İddia: BTK, 15 VPN servisini kapatma talimatı verdi

Tam Boyutta Gör Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tüm operatörlere yeni bir talimat gönderdiği ve bu talimatta 15 adet VPN servisinin engellenmesi istendiği belirtiliyor. Aktarılanlara göre bu karar bir mahkeme emri olmadan operatörlere iletilmiş durumda.

BTK’dan VPN kararı

Gazeteci Füsun Sarp’ın haberine göre BTK, 25 Kasım itibariyle tüm operatörlere belirttiği 15 adet VPN servisini engelleme talimatı verdi. Eğer son zamanlarda “VPN neden çalışmıyor?” diye soruyorsanız yaşadığınız problemin nedeni bu olabilir. Belirtilenlere göre BTK, operatörlere aralarında Proton VPN, TunnelBear VPN ve Hotspot Shield servislerinin de bulunduğu aşağıdaki listeyi iletti.

Tam Boyutta Gör Bu listedeki 15 VPN servisinin engellenmesi istenirken operatörlerden ayrıca alternatif erişim yöntemlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve trafik miktarındaki değişimin izlenmesi ve raporlanması da talep edilmiş durumda. “Alternatif erişim yöntemleri” ibaresinin ne anlama geldiği ve kapsamının ne olduğu ise belirsiz.

VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları ücretsiz 10 ay önce eklendi

BTK’nın VPN engellemeleri esasında 2016 yılından beri devam ediyor. Ancak işleyiş ve hizmet verme prensibi nedeniyle VPN’lerin tamamen yasaklanması veya bütünüyle engellenmesi mümkün değil. Bununla birlikte eğer VPN’in ne olduğunu veya en iyi VPN programlarını merak ediyorsanız hemen üstte verdiğimiz ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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