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Adil Kullanım Kotası'na beklenen düzenleme geldi: AKK kalkıyor mu?

İnternet kullanıcıları için büyük sorun teşkil eden Adil Kullanım Kotası’na (AKK) ilişkin düzenleme kararı nihayet yayınlandı. Açıklanan bilgilere göre AKK yeniden yapılandırılıyor. İşte detaylar:
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Donanım Haber Forum'unda üyelerimiz tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde büyük destek gören "Adil Kullanım Kotasına (AKK) Hayır!" kampanyasıyla ilgili uzun süredir beklenen düzenleme haberi nihayet geldi. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce açıklamada bulunan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında tüketicilerden gelen taleplerin olduğunu ve regülasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirtmişti.
BTK cephesinden konuya ilişkin hazırlanan düzenlemenin detayları sonunda geldi. Kurum tarafından yayınlanan basın açıklaması şu şekilde:
"Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir.
Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir.
AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir.
Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;
  • Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi, 
  • Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,
  • AKN değerinin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi
hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır.
AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede;
  • Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,
  • Sabit genişbant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılması,
  • AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,
  • 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,
  • AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi
amacıyla gerekli analiz ve çalışmaların işletmeciler tarafından 2 ay içinde yapılarak Kuruma sunulması BTK tarafından karara bağlanmıştır.
Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-KullanimNoktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Uzun süredir devam eden girişimlerden bir şekilde sonuç alınması sevindirici haber olarak nitelendirilebilir. Peki açıklanan düzenleme paketi beklentilerinizi karşılıyor mu?

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2FBTK-Adil-Kullanim-Noktasi-09-09-2016.pdf Yorum Yaz
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egeboys0 2 yıl en beğenilen
kötünün iyisi gelişmeler. özellikle forumda emek harcayan tüm dostlara sevgiler. Türkiye donanım haber forumuna teşekkür etmeli.
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DarkHellKnightX 2 yıl
Taslakta upload hızları ile ilgili bir şey görmedim. Ayrıca AKN sonrası hızın tarife hızına göre hesaplanması gerekiyor. 100mbit tarife kullanan, 8mbit kullanan ile aynı hıza düşmemeli. Bu konudaki görüşlerimi biraz evvel BTK'ya gönderdim. Umarım dikkate alırlar.
Taslakta upload hızları ile ilgili bir şey görmedim. Ayrıca AKN sonrası hızın tarife hızına göre hesaplanması gerekiyor. 100mbit tarife kullanan, 8mbit kullanan...
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Basteryus 2 yıl
1 ay boyunca görüş alınacak şimdi, ortak bi taslak düzenleyip onu göndersek iyi olur. AKK sonrası hızın pakete göre % olarak düşürülmesi (tabi alt sınır da belirlenmeli) ve kotanın yeterli seviyede arttırılması konusunda bastırmak en mantıklısı diye düşünüyorum. Tamamen kaldırmak için kendi taslaklarında 2019 gibi bi hedef koyduklarına göre bu konuda diretmek pek bişey ifade etmeyecek gibi

btk.gov.tr/...


Forumda tam yavaşlayacak zamanı buldu, bi sayfa yarım saatte anca açılıyo
1 ay boyunca görüş alınacak şimdi, ortak bi taslak düzenleyip onu göndersek iyi olur. AKK sonrası hızın pakete göre % olarak düşürülmesi (tabi alt sınır da bel...
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sireno52 2 yıl
Şimdi haberde okudum AKK kalkıyor diye tıpkı cep telefonunda kız gibi olacakmış mesela 100 GB link paketin varsa asarsan GB başına para ödenecek mis eğer böyle bişey olursa interneti kapatırım ben
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Diyelimki akk yi aştık gece 02:00 sabah 08:00 arasındaki internet hız durumu nasıl olacak
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darThranduil 2 yıl
bu aralık olayı çok saçma olmuş 24Mbits hızım var ama 16 yerine 8Mbits'e düşecek; ama listedeki aralıkta 24-50MBits yazıyor, tamamen halt yeme.
ama her şeye rağmen çıkar gözetmeden bu kampanyayı yürütenlere ve olmaz demeyip destek olanlara teşekkür ederim, bir işi denemeden olup olmayacağını bilemeyiz bunu gösterdiniz millete.

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DH Misafiri 2 yıl
Hani bir ara upload hız sınırı 6 ay içinde kalkacak şeklinde haberler çıkmıştı ne oldu o iş? Bir yandan dolar fırlıyor diye kampanyalar yapılıyor ama diğer yandan insanlar yurtdışına hosting ücreti ödüyor. Türkiye'de yüksek upload hızı olsa bu paralar Türkiye'de kalabileceği gibi insanlar ABD'de olduğu gibi garajda veya evinin bodrumunda sunucu kurup daha sonra şirketleşebilirdi.
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar 02- 08 arası ne zaman kalkar?
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ismetturk 2 yıl
bu işin içinde birisi olarak söylüyorum AKK demek eski sistemin desteklenmesi demek
30 mb te 30mb te bağlantıyı 300 aboneye vermen demek.. sistem 30mb den yükseğini kaldırmıyor. ister sen 90 mb metro İnternet alsan alacağın hız çoğu yerde upload/download 30mbtir. Küçük illere 750mb+750mb lik bağlantı veriliyor ana dağıtıcıya buradan merkez ilçe ve diğer ilçelere dağıtım yapılıyor. daha öncede 750mb tı.. .ana dağıtıcından fiberle, fiber dağıtıcısına gelen İnternet buradan fiberle dslamlara veriliyor. metro haricine-- fiber İnternet --demek eşek e safkan İngiliz tayı demek gibi bir şey bunu böyle söylenmesine BTK ses çıkarmayınca sorunlar yumağı oluşuyor. ttnet in sahibi olan TÜRKTELEKOM onunda üst kuruluşu OGER Türkiye'den ne kazanırsam kardır anlayışlı sömürüsüne kimse ses çıkarmazsa bunun değişeceği filan yok. müşteri her şekilde kandırılır ortada tekel var çünkü o satmazsa başkasından alamazsınız . sonuçta ttnet alt yapı sağlayıcısı tekeli elinde tutuyor.. hemde perakende satıcı olursa olacağı bundan başka olmaz bu tekel kırılmadıkça düzen böyle faiş fiyata , en eski ve kalitesiz hizmet devam eder. adı ttnet olmasa dahi alt yapı sağlayıcısı 300 lük ttnet dslamlarına gelip bağlantı yapıyor.. OGER neden yurt dışında ki fiber alt yapılarında bunu yapamaz öttürürler adamı Avrupa sömürülmez sömürür.ama burası Türkiye sömüre bildiğin kadar sömür.
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Black_Wolf14 2 yıl
Yurt dışından alınan ürünlerdeki gümrük sınırına benzemez umarım bu olay. Şu anda zaten 3 Mbit'i tam olarak veremiyorlar. Yükselteceğiz derken düşürmesinler de.
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ShuHan 2 yıl
Arkadaslar hiz hala 3 mbs ne zaman artacak
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exterminant 2 yıl
konu güncellenince heyecanlanıp acaba diyorum bir yerlerde hala umut olmalı
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