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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın 4 çekirdekli tableti Iconia Tab A510, mart ayında Avrupa'ya geliyor

7 yıl
10,7b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Ocak ayında düzenlenen CES 2012 etkinliğinde sergilenen Acer Iconia Tab A510'nun, önümüzdeki mart ayından itibaren 399 Euro fiyat etiketiyle Fransa'daki teknoloji meraklılarıyla buluşturulacağı açıklandı.
Önceki açıklamaların (~500 Euro) aksine daha düşük fiyatla satışa sunulması planlanan Iconia Tab A510, 260 mm uzunluğunda, 175 mm genişliğinde, 10.95 mm kalınlığında ve 675 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. Dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan ve 1 GB DDR2 RAM'den güç alan Iconia Tab A510, Android 4.0 ICS işletim sistemini kullanıyor.
10.1-inç boyutunda - 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB eMMC dahili bellek ve ek depolama kapasitesi için microSD kart girişi ile gelen yeni tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS teknolojileriyle donatılmış. Ön yüzünde görüntülü görüşme için kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için 5 megapiksel kamera konumlandırılan tablette son olarak microHDMI portu ile 3600 mAh batarya yer alıyor.

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napolyon94 7 yıl en beğenilen khytr89
Hakan456
4 çekirdek ama bir pentium 4 etmez.

Tek çekirdekli hummingbird bile 1080 p oynatabiliyor 1 ghz de ,p4 3 ghzde copy paste yapar anca
fail
Hakan4564 çekirdek ama bir pentium 4 etmez.Tek çekirdekli hummingbird bile 1080 p oynatabiliyor 1 ghz de ,p4 3 ghzde copy paste...
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RapscallioN 7 yıl
1gb ddr2 2gb ramden daha iyidir diyen arkadasim biraz daha calis sonra gel:) nerden biliyorsun kac mhz de hangi zamanlamalarla calistigini?ayrica 2 gb olanin ddr2 olmadigi ne malum???
bu arada bence de batarya zayif kalmis, 5 saat civari ancak kullanilir gibime geliyor...
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mehmeterzincan 7 yıl
asus u tavsiye eder misin peki arkadaşım?
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sahoron 7 yıl
herşey güzelde o batarya ne öle! fail!
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RapscallioN 7 yıl
Söyle 400 Euro civarinda ciksa bomba olur aslinda...
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Batuist 7 yıl
Şayet tablet alacak olsaydım önce windows8in çıkmasını beklerdim. tablet dünyasına çok şey katacağını düşünüyorum ki genel bir olumlu hava da var windows 8 için..
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istanbulsm 7 yıl
Tasarım fena değil.Keşke ram biraz daha fazla olsaydı.Çünkü rakibi asus tf201 zaten bu özelliklerde.Ne artısı var ?
Örneğin Lenovo 4 çekirdek + 2gb ramli yeni tablet çıkarıyor.Bence yenilikçi olmak herzaman iyidir.
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khytr89 7 yıl
4 çekirdek ama bir pentium 4 etmez.
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napolyon94 7 yıl khytr89
Hakan456
4 çekirdek ama bir pentium 4 etmez.

Tek çekirdekli hummingbird bile 1080 p oynatabiliyor 1 ghz de ,p4 3 ghzde copy paste yapar anca
fail
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E_Aydin35 7 yıl
Acer sağlamve emin adımlarla ilerliyor tablet piyasasında ve yaptığı tabletler çok iyi teknik özelliklere sahip..Ancak biraz daha tasarıma özen gösterilirse harika olur.:)
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ibrahimdincer 7 yıl
Özellikleri hiçte yabana atılacak gibi değil. Beğendim.
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FRUEHAUF 7 yıl
Güzelmiş
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