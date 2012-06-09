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Adobe Flash Player 11.3 ve Air 3.3 yayında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
26
Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Adobe’nin Flash ve Air yazılımları kısa süren bir beta sürecinin ardından güncellenerek tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Flash Player 11.3 ile seste yaşanan gecikmeler azaltıyor ve tam ekran kullanım sırasında klavye üzerinden veri girişine izin veriyor. Flash Player 11.3 sürümü Mac’e otamatik güncelleme ve Firefox’a sandboxig desteği getirerek  Mac ve Firefox’ta güvenlik seviyesini attırıyor. Ek olarak 11.3 sürümünün OS X Mountain Lion ile kullanıma sunulacak olan yazılım güvenlik sistemi Gatekeeper’la uyumlu olacağı belirtiliyor.

Windows ve Mac için kullanıma sunulan Adobe Air ise yeni güncellemesi ile yazılım geliştiricilerini odak noktasında tutuyor. iOS 5.1 ve yeni iPad’in retina ekranına uyumlu uygulamaların daha rahat tasarlanabileceği bildiriliyor. Android platformunda da rahat bir şekilde çalışacak olan Air’in oyunların ve uygulamaların arka planda çalışırken kaynak kullanımın da daha dengeli bir hal almasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.
http://www.theverge.com/2012/6/8/3073749/flash-player-11-3-adobe-air-3-3-available Yorum Yaz
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl en beğenilen
Hala iPhone desteklemiyor ama.
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Pardus Linux 7 yıl
Yeni sürüm hiç stabil değil sürekli çökme yaşıyor, düzeltilmesi gerek...
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Normandia_06 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Yeni sürüm hiç stabil değil sürekli çökme yaşıyor, düzeltilmesi gerek...

11.3 sürümü hatalar dolayısı ile yayından kaldırıldı :D 11.2 versiyonunu kullanımda tutuyorlar şimdi :D
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john ronald reuel tolkien 7 yıl
adobe dan nefret ediyorum flashplayer in tekel olması ne kadar kötü html5 bizi kurtarsın artık şu adobe dan :@
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Mogolo 7 yıl
hayrına download linki de koysaydınız
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goçhisar 7 yıl john ronald reuel tolkien
andro2.3.7

adobe dan nefret ediyorum flashplayer in tekel olması ne kadar kötü html5 bizi kurtarsın artık şu adobe dan :@

Ben bu tekelden gayet memnunum. Bir yandan media player, bir yandan silverlight, olmadı başka bir player yükle dur derken bilgisayar kendinden geçmeye başlıyor. Aman bu dediğini kimse duymasın :)
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DnR 7 yıl
Arkadaşlar, Adobe FP'ın yaptığı aynı işi yapacak daha hafif alternatif bir program var mı? Flash çok ağır kalıyor bu cihazımda?
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Lord Melkor 7 yıl
Aman desteklemesin iphonu sanki cok onemli . Pc de bile hata veriyomus o kadar ise bak. Adobe adam gibi İs yaptiktan sonra iphone u da destekler. S3 incelemesinde gordum androidin krali olan s3 te bile sikinti cikardigini fark ettim tabi belki o yazilim eksikliginden de olabilir ama hic stabil olmadigini soyleyebilirim flash playerin
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goçhisar 7 yıl
Az daha bekleyip stabil versiyonunu yüklemek lazım. Tester olmaya gönüllü arkadaşların deneyimleri sağolsun ;)
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alprkrkmz 7 yıl
xanberk
11.3 yükleyince, biraz önce Mozillada eklenti çöktü. Kaldırayım mı sizce ?

revo uninstaller gibi bir kaldırma yöneticisi ile tamamen temizleyerek kaldırıp aynısını yeniden yükleyin. adobe forumlarında önerilen bu. ben böyle yaptım ve tek bir hata bile almadım.
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peronitX 7 yıl
Kurduktan sonra çalışmayı durdurdu diye bir kaç kez hata verdi ama artık normal
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xanberk 7 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

xanberk

11.3 yükleyince, biraz önce Mozillada eklenti çöktü. Kaldırayım mı sizce ?


revo uninstaller gibi bir kaldırma yöneticisi ile tamamen temizleyerek kaldırıp aynısını yeniden yükleyin. adobe forumlarında önerilen bu. ben böyle yaptım ve tek bir hata bile almadım.

Tamam hocam. Bir daha aynı hatayla karşılaşırsam deneyeceğim :)
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aspirin_00 7 yıl
fullscreen moddaki sitelere alan girişi sağalaması çok güzel olmuş büyük bir eksiklikti zaten şimdiye kadar giderilmemesi çok yanlıştı...
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ihtiyarjedi 7 yıl
daha biraz önce güncelledim foruma göz atayım dedim haberi hemen gelmiş :D mavit eline sağlık
bu arada flash olan sitelerde bazen 1-2 sn takılma/donma ardından ekran kapanıyor , ilk olarak ekran kartında sorun olduğunu düşündüm fakat farkettimki internet dışında oyunlarda hiçbir sorun yok , hangi browser ı kullanırsam kullanayım sonuç aynı. Özelliklede tam ekran olunca bu problemle karşılaştığımı farkettim. Daha yeni güncelledim umarım bu sürümde böyle bir sıkıntı yaşamam çünkü kafayı sıyırmak üzereydim
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl ihtiyarjedi
C2H5OH

daha biraz önce güncelledim foruma göz atayım dedim haberi hemen gelmiş :D mavit eline sağlık
bu arada flash olan sitelerde bazen 1-2 sn takılma/donma ardından ekran kapanıyor , ilk olarak ekran kartında sorun olduğunu düşündüm fakat farkettimki internet dışında oyunlarda hiçbir sorun yok , hangi browser ı kullanırsam kullanayım sonuç aynı. Özelliklede tam ekran olunca bu problemle karşılaştığımı farkettim. Daha yeni güncelledim umarım bu sürümde böyle bir sıkıntı yaşamam çünkü kafayı sıyırmak üzereydim

Aynısı bende de oldu.
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LoRd1N 7 yıl ihtiyarjedi
C2H5OH

daha biraz önce güncelledim foruma göz atayım dedim haberi hemen gelmiş :D mavit eline sağlık
bu arada flash olan sitelerde bazen 1-2 sn takılma/donma ardından ekran kapanıyor , ilk olarak ekran kartında sorun olduğunu düşündüm fakat farkettimki internet dışında oyunlarda hiçbir sorun yok , hangi browser ı kullanırsam kullanayım sonuç aynı. Özelliklede tam ekran olunca bu problemle karşılaştığımı farkettim. Daha yeni güncelledim umarım bu sürümde böyle bir sıkıntı yaşamam çünkü kafayı sıyırmak üzereydim

Sizinki gene iyiymiş. Ben videoları tam ekran yaptığım zaman mavi ekran yiyordum
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alprkrkmz 7 yıl
işte o sandbox uygulaması firefox ile acayip derecede savaşıyor. eğer 11.2 yi kaldırmadan üzerine 11.3 kurarsanız (ki şu an adobe un kısa vadede çözüm önerisi bu) sürekli plugin container hatası veriyor ve firefox da flash player eklentisi çöküyor. internet explorer ile sıkıntı yok ancak firefox ile sıkıntı çıkarıyor.
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