işletim sistemi yüklü olarak 800$ fiyat etiketine sahip olarak bu hafta içerisinde satışa çıkıyor.
 
Acer'dan ultrabook/tablet karşımı taşınabilir bilgisayar, Aspire P3
Acer'dan ultrabook/tablet karşımı taşınabilir bilgisayar, Aspire P3


http://www.cnet.com/laptops/acer-aspire-p3/4505-3121_7-35757123.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar fiyatı bellimi bilen varsa söylesin
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar p3 modelini nereden aldınız
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doganvolkan 6 yıl
Hong Kong dan aldım ben.burada çıkmamıştı . sanıım hala yok
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DH Misafiri 6 yıl
w700p olarak satılan modelin aynısı aslında arkada kamera var kılıf sadece klavye ve koruma amaçlı 3 haftadır kullanıyorum atom işlemci diyen arkadaşı tebrik ediyorum. i5 ne zaman atom işlemci oldu dokunmatik ekrana alışma biraz zor oldu ama laptop (asus i5) makinamla ki performans kullanıyorum aynı derecede iyi performans sunuyor.Aspire P3 ile w700p arasında bir fark yok.
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doganvolkan 6 yıl
Bende 2 haftadır kulanıyorum i3işlemcili ama 128 ssd li modeli aldım. Bence başarılı şimdilik. Tablette Windows keyfi
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1963bursa 6 yıl
11" den büyük ekranlı tabletlere Planşet diyorlar, bu cihaz Planşet tanımına daha çok uymuş, klavyenin altında BD-Yazıcısı da olsa karışım yada melez olarak kabul ederdim.
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doganvolkan 6 yıl
tam olarak ne zaman piyasaya çıkacak bilen varmı ?
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ama=neden 6 yıl
Halihazırda Türkiye'de satışta olan tablet/hybrid bilgisayarını inceledim. Atom işlemci tablete iyi sığdırılmışi alt kısım sadece klavye.
O kadar ağır da gelmedi. Acer Surface'a laf attığında kınadık ama galiba en iyi işi onlar yapmış
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Şehr-i Hüzün 6 yıl
Acer yükselişe geçti, özellikle tasarımda iyi iş yapıyor.
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manyakurt 6 yıl
Hurts
manyakurt Arka tarafdaki kamera nerde acaba, eger o kılıf çıkabiliyorsa (klavye komple kılıf ise) o zaman neden kılıfa kamera deliği konmamış insanlar resim çekmek için kılıfı mı sökmek zorunda anlamadım.
çıkmıyor galiba

Youtube'dan bir kaç tanıtıma baktımda çıkmıyor bencede, sanırım arkada kamera yok haberde yanlışlık var.
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corp8slave 6 yıl
tam bu tarz bi alet ararken, gerçekten fiyat,boyut, çözünürlük aradığım her şey bu alette birleşmiş
yoga ve surface araştırıyordum ancak çok pahalıya geliyordu ama bunun yurtdışı çıkış fiyatı 800 usd ise daha uyguna halledebilecek gibiyim..
ne zaman çıkar ve gelir acaba..
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Captain_Ivy 5 yıl manyakurt
manyakurt

Hurts

manyakurt Arka tarafdaki kamera nerde acaba, eger o kılıf çıkabiliyorsa (klavye komple kılıf ise) o zaman neden kılıfa kamera deliği konmamış insanlar resim çekmek için kılıfı mı sökmek zorunda anlamadım.
çıkmıyor galiba


Youtube'dan bir kaç tanıtıma baktımda çıkmıyor bencede, sanırım arkada kamera yok haberde yanlışlık var.

Hocam bence çıkıyor, ayrıntıya baksanıza;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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manyakurt 6 yıl
Arka tarafdaki kamera nerde acaba, eger o kılıf çıkabiliyorsa (klavye komple kılıf ise) o zaman neden kılıfa kamera deliği konmamış insanlar resim çekmek için kılıfı mı sökmek zorunda anlamadım.
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..dEnZeL.. 6 yıl manyakurt
manyakurt

Arka tarafdaki kamera nerde acaba, eger o kılıf çıkabiliyorsa (klavye komple kılıf ise) o zaman neden kılıfa kamera deliği konmamış insanlar resim çekmek için kılıfı mı sökmek zorunda anlamadım.

çıkmıyor galiba
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