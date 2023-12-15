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    Anlık Bildirim

    İddia: BTK, 15 VPN servisini kapatma talimatı verdi

    Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) operatörlere 15 VPN servisini engelleme talimatı verdiği bildirildi.
    İddia: BTK, 15 VPN servisini kapatma talimatı verdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tüm operatörlere yeni bir talimat gönderdiği ve bu talimatta 15 adet VPN servisinin engellenmesi istendiği belirtiliyor. Aktarılanlara göre bu karar bir mahkeme emri olmadan operatörlere iletilmiş durumda.

    BTK’dan VPN kararı

    Gazeteci Füsun Sarp’ın haberine göre BTK, 25 Kasım itibariyle tüm operatörlere belirttiği 15 adet VPN servisini engelleme talimatı verdi. Eğer son zamanlarda “VPN neden çalışmıyor?” diye soruyorsanız yaşadığınız problemin nedeni bu olabilir. Belirtilenlere göre BTK, operatörlere aralarında Proton VPN, TunnelBear VPN ve Hotspot Shield servislerinin de bulunduğu aşağıdaki listeyi iletti.

    İddia: BTK, 15 VPN servisini kapatma talimatı verdi Tam Boyutta Gör
    Bu listedeki 15 VPN servisinin engellenmesi istenirken operatörlerden ayrıca alternatif erişim yöntemlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve trafik miktarındaki değişimin izlenmesi ve raporlanması da talep edilmiş durumda. “Alternatif erişim yöntemleri” ibaresinin ne anlama geldiği ve kapsamının ne olduğu ise belirsiz.

    BTK’nın VPN engellemeleri esasında 2016 yılından beri devam ediyor. Ancak işleyiş ve hizmet verme prensibi nedeniyle VPN’lerin tamamen yasaklanması veya bütünüyle engellenmesi mümkün değil. Bununla birlikte eğer VPN’in ne olduğunu veya en iyi VPN programlarını merak ediyorsanız hemen üstte verdiğimiz ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1592 kez okundu.
    14 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Proton VPN, TunnelBear VPN ve
    7 etiket daha hotspot shield btk bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu Türkiye Haberleri vpn Teknoloji Haberleri Internet
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