Acer'ın Android tableti Iconia Tab A100 için İngiltere'de 490$'dan ön sipariş alınıyor

Acer'ın lanse ettiği ilk Android tabletlerinden Iconia Tab A100 için İngiltere'de Amazon, 299.99 Pound'dan (~490$) ön sipariş alıyor ve tabletin stoklara girişi tarihi 20 Nisan olarak görünüyor.

Kısaca özetleyecek olursak 195 x 117 x 13.1 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında tasarlanan Iconia Tab A100, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''Honeycomb'' sürümünü kullanıyor. 7.0 inç boyutunda, 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte. Fotoğraf çekimi ve görüntülü konuşma için 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde olmak üzere iki tane kameraya sahip tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları özelliklerini bünyesinde katmış. Tablete gereken enerjiyi ise 1530 mAh'lık bataryası sağlıyor.