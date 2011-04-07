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Acer'ın Android tableti Iconia Tab A100 için İngiltere'de 490$'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer'ın Android tableti Iconia Tab A100 için İngiltere'de 490$'dan ön sipariş alınıyor
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Acer'ın lanse ettiği ilk Android tabletlerinden Iconia Tab A100 için İngiltere'de Amazon, 299.99 Pound'dan (~490$) ön sipariş alıyor ve tabletin stoklara girişi tarihi 20 Nisan olarak görünüyor.

Kısaca özetleyecek olursak 195 x 117 x 13.1 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında tasarlanan Iconia Tab A100, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''Honeycomb'' sürümünü kullanıyor. 7.0 inç boyutunda, 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte. Fotoğraf çekimi ve görüntülü konuşma için 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde olmak üzere iki tane kameraya sahip tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları özelliklerini bünyesinde katmış. Tablete gereken enerjiyi ise 1530 mAh'lık bataryası sağlıyor.

Acer'ın Android tableti Iconia Tab A100 için İngiltere'de 490$'dan ön sipariş alınıyor
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DH Misafiri 7 yıl
meraba ben acer a100 android aldım görüntülü konuşma yapmak istiyorum ama olmuyo nasıl yapabilirim söylermisiniz tşkr ederim ...
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DH Misafiri 8 yıl
Iconia rakiplerine karşı birçok avantajı içinde barındırıyor.Belkide en önemlisi gerçek bir bilgisayar dehası ciddi anlamda tablet işine giriyor. HP slate den ders çıkardıkları da ortada.
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trakya1923 8 yıl
fiyat abartı .
bataryası aşırı düşük , ram'ide düşüük boşa.
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sertacarslan 8 yıl
1 GB ram ve en az 2500 mah pil olmalıydı. Ayrıca çok pahalı.
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BarGoS 8 yıl
o batarya şakamı ? 1530ma pil ?? sanırım yarım saat falan dayanıyordur.
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janparey 8 yıl
artık çok makul fiyatlara çinden gelen dandik markalı tegra 2 li tabletleri bile görebiliyoruz.easypad bunlardan biri sadece exper logosu ve birkaç fw oynaması yapılmış.5mp kamera ve dahili hafıza ve boyut hariç bütün donanımlar easypad ile aynı bence fiyat yüksek.
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snomask 8 yıl
512mb ram mi?
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gugukcuk 8 yıl
acer biraz daha ucuz tutabilirdi alıştığımız üzere ama rekabeti kızıştırması açısından acerı destekliyoruz.
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napolyon94 8 yıl
Ustteki acer yazısı olmamış bence
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Pardus Linux 8 yıl
Acer'ı seviyorum en azından kendi tasarımlarını yapıyor Android'li telefonlarının tasarımlarıda oldukça değişik ve özgündü buda öyle...
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