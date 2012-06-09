Adobe Flash Player 11.3 ve Air 3.3 yayında

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Adobe’nin Flash ve Air yazılımları kısa süren bir beta sürecinin ardından güncellenerek tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Flash Player 11.3 ile seste yaşanan gecikmeler azaltıyor ve tam ekran kullanım sırasında klavye üzerinden veri girişine izin veriyor. Flash Player 11.3 sürümü Mac’e otamatik güncelleme ve Firefox’a sandboxig desteği getirerek Mac ve Firefox’ta güvenlik seviyesini attırıyor. Ek olarak 11.3 sürümünün OS X Mountain Lion ile kullanıma sunulacak olan yazılım güvenlik sistemi Gatekeeper’la uyumlu olacağı belirtiliyor.
Windows ve Mac için kullanıma sunulan Adobe Air ise yeni güncellemesi ile yazılım geliştiricilerini odak noktasında tutuyor. iOS 5.1 ve yeni iPad’in retina ekranına uyumlu uygulamaların daha rahat tasarlanabileceği bildiriliyor. Android platformunda da rahat bir şekilde çalışacak olan Air’in oyunların ve uygulamaların arka planda çalışırken kaynak kullanımın da daha dengeli bir hal almasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.
http://www.theverge.com/2012/6/8/3073749/flash-player-11-3-adobe-air-3-3-available Yorum Yaz Paylaş Tweetle
11.3 sürümü hatalar dolayısı ile yayından kaldırıldı :D 11.2 versiyonunu kullanımda tutuyorlar şimdi :D
Ben bu tekelden gayet memnunum. Bir yandan media player, bir yandan silverlight, olmadı başka bir player yükle dur derken bilgisayar kendinden geçmeye başlıyor. Aman bu dediğini kimse duymasın :)
revo uninstaller gibi bir kaldırma yöneticisi ile tamamen temizleyerek kaldırıp aynısını yeniden yükleyin. adobe forumlarında önerilen bu. ben böyle yaptım ve tek bir hata bile almadım.
Tamam hocam. Bir daha aynı hatayla karşılaşırsam deneyeceğim :)
bu arada flash olan sitelerde bazen 1-2 sn takılma/donma ardından ekran kapanıyor , ilk olarak ekran kartında sorun olduğunu düşündüm fakat farkettimki internet dışında oyunlarda hiçbir sorun yok , hangi browser ı kullanırsam kullanayım sonuç aynı. Özelliklede tam ekran olunca bu problemle karşılaştığımı farkettim. Daha yeni güncelledim umarım bu sürümde böyle bir sıkıntı yaşamam çünkü kafayı sıyırmak üzereydim
Aynısı bende de oldu.
Sizinki gene iyiymiş. Ben videoları tam ekran yaptığım zaman mavi ekran yiyordum
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