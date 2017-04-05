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Donald Trump imzayı attı: İnternet verileri artık satılık

ABD Başkanı Donald Trump, geniş bant gizlilik kurallarını ortadan kaldıran düzenlemeyi imzaladı. İnternet kullanıcıların verileri artık internet sağlayıcıları tarafından satılabilecek.
2 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Donald Trump imzayı attı: İnternet verileri artık satılık
 

ABD’de yaklaşık iki haftadır üzerinde büyük tartışmaların yapıldığı düzenleme Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile geçtiğimiz yıl Federal İletişim Kurulu(FCC) tarafından düzenlenen geniş bant gizlilik kuralları artık ülkede geçerli olmayacak. İnternet kullanıcılarına ait tarayıcı geçmişleri ve diğer hassas bilgilerin, internet servis sağlayıcısı şirketler tarafından başka şirketlerle paylaşılmasına engel olan geniş bant gizlilik kuralları, ancak kullanıcı onay verirse bilgilerin paylaşılmasını mümkün kılıyordu.

Bu kuralların kaldırılması ilk olarak Senato tarafından onaylanırken geçen hafta Temsilciler Meclisi’nin de onay vermesiyle birlikte Donald Trump’ın atacağı imzaya bağlı hale gelmişti. Düzenlemenin savunucuları bu kuralların kaldırılmasıyla birlikte internet kullanıcıları için boğucu hale gelen ve kafa karıştırıcı olan kuralların ortadan kalkacağını ve kullanıcıların daha rahat olacağını ifade ederken Donald Trump da bu kuralların kaldırılmasını onaylayacağını daha önce dile getirmişti.

Şirketler Açıklama Yaptı Ancak Kullanıcılar Endişeli

İnternet servis sağlayıcıları için bir zafer ve gizlilik savunucuları için büyük bir darbe olan bu karar için ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden AT&T, Verizon ve Comcast kararın kendileri için bir anlam ifade etmediğini ve kullanıcı verilerini satmayacaklarını belirtse de bu açıklamalar kullanıcılara güven vermiyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği kararla ilgili olarak ‘’hassas veriler üzerinden kazanç elde edilmesine’’ karşı çıkılması ve Amerikalıların hassas internet bilgilerinin yakından korunması gerektiğine inandığını dile getirirken ülkenin internet alanında önde gelen sivil toplum kuruluşu olan EFF bu kararla birlikte artık internet kullanıcılarını koruyan federal bir yapı kalmadığının altını çizdi.

İnternet kullanıcılarını ücretli VPN servileri kullanmaya iteceği düşünülen bu yeni düzenlemenin bir diğer tehlikeli boyutu da FCC’nin tekrardan geniş bant gizlilik kuralları gibi bir düzenlemeyi hayata geçiremeyecek olması. Yani ilerleyen yıllarda FCC kullanıcı gizliliğini önemseyip buna uygun bir düzenleme çıkartmak isterse Senato, Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı’nın onayının gerektiği zorlu bir süreci takip etmek zorunda kalacak.

Bütün eleştirilere rağmen FCC Başkanı Ajit Pai ise ‘’Obama dönemi ait internet düzenlemesi olması gerektiği gibi geçersiz kılındı.’’ derken FCC’nin kullanıcıların gizliliğini korumak adına çalışmalara devam edeceğini ve Federal Ticaret Komisyonu ile iş birliği yapacağını ifade etti.  


http://www.cnbc.com/2017/04/03/trump-signs-repeal-of-us-broadband-privacy-rules.html Yorum Yaz
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Dodori 2 yıl en beğenilen CeeMoo
CeeMoo

İnsanlar artık gerçekci olmalı Abd için iyi bir adım oldu.Hiç değilse artık beleşe gitmezler.

beleşe gitmez dedinizde para yine kodamanların cebine gidiyor sanki kullanıcı kazanacak :D
CeeMooİnsanlar artık gerçekci olmalı Abd için iyi bir adım oldu.Hiç değilse artık beleşe gitmezler.beleşe gitmez dedini...
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kımyasal 2 yıl
Donald bana Nokia başına yönetici olarak gelen Truva atı Stephen Ellop'u hatırlattı.
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tufanumur12 2 yıl
Sanki bilgilerimiz el altından satılmıyormuş gibi bir de yasayı kaldırıp iyice illegal yapılıyor. Zaten kullanıcıların bütün bilgileri internette dolu dolu var.
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DH Misafiri 2 yıl
dolandırıcılık artar bu gidiş acaba kıredi kartı bilgileri ne olacak o kadar bilgi satılırmı kuraları yasayı bulamadım
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DH Misafiri 2 yıl
Şu olay Türkiye'de olsa nasılda gelirdi buraya devlet karşıtı lamerler ama abd avrupa falan yaptımı bu tarz şeyleri çok akıllıca, daha önce olmalıydı, çok iyi yapmışlar gibi yorumlar yaparlardı tam bir andavalasınız.
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LambayaFunfDe 2 yıl
demokrasi ve özgürlükler ülkesi abd
hehehe
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St Batuhan 2 yıl
Bare internet paketlerine katkı sağlasa indirim olarak.
Ops bizde değilmiş, bizde zaten satıyorlardı. Hiç tahmin edemeyeceğimiz yerlerden mesajlar alabilmenin mutluluğu(!) onlara da geçer şimdi.
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kadirirdem 2 yıl
Zaten her şeyi yapıyorlar...
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oyuncu11790 2 yıl
Herkes sanki önceden satılık değildi tarzında konuşmuş, tamamda şimdi arsızlığı iyice ele alacaklar...
Kurallar, şirketlerin yani güçlünün lehine göre şekillenmesi ve buna artık devletlerinde destek vermesi üzücü bir durumdur.
Şirketlerin giderek güçlendiği, bireylerin tüketicilerin giderek zayıflatıldığı toplumlar haline gelirsek o zaman tepki verecek bile gücümüz kalmaz.
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zaomss 2 yıl
zaten olan birşey kağıda döküldü değişen durum yok
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axaxa 2 yıl
Fiyasko.
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WB 2 yıl
Zaten vardi, legalize etmis oldular..
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