İddia: BTK, 15 VPN servisini kapatma talimatı verdi

BTK’dan VPN kararı
Gazeteci Füsun Sarp’ın haberine göre BTK, 25 Kasım itibariyle tüm operatörlere belirttiği 15 adet VPN servisini engelleme talimatı verdi. Eğer son zamanlarda “VPN neden çalışmıyor?” diye soruyorsanız yaşadığınız problemin nedeni bu olabilir. Belirtilenlere göre BTK, operatörlere aralarında Proton VPN, TunnelBear VPN ve Hotspot Shield servislerinin de bulunduğu aşağıdaki listeyi iletti.
BTK’nın VPN engellemeleri esasında 2016 yılından beri devam ediyor. Ancak işleyiş ve hizmet verme prensibi nedeniyle VPN’lerin tamamen yasaklanması veya bütünüyle engellenmesi mümkün değil. Bununla birlikte eğer VPN’in ne olduğunu veya en iyi VPN programlarını merak ediyorsanız hemen üstte verdiğimiz ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Proton VPN, TunnelBear VPN ve