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Activision rafa kaldırdığı yapımı Guitar Hero'yu yeniden diriltmeye çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Guitar Hero, Activision’ın en büyük yenilik getiren enstrümental PlayStation oyunlarından biriydi. Harici olarak bağlanan gitar kontrolüyle ekranda akan renklere göre çalan parçaya dahil olunuyor ve aynı ritim tutturulmaya çalışılıyordu. 

Bu sayede gitar çalmayı bilmeden bile bir parçanın gitar solosuna katılmak mümkün oluyordu. Toplanan puanlarla seviye atlanıyor, çevrimiçi olarak rakiplerle puan mücadelesi yapılıyordu.

Oyun o kadar popüler oldu ki her teknoloji mağazasında demo tanıtımını bulmak mümkündü. Arka arkaya devam versiyonları ve ünlü grupların parçalarına özel versiyonlar piyasaya çıktı. Ancak 5. versiyondan sonra satışlar istenen seviyede olmadı ve oyun beklenen ilgiyi göremedi. Guitar Hero’ya benzeyen iOS oyunu Tap Tap ise popülerlikte onu geçmişti.

Bu ve başka nedenler yüzünden Acitivison bir süre önce projeyi rafa kaldırdığını duyurmuştu. Fakat yaşanan gelişmeler hayranlarını sevindirecek cinsten. 

Activision CEO’su Bobby Kotick, Forbes dergisine verdiği röpotajda son verdikleri bu projeyi yeniden hayata geçirmek ve hayranlarını geri kazanmak niyetinde olduklarını açıkladı. 

Kotick oyunun piyasadan çekilmesi işleminin devam edeceğini ancak daha sonra yeni stüdyolarla daha gelişmiş bir Guitar Hero oyununa yatırım yapılmaya başlanacağını belirtti. Yeni oyun firmanın diğer yapımı Rock Band’den de izler taşıyacak.

Şu aşamada oyuna ne gibi yatırımlar yapılacağı veya ne özellikler ekleneceği belli değil. İlerleyen aylarda proje ile ilgili detaylar paylaşılmaya başlanacak.

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DH Misafiri 8 yıl
Gitarları çok basit bunu üzerinde çalışsalar keşke hem dış görünüş hem boyutu hemde daha gerçekci özellikler ekleseler mesela pedal eklenebilir o plastik pena görevi yapan yer yerine gerçek tel takılarak manyetik takılara gerçek penayla çalınacak bi özellik eklenebilir. baterilerinin yüksekliği arttırılıp algılaması daha iyi parçalar takılabilir
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