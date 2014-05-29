Adidas'tan akıllı futbol topu: miCoach Smart Ball

Adidas akıllı kol saati, fitness takip cihazı gibi sporcuların gelişim durumlarını kontrol ettiği miCoach serisine yeni akıll futbol topu miCoach Smart Ball'u ekledi.

İçinde bulunan sensörler yardımıyla topun neresine vurduğunuzu, ne kadar yükseğe çıktığını, ulaştığı hızı ve daha pek çok veriyi algılayabilen akıllı top, daha sonrasında bu verileri Bluetooth bağlantısıyla miCoach uygulamasına sahip iOS cihazlara gönderebiliyor.

Bu sayede korner, penaltı ve serbest vuruş gibi duran toplarda kendini geliştirmek isteyen oyuncular toptaki vurmak istediği noktayı daha rahat tespit ederek antrenmanını daha verimli gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında daha önceki antrenman verilerini hafızasında tutan uygulama, böylece oyuncuya kendisiyle yarışma imkanı da tanıyor.

Futbolcunun vuruşlarını analiz ederek ona özel programlar da hazırlayan miCoach Smart Ball, Amerika'da adidas.com, Apple mağazaları ve Apple online mağazasında $299 fiyata satılıyor.

http://news.adidas.com/US/Latest-News/MICOACH/adidas-Launches-the-Newest-Innovation-in-Soccer-with-the-micoach-SMART-BALL/s/3caf5ce9-2963-4ab8-924c-0ecb604ddabe