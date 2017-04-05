Adil Kullanım Kotası’nda önemli 1 Mayıs düzenlemesi: Tarifeler ISS'lere gönderildi!

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının şüphesiz en fazla şikayetçi oldukları konuların başında Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması geliyor. Belirli bir data kullanım oranından sonra hızın büyük oranda düşürülmesi, her geçen gün dijitalleşen günlük yaşamın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamıyor.

mayıs ayından itibaren kademeli olarak, 2019 yılının başında ise tamamen kaldırılacağı aktarılmıştı. Üstelik 02:00 - 08:00 saatleri arasında kullanılaninternetin de aylık kotadan herhangi bir şekilde düşmeyeceği ifade ediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre Adil Kullanım Kotası’na ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar, gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların yapılması için internet servis sağlayıcılarına (İSS) gönderildi. Hatırlayacağınız gibi son dönemde hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda AKK’nin önümüzdekikademeli olarak, 2019 yılının başında ise tamamen kaldırılacağı aktarılmıştı. Üsteliksaatleri arasında kullanılaninternetin de aylık kotadan herhangi bir şekilde düşmeyeceği ifade ediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre Adil Kullanım Kotası’na ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar, gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların yapılması için(İSS) gönderildi.

Türkiye'de ortalama indirme hızı 14,16 Mbps

Buna göre paketlerdeki indirme hızlarına karşılık uygulanacak asgari AKK sonrası indirme hızları aşağıdaki tabloda olduğu gibi hayata geçirilecek. Söylemeden geçmeyelim: Resmi belgelerde asgari kota karşılığı olan veri miktarının belirtilmediğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Alınan karara göre 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKK uygulamasına tamamen son verileceği ifade ediliyor.

14,16 Mbps ve yükleme (upload) hızı ise 3,82 Mpbs. Türkiye bu verilerle indirme hız ortalamalarında global ölçekte 81. ve yükleme hızında ise 110. sırada yer alıyor. Geleceğe yönelik oldukça önemli bir adım olarak değerlendirebileceğimiz düzenlemenin hayata geçirilmesiyle vatandaşlar daha hızlı ve sağlıklı bir internet deneyimi edinme fırsatı yakalayacak. Yapılan güncel araştırmalara göre ülkemizdeki sabit geniş bant indirme (download) hızı yaklaşıkve yükleme (upload) hızı ise. Türkiye bu verilerle indirme hız ortalamalarında global ölçekte 81. ve yükleme hızında ise 110. sırada yer alıyor. Geleceğe yönelik oldukça önemli bir adım olarak değerlendirebileceğimiz düzenlemenin hayata geçirilmesiyle vatandaşlar daha hızlı ve sağlıklı bir internet deneyimi edinme fırsatı yakalayacak.

https://forum.donanimhaber.com/btk-akn-uygulamasi-1-mayis-itibari-ile-yenileniyor--125294793