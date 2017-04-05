Donald Trump imzayı attı: İnternet verileri artık satılık

ABD’de yaklaşık iki haftadır üzerinde büyük tartışmaların yapıldığı düzenleme Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile geçtiğimiz yıl Federal İletişim Kurulu(FCC) tarafından düzenlenen geniş bant gizlilik kuralları artık ülkede geçerli olmayacak. İnternet kullanıcılarına ait tarayıcı geçmişleri ve diğer hassas bilgilerin, internet servis sağlayıcısı şirketler tarafından başka şirketlerle paylaşılmasına engel olan geniş bant gizlilik kuralları, ancak kullanıcı onay verirse bilgilerin paylaşılmasını mümkün kılıyordu.

Bu kuralların kaldırılması ilk olarak Senato tarafından onaylanırken geçen hafta Temsilciler Meclisi’nin de onay vermesiyle birlikte Donald Trump’ın atacağı imzaya bağlı hale gelmişti. Düzenlemenin savunucuları bu kuralların kaldırılmasıyla birlikte internet kullanıcıları için boğucu hale gelen ve kafa karıştırıcı olan kuralların ortadan kalkacağını ve kullanıcıların daha rahat olacağını ifade ederken Donald Trump da bu kuralların kaldırılmasını onaylayacağını daha önce dile getirmişti.

Şirketler Açıklama Yaptı Ancak Kullanıcılar Endişeli

İnternet servis sağlayıcıları için bir zafer ve gizlilik savunucuları için büyük bir darbe olan bu karar için ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden AT&T, Verizon ve Comcast kararın kendileri için bir anlam ifade etmediğini ve kullanıcı verilerini satmayacaklarını belirtse de bu açıklamalar kullanıcılara güven vermiyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği kararla ilgili olarak ‘’hassas veriler üzerinden kazanç elde edilmesine’’ karşı çıkılması ve Amerikalıların hassas internet bilgilerinin yakından korunması gerektiğine inandığını dile getirirken ülkenin internet alanında önde gelen sivil toplum kuruluşu olan EFF bu kararla birlikte artık internet kullanıcılarını koruyan federal bir yapı kalmadığının altını çizdi.

İnternet kullanıcılarını ücretli VPN servileri kullanmaya iteceği düşünülen bu yeni düzenlemenin bir diğer tehlikeli boyutu da FCC’nin tekrardan geniş bant gizlilik kuralları gibi bir düzenlemeyi hayata geçiremeyecek olması. Yani ilerleyen yıllarda FCC kullanıcı gizliliğini önemseyip buna uygun bir düzenleme çıkartmak isterse Senato, Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı’nın onayının gerektiği zorlu bir süreci takip etmek zorunda kalacak.

Bütün eleştirilere rağmen FCC Başkanı Ajit Pai ise ‘’Obama dönemi ait internet düzenlemesi olması gerektiği gibi geçersiz kılındı.’’ derken FCC’nin kullanıcıların gizliliğini korumak adına çalışmalara devam edeceğini ve Federal Ticaret Komisyonu ile iş birliği yapacağını ifade etti.

http://www.cnbc.com/2017/04/03/trump-signs-repeal-of-us-broadband-privacy-rules.html