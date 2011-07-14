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Acer'ın 7-inç tableti A100, Eylül ayında Avrupa'ya geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 7-inç boyutundaki ilk tableti olan Iconia Tab A100'ün satışını ileri bir tarihe ertelemişti.  Gelen son bilgilere göre Acer,  A100 modelini Eylül ayı ile birlikte Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunacak gibi görünüyor. Akıllı cihaz pazarı için ciddi hazırlıkları olan ve zaman içerisinde çok sayıda yenilik sunmayı planlayan şirket, A100'de Android işletim sisteminin henüz pazara sunulmayan 7-inç ekran optimizasyonu içeren 3.2 sürümüne yer verecek.
Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olan yeni tablet, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini kullanıyor ve 512MB bellek kapasitesiyle geliyor. Yerleşik depolama kapasitesi 8GB olan ve daha fazla alan için üzerinde microSD kart slotu bulunan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Ön ve arka kameraya sahip olan A100'ün pil ömrü ise 5 saat olarak açıklanıyor.
Her ne kadar resmi fiyatı henüz açıklanmasa da Acer A100'ün 349 Avro olacağı iddia ediliyor.

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mozanlar 8 yıl
350 eur demek bayağı para dmek.vergisi eur zaten gidiyor.çok pahalı.3g simkart ve gps de olmalı cihazda.ama yinede kurtarmaz bence..
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