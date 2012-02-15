Acer'ın 4 çekirdekli tableti Iconia Tab A510, mart ayında Avrupa'ya geliyor

Ocak ayında düzenlenen CES 2012 etkinliğinde sergilenen Acer Iconia Tab A510'nun, önümüzdeki mart ayından itibaren 399 Euro fiyat etiketiyle Fransa'daki teknoloji meraklılarıyla buluşturulacağı açıklandı.

Önceki açıklamaların (~500 Euro) aksine daha düşük fiyatla satışa sunulması planlanan Iconia Tab A510, 260 mm uzunluğunda, 175 mm genişliğinde, 10.95 mm kalınlığında ve 675 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. Dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan ve 1 GB DDR2 RAM'den güç alan Iconia Tab A510, Android 4.0 ICS işletim sistemini kullanıyor.

10.1-inç boyutunda - 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB eMMC dahili bellek ve ek depolama kapasitesi için microSD kart girişi ile gelen yeni tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS teknolojileriyle donatılmış. Ön yüzünde görüntülü görüşme için kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için 5 megapiksel kamera konumlandırılan tablette son olarak microHDMI portu ile 3600 mAh batarya yer alıyor.