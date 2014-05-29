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Adidas'tan akıllı futbol topu: miCoach Smart Ball

Adidas akıllı kol saati, fitness takip cihazı gibi sporcuların gelişim durumlarını kontrol ettiği miCoach serisine yeni akıll futbol topu miCoach Smart Ball'u ekledi.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Adidas'tan akıllı futbol topu: miCoach Smart Ball
Adidas akıllı kol saati, fitness takip cihazı gibi sporcuların gelişim durumlarını kontrol ettiği miCoach serisine yeni akıll futbol topu miCoach Smart Ball'u ekledi. 
İçinde bulunan sensörler yardımıyla topun neresine vurduğunuzu, ne kadar yükseğe çıktığını, ulaştığı hızı ve daha pek çok veriyi algılayabilen akıllı top, daha sonrasında bu verileri Bluetooth bağlantısıyla miCoach uygulamasına sahip iOS cihazlara gönderebiliyor.  
Bu sayede korner, penaltı ve serbest vuruş gibi duran toplarda kendini geliştirmek isteyen oyuncular toptaki vurmak istediği noktayı daha rahat tespit ederek antrenmanını daha verimli gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında daha önceki antrenman verilerini hafızasında tutan uygulama, böylece oyuncuya kendisiyle yarışma imkanı da tanıyor.
Futbolcunun vuruşlarını analiz ederek ona özel programlar da hazırlayan miCoach Smart Ball, Amerika'da adidas.com, Apple mağazaları ve Apple online mağazasında $299 fiyata satılıyor. 

http://news.adidas.com/US/Latest-News/MICOACH/adidas-Launches-the-Newest-Innovation-in-Soccer-with-the-micoach-SMART-BALL/s/3caf5ce9-2963-4ab8-924c-0ecb604ddabe Yorum Yaz
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erdem3113 5 yıl en beğenilen
Sabriyi messi yapabilecek mi bu top ?
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Balawitz 4 yıl
Bu spor meseleleri kendi beyninin ve kaslarinin hafizasi ile alakalai sonucta. Bunun herhangi bir yardimi olabileceğini dusunmuyorum. Kapitalist nedenlerle ucuz seyleri daha pahaliya satma calismasina benziyor.
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Guest-DE286E09F 4 yıl
299 dolara ben kombine bilet alırım bunedir...
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Egozotik 4 yıl

herseyin akillisi var. aletler akillastikca insanlar aptallasiyot useniyorlar.
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Master_Evil 4 yıl
biz lisedeyken bi total 90 vardı onu alan kraldı, şimdi herkes bunun peşinde koşar
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thestell 5 yıl
Hileyle 99999 km yapılır :-)
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chamicals2 5 yıl
bu topa ve kramponlara nfc algılayıcısı koyacaksın
böylece hangi futbolcu topa vurmuş algılayacak
böylece her futbolcu ayrı top kullanmayacak !
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semih4444 5 yıl
Topa jailbreak yaparlar..
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TickTok 5 yıl semih4444
semih4444
Topa jailbreak yaparlar..



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kımyasal 5 yıl
Hikmet abinin camına gelince beyinsiz toplarla aynı sonu yaşayacak.
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kımyasal 5 yıl
Hikmet abinin camına gelince beyinsiz toplarla aynı sonu yaşayacak.
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Topkara28 5 yıl
Bu sadece top yahu akıllısına ne gerek var.
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The Times 5 yıl
Güncelleme alıyor mu?
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