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Adil Kullanım Kotası’nda önemli 1 Mayıs düzenlemesi: Tarifeler ISS'lere gönderildi!

Bir süredir gündemde olan ve kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği Adil Kullanım Kotası’na ilişkin düzenlemenin servis sağlayıcılara iletildiği belirtiliyor. Peki yeni bağlantı hızları nasıl olacak?
2 yıl
33,1b
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319
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkemizdeki internet kullanıcılarının şüphesiz en fazla şikayetçi oldukları konuların başında Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması geliyor. Belirli bir data kullanım oranından sonra hızın büyük oranda düşürülmesi, her geçen gün dijitalleşen günlük yaşamın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamıyor.

Hatırlayacağınız gibi son dönemde hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda AKK’nin önümüzdeki mayıs ayından itibaren kademeli olarak, 2019 yılının başında ise tamamen kaldırılacağı aktarılmıştı. Üstelik 02:00 - 08:00 saatleri arasında kullanılaninternetin de aylık kotadan herhangi bir şekilde düşmeyeceği ifade ediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre Adil Kullanım Kotası’na ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar, gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların yapılması için internet servis sağlayıcılarına (İSS) gönderildi.

Türkiye'de ortalama indirme hızı 14,16 Mbps 

Buna göre paketlerdeki indirme hızlarına karşılık uygulanacak asgari AKK sonrası indirme hızları aşağıdaki tabloda olduğu gibi hayata geçirilecek. Söylemeden geçmeyelim: Resmi belgelerde asgari kota karşılığı olan veri miktarının belirtilmediğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Alınan karara göre 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKK uygulamasına tamamen son verileceği ifade ediliyor.
Yapılan güncel araştırmalara göre ülkemizdeki sabit geniş bant indirme (download) hızı yaklaşık 14,16 Mbps ve yükleme (upload) hızı ise 3,82 Mpbs. Türkiye bu verilerle indirme hız ortalamalarında global ölçekte 81. ve yükleme hızında ise 110. sırada yer alıyor. Geleceğe yönelik oldukça önemli bir adım olarak değerlendirebileceğimiz düzenlemenin hayata geçirilmesiyle vatandaşlar daha hızlı ve sağlıklı bir internet deneyimi edinme fırsatı yakalayacak.

https://forum.donanimhaber.com/btk-akn-uygulamasi-1-mayis-itibari-ile-yenileniyor--125294793 Yorum Yaz
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1 2 yıl en beğenilen Kingofthedrift
Kingofthedrift
8mbit e kadar paket kullanıyorum zaten 3 e düşüyordu yine 3 e düşüyor değişen birşey yok ki

Yüce filozofumuz binali yıldırım in dediği gibi: fazla şey etmemek lazım, yoksa kafayı yer insan
Kingofthedrift8mbit e kadar paket kullanıyorum zaten 3 e düşüyordu yine 3 e düşüyor değişen birşey yok kiYüce filozofumuz bina...
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1 Yanıt Yanıtla +259
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Peregrino 2 yıl
50mbit uzeri diyor yani 50mbit olanlar 16 ya dusecek hizlari dogru mu?
Nerden kirpsakta milleti nasil soguslesek diye dusunuyorlar. Bu dolandiriciliga harcadiklari eforu insan hayati icin harcasalar batidan daha iyi durumda olurduk.
50mbit uzeri diyor yani 50mbit olanlar 16 ya dusecek hizlari dogru mu?Nerden kirpsakta milleti nasil soguslesek diye dusunuyorlar. Bu dolandiriciliga harca...
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2 Yanıt Yanıtla +144
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ynsemre1 2 yıl
Birde uploadlara el atsalar 1 mbps upload çağ dışı bir hız.
4 Yanıt Yanıtla +120
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1 Avatar
2000watts 2 yıl
Benim anlıyamadığım. Ne zaman iyi bir şey çıkacak halkın yararına dendiği zaman hep insanın sevinci kursağında kalıyor. Yurt dışından emeklilere 2 sene Tr de arabasını kullanabilecek dendi. Ama işin aslı öyle değilmiş. Ben 2 sene aldım. Bunun için gümrükte 4 saatim gitti. Neyse 6 ay sonra yurt dışına çıktım arabayla. Geri geldiğimde arabamı Tr ye sokamadım. Yurt dışına çıkınca hakkımı kaybetmişim. Halbuki çıkarken herkese sormuştum. Gazetelerde yazmıştı. bakan konuşmuştu. Maalesef her çıkan iyi bir şeyin arkasında hep böyle saklı şeyler var.Uğraş sonunda 1 ay verdiler. . Şimdi arabamı Bulgaristanda bırakmaya gidiyorum. Çok mağdur oldum. Avrupada böyle yanar dönerli kanunlar yok. Verilen bir hakkı kimse geri alamaz.
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Kartal Göz 2 yıl
NTV haber bülteninde AKN kotasını aşanlara ek ücret bindirecekler deniyor. Mevcut aboneleri kapsamıyor ama yeni aboneler ve mevcut abonelerden taahhütü bitip yenileme yapacaklarda bu AKN aşımı sonrası ek ücret talep edilecek diyor. Böyle salakça iş mi olur. Lan biz AKN kalksın veya genişletilsin isterken bunlar AKN'nı kotalı internete çevirmeye çalışıyorlar. Söverim gelmişine geçmişine.
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DH Misafiri 2 yıl
Bir şey sorucam mesela akk'yi zaten yedik benim hızım 50 mbps den 16 ya düştü 2 ve 8 arası da 16 mı olacak yoksa 50 mi?
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RX 480 2 yıl DH Misafiri
50
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La_Quica 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bir şey sorucam mesela akk'yi zaten yedik benim hızım 50 mbps den 16 ya düştü 2 ve 8 arası da 16 mı olacak yoksa 50 mi?

Hatta TurkTelekom kullanicilarinin 16 ya dusmesi de garanti degil. kendileri belirtmisler ...e kadar ibaresi kullanmislar; yani duruma gore 7 de verebilirler 10 da 16 da.
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ıslakzemin 2 yıl
Servis Sağlayıcılar Uymak Zorunda BTK Verdiği Kurallara Kararnamede Açıkça Belirtmişler En Geç 1 Mayıs Dönüşü Yok Artık Bunun Bu Konu Hakkında Karar Verilmiş Servis Sağlayıcılara Gerekli Süreler Verilmiş Kapı Gibi Kararnameyi BTK Sitesindede Yayınlamış Kamuya Açık Halde Dingonun Ahırı Değil Burası Hukuk Devleti Burası Nasıl Otamatikmen AKN Sonrası Hızımız Hemen 3 Mbps Düşüyorsa Aynı Şekilde Yükseltmeleri Gerekmektedir Son 7 Gün Müşteri Hizmetleride Durumun Farkında Fakat Bilmiyormuş Ayağına Yatıyorlar Ek Paket Alıcam Diyin Günde 10 Defa Ararlar...
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dmxisdead 2 yıl
Hocam siz 1 mbs ye şikayet edince benim içim parçalanıyor.O hızı görünce ben şükrediyorum,hiç öyle bi hız görmedim benim ki maksimum 200 kbs.
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Flakes 2 yıl
Superonline Fiber'de kotayı aşmasına rağmen hızı normale dönen var mı?
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DenizGalaxy 2 yıl
Şimdi 1 Mayıs ta nasıl olucak arayacaklar mı yeni düzenlemeye katılacak mısınız. Yada mesaj ile yanıtla felan
1 Mbit ten 3 Mbit e geçişte nasıl olmuştu hatırlayan var mı
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poison06 2 yıl DenizGalaxy
bişey yapmanıza gerek yok sistem zaten herkesi otomatik düşürüyor 3 e veya yeni hızlara
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ogameci 2 yıl DenizGalaxy
DenizGalaxy
Şimdi 1 Mayıs ta nasıl olucak arayacaklar mı yeni düzenlemeye katılacak mısınız. Yada mesaj ile yanıtla felan
1 Mbit ten 3 Mbit e geçişte nasıl olmuştu hatırlayan var mı

sistem geçince zaten bizim bişey yapmamıza gerek yok ki
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Şimdi 25mb hızı olan 8düşecek değil mi?16'ya değil...
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semihsozen 2 yıl ürüng ayıg toyon
Tam bir belirsizlik var. 25 sayılırsa 16. Ancak 1 mayısta 24e indirgerlerse ( birçoğu indirgedi) 8' e düşer...
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poison06 2 yıl ürüng ayıg toyon
ilk tabloda 16 görünüyodu yenilenen tabloda 24 8 e 35 16 ya düşüyor görünüyor 25 ne olur 12 gün sonra netleşir artık
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Cole Trickle 2 yıl
Beni dün superonline müşteri hizmetlerinden olduğunu söyleyen bir bayan aradı. Taahhütüm var ve taahhitün dolmasına da 1,5 sene var. Neyse, bu bayan yeni alınan karardan dolayı tarifemi 42 TL den 47 TLye çıkaracağını, onay istediğini söyledi. Bende karşılıklı taahhütümüz olduğunu ve bunu yapamayacağını söyledim. Bunun üzerine "siz bilirsiniz, zamlı fatura gelince görürsünüz" diyip kapattı.
Böyle bir şey yapabilme hakları varmı???
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semihsozen 2 yıl Cole Trickle
Sizi kandırıp yeni taahhüt yapmaya çalışmış. Bu tür çalışanları şikayet edin.
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Gye_Baek 2 yıl Cole Trickle
Cole Trickle
Beni dün superonline müşteri hizmetlerinden olduğunu söyleyen bir bayan aradı. Taahhütüm var ve taahhitün dolmasına da 1,5 sene var. Neyse, bu bayan yeni alınan karardan dolayı tarifemi 42 TL den 47 TLye çıkaracağını, onay istediğini söyledi. Bende karşılıklı taahhütümüz olduğunu ve bunu yapamayacağını söyledim. Bunun üzerine "siz bilirsiniz, zamlı fatura gelince görürsünüz" diyip kapattı.
Böyle bir şey yapabilme hakları varmı???

Tahatüt kopyası varsa öyle bişry olursa tüketici heyetine başvur ama bence türkcell tv satmaya çalışn çakal bir bayi olabilir.
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ender 2 yıl
benım 2 mayısta ttnt abonelıgım bıtıyor... şu aşamada henüz hiç bir şey yapmadım...
cunku kablonete geçmek istiyorum sanırım....
sizce 2 mayısa kadar beklemelımıyım.. yoksa abonelık bıtmeden gıtsem bir işlem yaptırabiliyormuyum... sonra geç kalıp 1 ay daha abonelık bıttı dışı bir üçret ödemeyeyım...
bilgi sahıplerınınz tavsıyelerı ne yönde ?
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semihsozen 2 yıl ender
Bekleyin . 2 Mayısta Taşlar yerine oturacak.
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