Adobe Flash Player 11.3 ve Air 3.3 yayında





Adobe’nin Flash ve Air yazılımları kısa süren bir beta sürecinin ardından güncellenerek tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.

http://www.theverge.com/2012/6/8/3073749/flash-player-11-3-adobe-air-3-3-available

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Flash Player 11.3 ile seste yaşanan gecikmeler azaltıyor ve tam ekran kullanım sırasında klavye üzerinden veri girişine izin veriyor. Flash Player 11.3 sürümü Mac’e otamatik güncelleme ve Firefox’a sandboxig desteği getirerek Mac ve Firefox’ta güvenlik seviyesini attırıyor. Ek olarak 11.3 sürümünün OS X Mountain Lion ile kullanıma sunulacak olan yazılım güvenlik sistemi Gatekeeper’la uyumlu olacağı belirtiliyor.Windows ve Mac için kullanıma sunulan Adobe Air ise yeni güncellemesi ile yazılım geliştiricilerini odak noktasında tutuyor. iOS 5.1 ve yeni iPad’in retina ekranına uyumlu uygulamaların daha rahat tasarlanabileceği bildiriliyor. Android platformunda da rahat bir şekilde çalışacak olan Air’in oyunların ve uygulamaların arka planda çalışırken kaynak kullanımın da daha dengeli bir hal almasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.